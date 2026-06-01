МХП Косюка купує найбільшого виробника м'яса в Греції: деталі угоди

Українська агропромислова група МХП Юрія Косюка підписала угоду про придбання частки у грецькій компанії Th. Nitsiakos AVEE – найбільшому виробнику курятини в Греції та одному з найбільших гравців місцевого ринку мʼяса.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у компанії.

Зазначається, що угода передбачає довгострокове партнерство сторін та поетапне придбання МХП 70% компанії упродовж кількох років. Також сторони домовилися про можливість подальшого збільшення частки МХП до 100% у майбутньому.

Завершення угоди залежить від виконання стандартних умов, зокрема отримання необхідних регуляторних погоджень.

"Th. Nitsiakos AVEE – компанія, яка має понад 50 років досвіду роботи у харчовій галузі Греції та побудувала сильний вертикально інтегрований бізнес. Я переконаний, що разом ми побудуємо ефективне партнерство, яке підсилить міжнародну частину групи МХП і в результаті дозволить нашому бізнесу в Україні залишатися стійким і розвиватися", — зазначив засновник та CEO МХП Юрій Косюк.

Найбільший виробник курятини в Греції

Th. Nitsiakos AVEE – вертикально інтегрована група зі штаб-квартирою в місті Яніна, заснована у 1970-х роках.

Працює в Греції у сферах виробництва та дистрибуції птиці та інших видів м’яса, кормів для тварин і домашніх тварин. За підсумками 2025 року виручка компанії становила близько 540 млн євро.

Про МХП

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, яка має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції компанії представлені на Лондонській фондовій біржі.

МХП об’єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном і входить до переліку найкращих роботодавців України за версією Forbes. Упродовж 2022–2025 років компанія сплатила 28,5 млрд грн податків.

Продукція МХП експортується більш ніж у 80 країн світу. За даними WattPoultry, компанія є одним із лідерів із виробництва курятини в Європі. Також МХП розвиває понад 15 брендів харчових продуктів і разом із партнерами управляє кількома мережами, зокрема магазинами "Мʼясомаркет" та закладами Döner Маркет.

Земельний банк компанії становить 350 тисяч гектарів у 12 областях України.

У травні МХП відкрила в Хорватії завод із виробництва кормів для домашніх тварин та представила новий бренд Proof.