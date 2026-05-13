Запасы нефти в мире иссякают рекордными темпами: как это изменит цены на горючее

бензовоз
Падение запасов нефти изменит цены на топливо / Depositphotos

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о стремительном сокращении мировых запасов сырой нефти и нефтепродуктов. В апреле объемы запасов уменьшались на 4 миллиона баррелей в сутки, что превышает совокупное потребление Германии и Великобритании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Причины дефицита

По данным ежемесячного отчета МЭА, основной причиной падения запасов стали беспрецедентные перебои с поставками из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

С начала конфликта глобальные резервы сократились почти на 250 миллионов баррелей.

"Мир исчерпывает запасы нефти рекордными темпами, поскольку страны-импортеры сталкиваются с перебоями в поставках с Ближнего Востока. Быстрое сокращение резервов на фоне продолжающихся перебоев может стать предвестником будущих скачков цен", - отметили в МЭА.

Ситуация заставляет страны-импортеры конкурировать за остающиеся на рынке ограниченные объемы топлива.

Где самая сложная ситуация

Частично дефицит предложения компенсируется понижением спроса. В Европе в этом году ожидается падение потребления на 140 000 баррелей в сутки, что сравнимо с показателями энергетического кризиса 2022 года.

Самая сложная ситуация наблюдается в Азии и Европе, где под особым давлением оказался сектор авиационного топлива.

Из-за закрытия Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти, поставки авиатоплива в Европу существенно сократились, а его запасы в хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен упали ниже пятилетнего минимума.

Дальнейшие прогнозы

МЭА прогнозирует, что даже при условии завершения войны к началу июня и возобновлении навигации в Ормузском проливе, на нормализацию торговли понадобится минимум два-три месяца.

Сейчас добыча в странах Персидского залива остается на 14,4 миллиона баррелей в сутки ниже довоенного уровня.

Для смягчения последствий кризиса агентство продолжает реализацию крупнейшей в истории программы по высвобождению нефти из своих стратегических резервов.

Напомним, аналитики Goldman Sachs сообщали, что   в мире остался только 45-дневный запас готового топлива, в том числе бензина и дизеля. Наиболее ощутимое снижение объемов зафиксировано в Азии и Африке, а в Северной Европе запасы авиационного топлива упали до минимума за последние шесть лет.

Автор:
Татьяна Бессараб