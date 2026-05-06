Вартість бензину в США досягла максимуму з 2022 року через конфлікт на Близькому Сході

Середня роздрібна ціна на бензин у США перевищила позначку 4,50 долара за 1 галон (3,79 л). Подібний рівень цін зафіксовано вперше з липня 2022 року. Основними факторами подорожчання є перебої у постачанні нафти через Ормузьку протоку та зростання попиту перед початком літнього сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Аналітики кажуть, що без деескалації на Близькому Сході ціни на паливо в США можуть перевищити попередні рекорди.

Найвища середня вартість палива зареєстрована в штаті Каліфорнія — 6,14 долара за галон ($ 1,62 за літр). Світові ціни на нафту марки Brent збільшилися на 58% з моменту початку конфлікту.

"Закриття Ормузької протоки продовжує повільно підвищувати ціни на нафту та бензин, але ми також спостерігаємо проблеми з переробкою… Якщо Ормузька протока не відкриється, я очікую, що ціни на бензин цього літа, ймовірно, залишаться вище 4,50 доларів за галон ($1,19/л)", — повідомив аналітик GasBuddy Патрік Де Хаан.

Технічні проблеми на виробництві також вплинули на ринок. Нафтопереробний завод BP у Вайтінгу потужністю 440 000 барелів (69 954 120 л) на день тимчасово зупиняв один із агрегатів через відключення електроенергії. Наразі роботу підприємства відновлено.

За даними Morgan Stanley, запаси бензину в країні скорочуються швидше за сезонні норми. Очікується падіння обсягів нижче 200 мільйонів барелів до кінця серпня.

Статистика EIA підтверджує зниження запасів на 6 мільйонів барелів за останній тиждень до рівня 222,3 млн барелів. Це на 2 млн барелів менше за середній показник останніх п'яти років. Наразі середньодобовий попит у США становить 8,95 мільйона барелів, що на 1% перевищує минулорічні дані. Ф'ючерси на бензин торгуються на рівні 3,64 долара за галон (0,96 доларів за літр).

Різке зростання цін на АЗС становить серйозний політичний ризик для президента Дональда Трампа та його Республіканської партії, які проводять агітаційну кампанію до проміжних виборів до Конгресу, на яких повністю переоберуть Палату представників, а також – третину Сенату.

Ситуація в Україні

Глухий кут у відносинах між Вашингтоном та Тегераном вже підняв світові ціни на нафту до чотирирічного максимуму. Український ринок пального наразі завмер: гуртові ціни поступово зростають, проте на стелах АЗС поки фіксують тимчасове затишшя. Експерти, яких опитало Delo.ua прогнозують, що травень принесе екстремальну волатильність, і вартість бензину та дизелю напряму залежатиме від дипломатичних новин з Близького Сходу.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, динаміка на ринку пального в травні залежатиме від прогресу перемовин між США та Іраном та перспектив розблокування Ормузької протоки. Ситуація може стати зрозумілою вже цього тижня, і від того, куди рухатиметься конфлікт, залежатиме й ситуація з цінами на пальне.

Нагадаємо, станом на 28 квітня вартість пального на заправках в США збільшилася на 7 центів ($0,02/л) до 4,18 долара за галон ($1,1/л). Це було найбільше одноденне зростання за останній місяць.