Цены на бензин в Великобритании взлетели до максимума за полтора года

Цены на бензин в Великобритании выросли до самого высокого уровня / Depositphotos

В Великобритании стоимость горючего на заправках достигла пиковых показателей за последние 18 месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

В течение второй недели наблюдается стремительное удорожание, что явилось прямой реакцией на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По данным правительства, ситуация на энергетическом рынке сейчас наиболее нестабильна с 2022 года.

Средняя цена неэтилированного бензина в понедельник подскочила на 4,6 пенса и зафиксировалась на отметке 140,28 пенса за литр. Это самый высокий уровень стоимости с августа 2024 года.

Дизельное горючее подорожало еще более существенно — почти на 10 пенсов, достигнув показателя 158,78 пенса за литр, что является максимумом с конца 2023 года.

Воздействие ситуации на Ближнем Востоке

Главным фактором ценового скачка стал военный конфликт с участием США, Израиля и Ирана. Нефть марки Brent пересекла отметку 100 долларов за баррель из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе. Привлечение к противостоянию других стран-производителей нефти повлекло за собой инфляционный удар, который непосредственно ощутил британский потребитель.

Канцлер казначейства Рейчел Ривз официально обратилась к антимонопольным органам с требованием контролировать действия поставщиков горючего. Она призвала предотвратить неоправданное повышение цен на заправках.

В то же время министерство финансов оказалось под давлением из-за планов повышения акциза на топливо, которое запланировано на сентябрь.

Прогнозы экономистов

Продолжительность инфляционного шока будет зависеть от сроков боевых действий в нефтедобывающем регионе.

В настоящее время британское правительство внедряет программы помощи малообеспеченным семьям, которые используют нефть для отопления.

Бытовые потребители электроэнергии пока остаются под защитой государственного ограничения цен, которое будет действовать, по меньшей мере, до следующего пересмотра через три месяца.

Напомним, топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.

Автор:
Татьяна Бессараб