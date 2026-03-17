AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Цены на дизельное топливо в США во второй раз в истории превысили пять долларов за галлон

АЗС Love&#39;s
АЗС американской сети Love&#39;s / Википедия

В понедельник, 16 марта, средние розничные цены на дизельное топливо в США пересекли отметку в 5 долларов за галлон (3,79 литра). Это второй случай в истории с декабря 2022 года, когда стоимость горючего достигла такого уровня.

Об этом сообщает Delo.ua, со ссылкой на публикацию Reuters.

Как отмечают аналитики сервиса отслеживания рынков GasBuddy , основным фактором роста цен является война США и Израиля против Ирана. Боевые действия продолжаются уже третью неделю и за это время серьезно нарушили мировые цепи поставок дизеля. Ближний Восток является не только главным поставщиком дизельного топлива, но и типа сырой нефти, наиболее подходящей для его производства.

Кроме того, блокада Ираном Ормузского пролива зацепила от 10% до 20% мировых морских поставок промышленного горючего. Из-за сокращения потока сырья азиатские нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены снизить объемы производства. Рекордное высвобождение нефтяных запасов, инициированное администрацией Дональда Трампа и другими лидерами, пока не остановило восходящую динамику цен.

Экономисты указывают, что удорожание дизеля влияет на производство и грузовые перевозки, поскольку дополнительные расходы переводятся на конечных потребителей.

Средняя стоимость бензина в США также выросла, и сейчас составляет 3,76 доллара за галлон, что является самым высоким показателем с октября 2023 года.

Инфляция цен на топливо создает финансовые риски для экономической активности в преддверии промежуточных выборов в США. Аналитики GasBuddy отмечают, что ценовое давление будет сохраняться до восстановления стабильных потоков нефти через Ормузский пролив.

Напомним, топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.

Автор:
Татьяна Ковальчук