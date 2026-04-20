Ціни на бензин в США можуть залишатися вище трьох доларів за галон до наступного року

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ціни на бензин, імовірно, досягли піку, проте можуть залишатися вище 3 доларів за галон (3,79 л) до наступного року. Урядовці прогнозують поступове зниження вартості пального після завершення конфлікту з Іраном.

Кріс Райт зазначив: "Ціна на бензин нижче 3 доларів за галон може впасти пізніше цього року, а може й не до наступного. Але ціни, ймовірно, вже досягли піку, і вони почнуть падати. Звичайно, після вирішення цього конфлікту ви побачите, як ціни знизяться".

Ринок пального в США

Середня ціна звичайного бензину наразі становить 4,05 долара за галон, тоді як в аналогічний період минулого року вона складала 3,16 долара Водночас міністр фінансів Скотт Бессент очікує зниження ціни до 3 доларів за галон протягом літа, проте Дональд Трамп припускає, що високі ціни збережуться до листопада.

Міністр транспорту Шон Даффі повідомив, що авіаційне паливо має стати доступнішим у довгостроковій перспективі. За його словами, "невеликі збої, сподіваємося, на короткий проміжок часу, але в довгостроковій перспективі американцям стане дешевше подорожувати через зниження цін на авіаційне паливо".

Політичний контекст

США та Іран домовилися про 10-денне припинення вогню. Проте Дональд Трамп заявив про порушення домовленостей через атаки на кораблі в Ормузькій протоці. Президент США анонсував подальші переговори у Пакистані та попередив Іран про можливі наслідки у разі відмови від запропонованої угоди. Іран, усвою чергу, 17 квітня звинуватив Вашингтон у порушенні попередніх домовленостей і знову заблокував Ормузьку протоку.

Зауважимо, що різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін.