Роздрібні ціни на бензин та дизель в США досягли найвищого сезонного рівня за всю історію

На АЗС США зафіксовано найвищі сезонні ціни на бензин та дизельне паливо за всю історію спостережень. Хоча гуртові ціни на пальне дещо знизилися останніми днями, оскільки нафтові ринки зважують можливість угоди з Іраном про припинення війни, роздрібні ціни все ще залишаються високими, особливо для цієї пори року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Станом на 14 квітня середня вартість бензину склала 4,12 долара за галон (1,09 л), що перевищує попередній максимум у 4,07 долара (1,08 л), встановлений у 2022 році. Показники вартості дизельного палива досягли 5,65 долара за галон (1,49 л).

Причини зростання

Основним чинником подорожчання стала війна в Ірані, яка призвела до блокування руху транспорту через Ормузьку протоку. Через цю артерію проходить майже 25% світового обсягу морських перевезень нафти. З моменту початку атак на Іран наприкінці лютого ціна на бензин зросла більш ніж на 1,10 долара за галон (0,29 л). Це спричинило зростання вартості авіаквитків; продуктів харчування; логістичних послуг.

Прогнози енергетичних відомств

За оцінками фахівців, висока вартість пального зберігатиметься протягом найближчого часу. "Ціни на бензин можуть бути вищими ще кілька тижнів…", — заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

Управління енергетичної інформації США прогнозує наступні показники: середня ціна бензину у другому кварталі складе 4,16 долара за галон (1,10 л) за умови припинення конфлікту у квітні; зниження ціни до 3,55 долара за галон (0,94 л) очікується до четвертого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, 16 березня, середні роздрібні ціни на дизельне паливо в США перетнули позначку в 5 доларів за галон (3,79 літра). Це другий випадок в історії з грудня 2022 року, коли вартість пального досягла такого рівня.