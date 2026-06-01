Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

МХП Косюка купує найбільшого виробника м'яса в Греції: деталі угоди

МХП домовилася про придбання одного з найбільших виробників курятини в Греції
МХП домовилася про придбання одного з найбільших виробників курятини в Греції

Українська агропромислова група МХП Юрія Косюка підписала угоду про придбання частки у грецькій компанії Th. Nitsiakos AVEE – найбільшому виробнику курятини в Греції та одному з найбільших гравців місцевого ринку мʼяса. 

Як пише Delo.ua, про це повідомили у компанії.

Зазначається, що угода передбачає довгострокове партнерство сторін та поетапне придбання МХП 70% компанії упродовж кількох років. Також сторони домовилися про можливість подальшого збільшення частки МХП до 100% у майбутньому.

Завершення угоди залежить від виконання стандартних умов, зокрема отримання необхідних регуляторних погоджень. 

"Th. Nitsiakos AVEE – компанія, яка має понад 50 років досвіду роботи у харчовій галузі Греції та побудувала сильний вертикально інтегрований бізнес. Я переконаний, що разом ми побудуємо ефективне партнерство, яке підсилить міжнародну частину групи МХП і в результаті дозволить нашому бізнесу в Україні залишатися стійким і розвиватися",  зазначив засновник та CEO МХП Юрій Косюк. 

Найбільший виробник курятини в Греції

Th. Nitsiakos AVEE – вертикально інтегрована група зі штаб-квартирою в місті Яніна, заснована у 1970-х роках.

Працює в Греції у сферах виробництва та дистрибуції птиці та інших видів м’яса, кормів для тварин і домашніх тварин. За підсумками 2025 року виручка компанії становила близько 540 млн євро. 

Про МХП

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, яка має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції компанії представлені на Лондонській фондовій біржі.

МХП об’єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном і входить до переліку найкращих роботодавців України за версією Forbes. Упродовж 2022–2025 років компанія сплатила 28,5 млрд грн податків.

Продукція МХП експортується більш ніж у 80 країн світу. За даними WattPoultry, компанія є одним із лідерів із виробництва курятини в Європі. Також МХП розвиває понад 15 брендів харчових продуктів і разом із партнерами управляє кількома мережами, зокрема магазинами "Мʼясомаркет" та закладами Döner Маркет.

Земельний банк компанії становить 350 тисяч гектарів у 12 областях України.

У травні МХП відкрила в Хорватії завод із виробництва кормів для домашніх тварин та представила новий бренд Proof. 

Автор:
Світлана Манько