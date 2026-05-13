Запаси нафти у світі вичерпуються рекордними темпами: як це змінить ціни на пальне

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило про стрімке скорочення світових запасів сирої нафти та нафтопродуктів. У квітні обсяги запасів зменшувалися на 4 мільйони барелів на добу, що перевищує сукупне споживання Німеччини та Великої Британії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Причини дефіциту

За даними щомісячного звіту МЕА, основною причиною падіння запасів стали безпрецедентні перебої з поставками через бойові дії на Близькому Сході.

Від початку конфлікту глобальні резерви скоротилися майже на 250 мільйонів барелів.

"Світ вичерпує запаси нафти рекордними темпами, оскільки країни-імпортери стикаються з перебоями у постачанні з Близького Сходу. Швидке скорочення резервів на тлі триваючих перебоїв може стати передвісником майбутніх стрибків цін", - зазначили в МЕА.

Ситуація змушує країни-імпортери конкурувати за обмежені обсяги палива, що залишаються на ринку.

Де найскладніша ситуація

Частково дефіцит пропозиції компенсується зниженням попиту. В Європі цього року очікується падіння споживання на 140 000 барелів на добу, що можна порівняти з показниками енергетичної кризи 2022 року.

Найскладніша ситуація спостерігається в Азії та Європі, де під особливим тиском опинився сектор авіаційного палива.

Через закриття Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світового експорту нафти, постачання авіапального до Європи суттєво скоротилося, а його запаси в хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен впали нижче п’ятирічного мінімуму.

Подальші прогнози

МЕА прогнозує, що навіть за умови завершення війни до початку червня та відновлення навігації в Ормузькій протоці, на нормалізацію торгівлі знадобиться щонайменше два-три місяці.

Наразі видобуток у країнах Перської затоки залишається на 14,4 мільйона барелів на добу нижчим за довоєнний рівень.

Для пом'якшення наслідків кризи агентство продовжує реалізацію найбільшої в історії програми з вивільнення нафти зі своїх стратегічних резервів.

Нагадаємо, аналітики Goldman Sachs повідомляли, що у світі залишився лише 45-денний запас готового пального, зокрема бензину та дизелю. Найбільш відчутне зниження обсягів зафіксовано в Азії та Африці, а в Північній Європі запаси авіаційного палива впали до мінімуму за останні шість років.