Цены на топливо 17 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 17 марта 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 73,22 грн (+49 коп.) А-95 69,69 грн (+38 коп.) А-92 66,22 грн (+2 коп.) ДТ 77,77 грн (+1,00 грн) Газ 43,75 грн (+62 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 74,99 71,99 80,99 45,99 UPG 71,90 68,90 78,90 44,40 WOG 74,99 71,99 80,99 45,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 74,99 41,99 SOCAR 74,13 70,99 79,85 45,69 AMIC 70,72 67,99 78,04 42,22 БРСМ-Нафта 67,65 74,85 41,67

Напомним, топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.