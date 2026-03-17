Ціни на пальне 17 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 17 березня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|73,22 грн (+49 коп.)
|А-95
|69,69 грн (+38 коп.)
|А-92
|66,22 грн (+2 коп.)
|ДП
|77,77 грн (+1,00 грн)
|Газ
|43,75 грн (+62 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|74,99
|71,99
|80,99
|45,99
|UPG
|71,90
|68,90
|78,90
|44,40
|WOG
|74,99
|71,99
|80,99
|45,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|74,99
|41,99
|SOCAR
|74,13
|70,99
|79,85
|45,69
|AMIC
|70,72
|67,99
|78,04
|42,22
|БРСМ-Нафта
|67,65
|74,85
|41,67
Нагадаємо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.