Український агрохолдинг відкрив завод кормів для домашніх тварин у Європі

Міжнародна компанія МХП відкрила в Хорватії завод із виробництва кормів для домашніх тварин та представила новий бренд Proof. Новий напрям став частиною міжнародного розвитку компанії та має посилити її стійкість і подальші інвестиції в український бізнес.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні компанії.

МХП виходить на ринок кормів

У компанії зазначають, що запуск виробництва став частиною міжнародного розвитку МХП, який має посилити стійкість групи та дозволити продовжувати інвестувати в український бізнес.

Засновник і CEO компанії Юрій Косюк заявив, що новий напрям pet food компанія розвиватиме завдяки досвіду, інноваціям та операційній ефективності, які вже стали основою розвитку МХП.

За його словами, попри міжнародне розширення, інвестиції в Україну залишаються пріоритетом для компанії. Під час повномасштабної війни МХП відкрив нове підприємство у Дніпрі, придбав компанію "Український мʼясний хутір" та розпочав розвиток виробництва біометану.

У МХП також наголошують, що багаторічний досвід у виробництві продуктів харчування, контроль якості сировини та високі виробничі стандарти стануть основою і для нового напряму виробництва кормів для домашніх тварин.

Про компанію

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, яка має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції компанії представлені на Лондонській фондовій біржі.

МХП об’єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном і входить до переліку найкращих роботодавців України за версією Forbes. Упродовж 2022–2025 років компанія сплатила 28,5 млрд грн податків.

Продукція МХП експортується більш ніж у 80 країн світу. За даними WattPoultry, компанія є одним із лідерів із виробництва курятини в Європі. Також МХП розвиває понад 15 брендів харчових продуктів і разом із партнерами управляє кількома мережами, зокрема магазинами "Мʼясомаркет" та закладами Döner Маркет.

Земельний банк компанії становить 350 тисяч гектарів у 12 областях України.