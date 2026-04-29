Цены на бензин в США приблизились к четырехлетнему максимуму: какова стоимость горючего на АЗС

Средняя цена на бензин в США выросла до самого высокого уровня за последние четыре года. По состоянию на 28 апреля стоимость горючего на заправках увеличилась на 7 центов ($0,02/л) до 4,18 доллара за галлон ($1,1/л). Это наибольший однодневный рост за последний месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В целом с конца февраля бензин подорожал на 1,19 доллара за галлон ( $ 0,3 за литр), что составляет более 40%.

Рост цен обусловлен конфликтом на Ближнем Востоке, который осложнил судоходство через Ормузский пролив. Через этот маршрут проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Сьюзен Белл, аналитик Rystad Energy, отметила: "Здесь вообще не было ни одного прогресса, и цены на сырую нефть из-за этого растут".

Розничные торговцы оказались в сложной ситуации, поскольку рост стоимости производства горючего сократил их маржу. Том Клоза, главный советник по энергетике Gulf Oil, отметил, что средняя маржа розничных торговцев сократилась примерно на 30 центов (0,08 доллара за литр) по сравнению с привычными показателями последних пяти лет. По его словам: "У нас сложилась ненормальная ситуация, когда многие из недавних повышенных цен в апреле так и не попали на улицы".

Ситуацию усугубляют проблемы на нефтеперерабатывающих заводах. Нефтеперерабатывающий завод Вуд-Ривер в Иллинойсе (мощность 356 000 баррелей в сутки) находится на 45-дневном техническом обслуживании. Завод Robinson в Иллинойсе (253 000 баррелей в сутки) также закрыт на плановый ремонт до середины мая.

Кроме того, на заводе в Вайтенге, штат Индиана (440 000 баррелей в сутки), произошла остановка одного из перерабатывающих агрегатов из-за отключения электроэнергии. По данным Rystad Energy, в апреле в США наблюдались перебои в добыче и переработке в объеме около 820 000 баррелей в сутки.

Рынок горючего в Украине

Несмотря на рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.

Стоимость горючего по 100 грн за литр не ожидается, а высокая конкуренция между сетями АЗС в Украине не дает возможности для спекуляций.



По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, такой сценарий действительно был возможен в период пиковых мировых цен: "Тогда действительно такая перспектива была абсолютно реальна. Потому что оптовая цена была 92 гривны. С учетом транспорта, расходов заправочной станции и любого заработка, 100 гривен было вполне реальным прогнозом".

Напомним, 20 апреля министр энергетики США Крис Райт заявил, что цены на бензин, вероятно, достигли пика, однако могут оставаться выше 3 долларов за галлон (3,79 л) до следующего года. Чиновники прогнозируют постепенное снижение стоимости горючего после завершения конфликта с Ираном.