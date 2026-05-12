США позичать енергетичним компаніям понад 53 млн барелів нафти зі cтратегічного резерву: яка причина

США позичать енергокомпаніям 53,3 млн барелів сирої нафти / Depositphotos

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про надання енергетичним компаніям позики у вигляді 53,3 мільйона барелів сирої нафти зі Стратегічного нафтового резерву (SPR). Ці заходи є частиною глобальної стратегії з подолання енергетичної кризи, спричиненої конфліктом США та Ізраїлю з Іраном.

Reuters.

Деталі нафтової позики

До участі в програмі долучилися дев'ять компаній, серед яких Exxon Mobil, Trafigura та Marathon Petroleum Company. Наразі бізнес залучив лише близько 58% від запропонованого Міністерством енергетики обсягу у 92,5 мільйона барелів. Загалом відомство планує вивільнити 172 мільйони барелів, з яких 80 мільйонів уже були надані ринку цієї весни.

Причини кризи і наслідки

Ріст цін спровокований закриттям Іраном Ормузької протоки. Через цей шлях зазвичай проходить близько 20% світової нафти щодня. У березні США та понад 30 країн-членів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) домовилися про сукупне вивільнення близько 400 мільйонів барелів.

Фатіх Бірол, голова МЕА, заявив, що "війна створила найбільшу в історії енергетичну кризу… агентство готове вивільнити додаткову нафту… якщо будуть перебої з постачанням". Наразі країни використали 20% наявних резервів.

Станом на понеділок середня вартість бензину в США досягла 4,52 долара за галон (1,19 доларів за літр). Це найвищий показник з 2022 року. Зростання цін створює політичні ризики для Республіканської партії перед проміжними виборами до Конгресу в листопаді.

Механізм повернення

Міністерство енергетики надає нафту як товарний кредит. Компанії зобов'язані повернути борг сирою нафтою з премією до 24%. Така система має забезпечити стабільність ринку без залучення коштів платників податків. На даний момент у сховищах Техасу та Луїзіани залишається близько 384 мільйонів барелів. Цього обсягу недостатньо для покриття світового споживання навіть на чотири дні.

Нагадаємо, 6 травня середня роздрібна ціна на бензин у США перевищила позначку 4,50 долара за 1 галон (3,79 л). Подібний рівень цін зафіксовано вперше з липня 2022 року. Основними факторами подорожчання стали перебої у постачанні нафти через Ормузьку протоку та зростання попиту перед початком літнього сезону. 

Автор:
Тетяна Ковальчук