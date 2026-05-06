Стоимость бензина в США достигла максимума с 2022 года из-за конфликта на Ближнем Востоке

Средняя розничная цена на бензин в США превысила отметку в 4,50 доллара за 1 галлон (3,79 л). Подобный уровень цен был зафиксирован впервые с июля 2022 года. Основными факторами подорожания являются перебои в поставках нефти через Ормузский пролив и рост спроса перед началом летнего сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Аналитики говорят, что без деэскалации на Ближнем Востоке цены на топливо в США могут превысить предыдущие рекорды.

Самая высокая средняя стоимость топлива зарегистрирована в штате Калифорния – 6,14 доллара за галлон ($1,62 за литр). Мировые цены на нефть марки Brent выросли на 58% с момента начала конфликта.

"Закрытие Ормузского пролива продолжает медленно повышать цены на нефть и бензин, но мы также наблюдаем проблемы с переработкой… Если Ормузский пролив не откроется, я ожидаю, что цены на бензин этим летом, вероятно, останутся выше 4,50 долларов за галлон ($1,19/л)", — сообщил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан.

Технические проблемы на производстве также повлияли на рынок. Нефтеперерабатывающий завод BP в Вайтенге мощностью 440 000 баррелей (69 954 120 л) в день временно останавливал один из агрегатов из-за отключения электроэнергии. В настоящее время работа предприятия возобновлена.

По данным Morgan Stanley, запасы бензина в стране сокращаются быстрее сезонных норм. Ожидается падение объемов ниже 200 миллионов баррелей к концу августа.

Статистика EIA подтверждает снижение запасов на 6 миллионов баррелей за последнюю неделю до уровня 222,3 млн баррелей. Это на 2 млн баррелей меньше среднего показателя последних пяти лет. В настоящее время среднесуточный спрос в США составляет 8,95 миллионов баррелей, что на 1% превышает прошлогодние данные. Фьючерсы на бензин торгуются на уровне 3,64 доллара за галлон (0,96 долларов за литр).

Резкий рост цен на АЗС представляет серьезный политический риск для президента Дональда Трампа и его Республиканской партии, которые проводят агитационную кампанию до промежуточных выборов в Конгресс, на которых полностью переизберут Палату представителей, а также треть Сената.

Ситуация в Украине

Тупик в отношениях между Вашингтоном и Тегераном уже поднял мировые цены на нефть до четырехлетнего максимума. Украинский рынок горючего замер : оптовые цены постепенно растут, однако на стелах АЗС пока фиксируют временное затишье. Эксперты, опрошенные Delo.ua, прогнозируют, что май принесет экстремальную волатильность, и стоимость бензина и дизеля напрямую будет зависеть от дипломатических новостей с Ближнего Востока.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , динамика на рынке горючего в мае будет зависеть от прогресса переговоров между США и Ираном и перспектив разблокирования Ормузского пролива. Ситуация может стать понятна уже на этой неделе, и от того, куда будет двигаться конфликт, будет зависеть и ситуация с ценами на топливо.

Напомним, с таном на 28 апреля стоимость горючего на заправках в США увеличилась на 7 центов ($0,02/л) до 4,18 доллара за галлон ($1,1/л). Это был самый однодневный рост за последний месяц.