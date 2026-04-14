США очікують піку цін на нафту у найближчі кілька тижнів

Пік цін на нафту може статись одразу після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку / Depositphotos

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що світові ціни на нафту, ймовірно, досягнуть піку в найближчі кілька тижнів після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Як пише Delo.ua,  про це Райт заявив під час форуму у Вашингтоні, передає Reuters.

Міністр енергетики США зауважив, що ціни на енергоносії залишатимуться високими, а, ймовірно, ще зростатимуть доти, доки судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться у великих обсягах. Саме цей момент, за його оцінкою, і може стати піком нафтових котирувань.

Ормузька протока, через яку проходить значна частина світового нафтового експорту, залишається одним із ключових факторів цінової нестабільності на тлі війни з Іраном. 

Райт також надав оновлену інформацію про видобуток нафти у Венесуелі після того, як США 3 січня захопили президента Ніколаса Мадуро. Він сказав, що з  січня було продано 150 мільйонів барелів венесуельської нафти, а видобуток зріс на 25%. Як пише Reuters, Chevron уже уклала дві угоди для розширення діяльності у Венесуелі.

Reuters нагадує, що президент США Дональд Трамп публічно заявив, що ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими аж до листопадових проміжних виборів у Конгрес.

Нагадаємо, світові ціни на нафту перетнули позначку у 100 доларів за барель на тлі підготовки ВМС США до морської блокади Ірану в Ормузькій протоці. 

Автор:
Світлана Манько