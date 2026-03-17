Ціни на дизельне паливо в США вдруге в історії перевищили п’ять доларів за галон

У понеділок, 16 березня, середні роздрібні ціни на дизельне паливо в США перетнули позначку в 5 доларів за галон (3,79 літра). Це другий випадок в історії з грудня 2022 року, коли вартість пального досягла такого рівня.

Як зазначають аналітики сервісу відстеження ринків GasBuddy, основним чинником зростання цін є війна США та Ізраїлю проти Ірану. Бойові дії тривають вже третій тиждень, і за цей час серйозно порушили світові ланцюги поставок дизелю. Близький Схід є не тільки головним постачальником дизельного палива, а й типу сирої нафти, яка найбільше підходить для його виробництва.

Крім того, блокада Іраном Ормузької протоки зачіипила від 10% до 20% світових морських постачань промислового пального. Через скорочення потоку сировини азійські нафтопереробні заводи були змушені зменшити обсяги виробництва. Рекордне вивільнення нафтових запасів, ініційоване адміністрацією Дональда Трампа та іншими лідерами, наразі не зупинило висхідну динаміку цін.

Економісти вказують, що здорожчання дизеля впливає на виробництво та вантажні перевезення, оскільки додаткові витрати перекладаються на кінцевих споживачів.

Середня вартість бензину в США також зросла, і наразі становить 3,76 долара за галон, що є найвищим показником з жовтня 2023 року.

Інфляція цін на пальне створює фінансові ризики для економічної активності напередодні проміжних виборів у США. Аналітики GasBuddy зазначають, що ціновий тиск зберігатиметься до відновлення стабільних потоків нафти через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.