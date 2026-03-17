- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на топливо 17 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 17 марта 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|73,22 грн (+49 коп.)
|А-95
|69,69 грн (+38 коп.)
|А-92
|66,22 грн (+2 коп.)
|ДТ
|77,77 грн (+1,00 грн)
|Газ
|43,75 грн (+62 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|74,99
|71,99
|80,99
|45,99
|UPG
|71,90
|68,90
|78,90
|44,40
|WOG
|74,99
|71,99
|80,99
|45,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|74,99
|41,99
|SOCAR
|74,13
|70,99
|79,85
|45,69
|AMIC
|70,72
|67,99
|78,04
|42,22
|БРСМ-Нафта
|67,65
|74,85
|41,67
Напомним, топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.