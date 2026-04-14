США ожидают пика цен на нефть в ближайшие несколько недель

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что мировые цены на нефть, вероятно, достигнут пика в ближайшие несколько недель после возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом Райт заявил во время форума в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Министр энергетики США отметил, что цены на энергоносители будут оставаться высокими, а, вероятно, еще будут расти до тех пор, пока судоходство через Ормузский пролив не возобновится в больших объемах. Именно этот момент, по его оценке, может стать пиком нефтяных котировок.

Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть мирового нефтяного экспорта, остается одним из ключевых факторов ценовой нестабильности на фоне войны с Ираном.

Райт также предоставил обновленную информацию о добыче нефти в Венесуэле после того, как США 3 января захватили президента Николаса Мадуро. Он сказал, что с января было продано 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти, а добыча выросла на 25%. Как пишет Reuters, Chevron уже заключила два соглашения по расширению деятельности в Венесуэле.

Reuters напоминает, что президент США Дональд Трамп публично заявил, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Напомним, мировые цены на нефть пересекли отметку в 100 долларов за баррель на фоне подготовки ВМС США к морской блокаде Ирана в Ормузском проливе.