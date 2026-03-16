Нефть дорожает на фоне угроз для энергетической инфраструктуры Ближнего Востока

Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы снова обратили внимание на риски для экспортной инфраструктуры Ближнего Востока. Напряженность в регионе, в частности вокруг Ормузского пролива, ключевого маршрута для мировых поставок энергоносителей, усиливает опасения возможных перебоев на рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Цены на нефть повысились

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,27 доллара, или на 1,2%, до 104,41 доллара за баррель, после скачка на 2,68 доллара в конце прошлой недели. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) также прибавила в цене – на 54 цента, или 0,6%, до 99,25 доллара за баррель, продолжив рост после почти трехдолларового подъема на предыдущей торговой сессии.

Всего в течение месяца оба эталонных сорта нефти подорожали более чем на 40%, достигнув самых высоких значений с 2022 года.

Причины роста

Основным фактором удорожания стала эскалация напряженности на Ближнем Востоке, усилившая опасения по поводу стабильности мировых поставок энергоносителей. Американо-израильские удары по объектам в Иране и угроза дальнейших атак вызвали беспокойство по безопасности экспорта нефти, значительная часть которого проходит через стратегический остров Харг. По оценкам аналитиков ING, хотя удары были направлены преимущественно на военную инфраструктуру, они все равно создают риски поставок, поскольку через этот маршрут проходит большинство иранского нефтяного экспорта.

Ситуацию усложнили атаки иранских беспилотников на нефтяной терминал в Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. Несмотря на то, что операции по отгрузке нефти там постепенно восстанавливаются, рынок остается напряженным, ведь через этот узел поставляется около 1 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 1% мирового спроса. Дополнительным фактором неопределенности возможно расширение военных действий и планы США по усилению контроля над безопасностью в районе Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов мировых поставок энергоносителей.

О мерах по стабилизации

Для стабилизации энергетических рынков, взволнованных войной США и Израиля против Ирана, министр финансов Скотт Бессент объявил о выдаче специальной 30-дневной лицензии.

Этот документ разрешает странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые заблокированы в море. Шаг направлен на то, чтобы быстро насытить рынок физическими объемами сырья и предотвратить дальнейший ценовой скачок.

Однако аналитики считают такое решение сугубо краткосрочным, поскольку оно не решает фундаментальные проблемы ограничения добычи и логистики.

В то же время Международное энергетическое агентство объявило о намерении выпустить на рынок более 400 миллионов баррелей резервной нефти, чтобы сдержать резкий рост цен, однако эксперты предупреждают, что затяжной конфликт может и дальше поддерживать напряжение на рынке.

Влияние на Украину

Добавим, топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.