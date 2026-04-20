Цены на бензин в США могут оставаться выше трех долларов за галлон до следующего года

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что цены на бензин, вероятно, достигли пика, однако могут оставаться выше 3 долларов за галлон (3,79 л) до следующего года. Чиновники прогнозируют постепенное снижение стоимости горючего после завершения конфликта с Ираном.

Крис Райт отметил: "Цена на бензин ниже 3 долларов за галлон может упасть позже в этом году, а может и не до следующего. Но цены, вероятно, уже достигли пика, и они начнут падать. Конечно, после разрешения этого конфликта вы увидите, как цены снизятся".

Рынок горючего в США

Средняя цена обычного бензина в настоящее время составляет 4,05 доллара за галлон, тогда как в аналогичный период прошлого года она составляла 3,16 доллара.

Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что авиационное топливо должно стать более доступным в долгосрочной перспективе. По его словам, "небольшие сбои, надеемся, на короткий промежуток времени, но в долгосрочной перспективе американцам станет дешевле путешествовать из-за снижения цен на авиационное топливо".

Политический контекст

США и Иран договорились о 10-дневном прекращении огня. Однако Дональд Трамп заявил о нарушении договоренностей из-за атак на корабли в Ормузском проливе. Президент США анонсировал дальнейшие переговоры в Пакистане и предупредил Иран о возможных последствиях в случае отказа предложенного соглашения. Иран, в свою очередь, 17 апреля обвинил Вашингтон в нарушении предварительных договоренностей и снова заблокировал Ормузский пролив .

Заметим, что резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд по удешевлению. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен.