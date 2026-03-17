Ціни на бензин у Великій Британії злетіли до максимуму за півтора року

Ціни на бензин у Великій Британії зросли до найвищого рівня / Depositphotos

У Великій Британії вартість пального на заправках досягла пікових показників за останні 18 місяців. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Протягом другого тижня спостерігається стрімке подорожчання, що стало прямою реакцією на ескалацію конфлікту на Близькому Сході. За даними уряду, ситуація на енергетичному ринку наразі є найбільш нестабільною з 2022 року.

Середня ціна неетильованого бензину в понеділок підскочила на 4,6 пенса і зафіксувалася на позначці 140,28 пенса за літр. Це найвищий рівень вартості з серпня 2024 року.

Дизельне пальне подорожчало ще суттєвіше — майже на 10 пенсів, досягнувши показника 158,78 пенса за літр, що є максимумом з кінця 2023 року.

Вплив ситуації на Близькому Сході

Головним чинником цінового стрибка став воєнний конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану. Нафта марки Brent перетнула позначку 100 доларів за барель через порушення судноплавства в Ормузькій протоці. Залучення до протистояння інших країн-виробників нафти спричинило інфляційний удар, який безпосередньо відчув британський споживач.

Канцлер казначейства Рейчел Рівз офіційно звернулася до антимонопольних органів з вимогою контролювати дії постачальників пального. Вона закликала запобігти невиправданому підвищенню цін на заправках.

Водночас міністерство фінансів опинилося під тиском через плани щодо підвищення акцизу на паливо, яке заплановане на вересень.

Прогнози економістів 

Тривалість інфляційного шоку залежатиме від термінів бойових дій у нафтовидобувному регіоні.

Наразі британський уряд впроваджує програми допомоги для малозабезпечених сімей, які використовують нафту для опалення.

Побутові споживачі електроенергії поки що залишаються під захистом державного обмеження цін, яке діятиме щонайменше до наступного перегляду через три місяці.

Нагадаємо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.

Автор:
Тетяна Бесараб