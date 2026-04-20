Іран закрив Ормузьку протоку одразу ж після відкриття: якими будуть ціни на бензин та дизель в Україні

Різкі коливання на світовому нафтовому ринку — від обвалу майже на 10% до нової загрози зростання через ситуацію навколо Ормузької протоки — вже почали відбиватися на цінах в Україні. Попри геополітичну напругу, пальне в гурті демонструє зниження, а на АЗС після тривалого подорожчання намітився тренд на здешевлення. Водночас ринок залишається вразливим до новин, що формує потенціал як для подальшого падіння, так і для нового витка зростання цін.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизилися приблизно на 9% після того, як Іран 17 квітня заявив, що Ормузька протока знову відкрита. Відкриття протоки стало важливим сигналом для світових ринків. Після заяви Тегерана ціни на нафту різко знизилися, оскільки інвестори заклали зменшення ризиків перебоїв із поставками енергоносіїв.

Станом на вечір п'ятниці, 17 квітня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на травень здешевшали на $9,01 за барель, або на 9,07% — до $90,38 за барель. Травневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $10,84, або на 11,45% — до $83,85 за барель.

Водночас уже 18 квітня Іран заявив про нове закриття Ормузької протоки на тлі загострення суперечки зі США щодо військово-морської блокади іранських портів. У Тегерані наголосили, що доти, доки Вашингтон не відновить, за їхніми словами, повну свободу судноплавства для іранських суден, протока залишатиметься під "суворим контролем". Тож слід очікувати, що вже з 20 квітня ринки зреагують на це зростанням, якщо не буде нових заяв, які спровокують нове падіння котирувань.

Попри закриття протоки ціни на дизель та бензин мають потенціал до зниження

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртовий ринок дизпалива в Україні демонстрував помітне зниження. Станом на 17 квітня, порівняно з 10 квітня, середня гуртова ціна дизелю в Україні знизилася на 3,52 грн/л — до 84,55 грн/л. Порівняно з 15 квітня дизель у гурті здешевшав лише на 53 коп./л.

Котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі знизилися на 12,8%, або на $150,50/т — до $1024,75/т. Гривня, за даними Національного банку, дещо ослабла: курс долара зріс на 14 коп. — до 43,64 грн, а євро здорожчало на 9 коп. — до 51,42 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті також дешевшав. Станом на вечір п'ятниці, 17 квітня, порівняно з 10 квітня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 1,67 грн/л — до 66,15 грн/л. Порівняно з 15 квітня бензин у гурті здешевшав на 60 коп./л.

На західних ринках бензин, навпаки, дорожчав. Станом на 16 квітня котирування на північно-західному базисі Eurobob збільшилися на $19/т — до $1010–1073/т відповідно. Водночас південний індикатор 95 (CIF Med) зріс на $17/т — до $1078/т.

На АЗС пальне наприкінці минулого тижня дешевшало після тривалого зростання. За 16–17 квітня національні оператори мереж масово відкоригували ціни вниз. WOG та OKKO знизили ціни на бензин на 1,00 грн/л. Найдешевший А-95 можна знайти на Ukrnafta (69,90 грн/л). Середня ціна дизельного пального за останні дні минулого тижня знизилася на 0,80 грн/л (90,39 грн/л). UPG знизила ціну на 3,00 грн/л, а OKKO та WOG — на 2,00 грн/л. У Motto та БРСМ ціни стабілізувалися біля позначки 89,00 грн/л. Станом на 17 квітня, порівняно з 10 квітня, середня ціна бензину А-95 здешевшала на 27 коп./л — до 72,55 грн/л, а з 15 квітня падіння склало 36 коп./л. А дизель за тиждень, навпаки, здорожчав на 46 коп./л — до 90,39 грн/л, тоді як з 15 квітня дизпаливо подешевшало на 79 коп./л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, після новин про закриття Ормузької протоки газойль у Європі знову здорожчає до $1100/т. Втім бізнесмен виключає стрімке спекулятивне зростання, оскільки ринок сподівається на швидше врегулювання конфлікту в Ірані.

Ринок вже адаптувався до закритої протоки: 10 млн барелів нафти з 20 вдалося забрати через нафтопроводи. Плюс наростили відвантаження Венесуела та США. Тож кризу більш-менш стабілізували. Зараз є потенціал до зниження цін не бензин та дизель в межах 7 грн/л. Але дешевшатимуть вони не так швидко, як дорожчали Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, дизельне пальне на цьому тижні може здешевшати в межах 2 грн/л, а бензин — у межах 1 грн/л.

Газ дешевшає під тиском профіцитного ринку

За даними "Нафторинку", станом на 17 квітня, порівняно з 15 квітня, ціна на LPG із доставкою по Україні знизилася на 1 147 грн/т — до 81 177 грн/т. Водночас вартість самовивозом за вказаний період обвалилася на 1 824 грн/т, досягнувши 78 633 грн/т.

У сегменті доставки компанія "Полтава Газтрейд" знизила ціни на ресурс на 1 000–3 500 грн/т, пропонуючи його в діапазоні 78 000–85 000 грн/т. "Укрєвротрейд Оіл" опустила вартість литовського газу на 1 000–1 400 грн/т, пропонуючи його за 76 500 грн/т у Волинській області, 78 500–78 700 грн/т у Києві та 73 900 грн/т на Одещині.

Американський пропан від цього оператора здешевшав на 400–4 100 грн/т, досягнувши 79 800 грн/т на Волині, 82 900 грн/т у столиці та 79 500 грн/т в Одеській області. Насамкінець "Укрспецтрансгаз" знизила ціни на легку суміш (0,530 кг/м³) на 500 грн/т, встановивши прайси на рівні 84 200 та 84 700 грн/т в Івано-Франківській та Львівській областях відповідно.

У сегменті самовивозу суміш сильно впала в ціні. Ресурс густиною 0,544–0,550 кг/м³ від компаній "Полтава Газтрейд", "Газтрон Україна", "Юкас Петролеум", "АССА груп ЮА" та LPG Progress подешевшав на 1 000–4 500 грн/т — до 75 000–80 500 грн/т залежно від області.

На АЗС LPG залишився майже на попередніх рівнях, втративши лише 0,06 грн/л (48,96 грн/л). Поки мережі Neftek та U.GO знижували ціну на 1,00 грн/л, Ovis та Katral підняли її на стільки ж. Найнижчу ціну на ринку наразі пропонує Green Wave — 46,90 грн/л, а найвищу тримають Grand Petrol, Ovis та WOG (49,99 грн/л). Станом на 17 квітня, порівняно з 20 квітня, середня ціна пропан-бутану на АЗС здорожчала на 8 коп./л — до 48,96 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, ринок скрапленого газу в Україні залишається профіцитним уже третій тиждень поспіль. Крім того, профіцит став помітним і на ринку ЄС. Це викликало зниження котирувань у Європі та тиснутиме на ціни в Україні. Бізнесмен вважає, що на цьому тижні газ у гурті може в середньому подешевшати на 3 тис. грн/т, а на АЗС пропан-бутан має потенціал до зниження в межах 50 коп. – 1 грн/л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 75,9 91,9 49,9 WOG 75,9 91,9 49,9 Socar 75,9 91,9 49,98 Motto 72,99 88,99 47,49 БРСМ-Нафта 69,99 91,99 47,49 UPG 75,9 91,9 49,9 UKRNAFTA 69,9 88,5 48,9

Дані: застосунки мереж АЗС.