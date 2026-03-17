Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,22

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на дизельне паливо в США вдруге в історії перевищили п’ять доларів за галон

АЗС американської мережі Love's / Вікіпедія

У понеділок, 16 березня, середні роздрібні ціни на дизельне паливо в США перетнули позначку в 5 доларів за галон (3,79 літра). Це другий випадок в історії з грудня 2022 року, коли вартість пального досягла такого рівня. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Як зазначають аналітики сервісу відстеження ринків GasBuddy, основним чинником зростання цін є війна США та Ізраїлю проти Ірану. Бойові дії тривають вже третій тиждень, і за цей час серйозно порушили світові ланцюги поставок дизелю. Близький Схід є не тільки головним постачальником дизельного палива, а й типу сирої нафти, яка найбільше підходить для його виробництва.

Крім того, блокада Іраном Ормузької протоки зачіипила від 10% до 20% світових морських постачань промислового пального. Через скорочення потоку сировини азійські нафтопереробні заводи були змушені зменшити обсяги виробництва. Рекордне вивільнення нафтових запасів, ініційоване адміністрацією Дональда Трампа та іншими лідерами, наразі не зупинило висхідну динаміку цін.

Економісти вказують, що здорожчання дизеля впливає на виробництво та вантажні перевезення, оскільки додаткові витрати перекладаються на кінцевих споживачів.

Середня вартість бензину в США також зросла, і наразі становить 3,76 долара за галон, що є найвищим показником з жовтня 2023 року.

Інфляція цін на пальне створює фінансові ризики для економічної активності напередодні проміжних виборів у США. Аналітики GasBuddy зазначають, що ціновий тиск зберігатиметься до відновлення стабільних потоків нафти через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.

Автор:
Тетяна Ковальчук