Цены на нефть снова упали: Трамп объявил о паузе в конфликте с Ираном

Мировые цены на нефть снизились на 2% в начале азиатских торгов во вторник, 19 мая. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о приостановлении запланированного нападения на Иран для проведения переговоров по прекращению войны на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на Brent с поставкой в июле упали на 2,26 доллара, или 2%, до 109,84 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в июне подешевела на 1,22 доллара или 1,1%, до 107,44 доллара.

На предыдущей сессии оба эталонных бренда достигли самых высоких отметок с конца апреля и начала мая.

Июньский контракт WTI завершает свой срок действия во вторник, а более активный июльский контракт упал на 1,63 доллара, или на 1,6%, до 102,75 доллара за баррель.

Дипломатические усилия

Дональд Трамп заявил о высоких шансах на заключение соглашения с Ираном, которое должно предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что этот шаг ослабил прямое давление на рынок, однако фундаментальные риски остаются.

По его словам, инвесторы сейчас оценивают, являются ли заявления американского президента реальным шагом к деэскалации или только тактической паузой. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от реакции Ирана и фактического движения танкеров через Ормузский пролив.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив остается фактически закрытым. По этому маршруту транспортируется около пятой части мировых объемов нефти и сжиженного природного газа.

Дополнительные факторы влияния на рынок

Параллельно министр финансов США Скотт Бессент продлил на 30 дней срок действия лицензий, позволяющих странам с уязвимой энергетической системой покупать российскую морскую нефть.

Также рынок ожидает официальные данные Управления энергетической информации США, которые выйдут 20 мая.

По предварительным оценкам четырех аналитиков, опрошенных Reuters, коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились примерно на 3,4 миллиона баррелей.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время , в Украине ситуация на заправках противоположная : ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.