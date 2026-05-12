США ссудят энергетическим компаниям более 53 млн баррелей нефти из стратегического резерва: какая причина

Администрация Дональда Трампа объявила о предоставлении энергетическим компаниям займа в размере 53,3 миллиона баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Эти меры являются частью глобальной стратегии по преодолению энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Детали нефтяного займа

К участию в программе приняли участие девять компаний, среди которых Exxon Mobil, Trafigura и Marathon Petroleum Company. В настоящее время бизнес привлек лишь около 58% от предложенного Министерством энергетики объема в 92,5 миллиона баррелей. В общей сложности ведомство планирует высвободить 172 миллиона баррелей, из которых 80 миллионов уже были предоставлены рынку этой весной.

Причины кризиса и последствия

Рост цен спровоцирован закрытием Ираном Ормузского пролива. Через этот путь обычно проходит около 20% мировой нефти в день. В марте США и более 30 стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о совокупном высвобождении около 400 миллионов баррелей.

Фатих Бирол, глава МЭА, заявил, что "война создала самый большой в истории энергетический кризис… агентство готово высвободить дополнительную нефть… если будут перебои со снабжением". В настоящее время страны использовали 20% имеющихся резервов.

По состоянию на понедельник средняя стоимость бензина в США достигла 4,52 доллара за галлон (1,19 долларов за литр). Это самый высокий показатель с 2022 года. Рост цен создает политические риски для Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре.

Механизм возврата

Министерство энергетики предоставляет нефть в качестве товарного кредита. Компании обязаны вернуть долг сырой нефтью с премией до 24%. Такая система должна обеспечить стабильность рынка без привлечения средств налогоплательщиков. В настоящее время в хранилищах Техаса и Луизианы остается около 384 миллионов баррелей. Этого объема недостаточно для покрытия мирового потребления даже четыре дня.

Напомним, 6 мая средняя розничная цена на бензин в США превысила отметку в 4,50 доллара за 1 галлон (3,79 л). Подобный уровень цен был зафиксирован впервые с июля 2022 года. Основными факторами удорожания стали перебои в поставках нефти через Ормузский пролив и рост спроса перед началом летнего сезона.