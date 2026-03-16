Нафта дорожчає на тлі загроз для енергетичної інфраструктури Близького Сходу

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори знову звернули увагу на ризики для експортної інфраструктури Близького Сходу. Напруженість у регіоні, зокрема навколо Ормузької протоки, ключового маршруту для світових поставок енергоносіїв, посилює побоювання щодо можливих перебоїв на ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ціни на нафту підвищилися

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 1,27 долара, або на 1,2%, до 104,41 долара за барель, після стрибка на 2,68 долара наприкінці минулого тижня. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) також додала в ціні - на 54 центи, або 0,6%, до 99,25 долара за барель, продовживши зростання після майже тридоларового підйому на попередній торговій сесії.

Загалом упродовж місяця обидва еталонні сорти нафти подорожчали більш ніж на 40%, досягнувши найвищих значень із 2022 року.

Причини зростання

Основним фактором подорожчання стала ескалація напруженості на Близькому Сході, яка посилила побоювання щодо стабільності світових поставок енергоносіїв. Американо-ізраїльські удари по об’єктах в Ірані та загроза подальших атак викликали занепокоєння щодо безпеки експорту нафти, значна частина якого проходить через стратегічний острів Харг. За оцінками аналітиків ING, хоча удари були спрямовані переважно на військову інфраструктуру, вони все одно створюють ризики для поставок, оскільки через цей маршрут проходить більшість іранського нафтового експорту.

Ситуацію ускладнили атаки іранських безпілотників на нафтовий термінал у Фуджейрі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Попри те що операції з відвантаження нафти там поступово відновлюються, ринок залишається напруженим, адже через цей вузол постачається близько 1 мільйона барелів нафти на добу, що становить приблизно 1% світового попиту. Додатковим фактором невизначеності є можливе розширення військових дій і плани США щодо посилення контролю над безпекою в районі Ормузької протоки - одного з ключових маршрутів світових поставок енергоносіїв.

Про заходи для стабілізації

Для стабілізації енергетичних ринків, схвильованих війною США та Ізраїлю проти Ірану, міністр фінансів Скотт Бессент оголосив про видачу спеціальної 30-денної ліцензії.

Цей документ дозволяє країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, які наразі заблоковані в морі. Крок спрямований на те, щоб швидко наситити ринок фізичними обсягами сировини та запобігти подальшому ціновому стрибку.

Проте аналітики вважають таке рішення суто короткостроковим, оскільки воно не вирішує фундаментальних проблем обмеження видобутку та логістики.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство оголосило про намір випустити на ринок понад 400 мільйонів барелів резервної нафти, щоб стримати різке зростання цін, однак експерти попереджають, що затяжний конфлікт може й надалі підтримувати напруження на ринку.

Вплив на Україну

Додамо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.