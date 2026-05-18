Украинский агрохолдинг открыл завод кормов для домашних животных

Международная компания МХП открыла в Хорватии завод по производству кормов для домашних животных и представила новый бренд Proof. Новое направление стало частью международного развития компании и должно усилить ее устойчивость и дальнейшие инвестиции в украинский бизнес.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

МХП выходит на рынок кормов

В компании отмечают, что запуск производства стал частью международного развития МХП, которое должно усилить устойчивость группы и позволить продолжать инвестировать в украинский бизнес.

Основатель и CEO компании Юрий Косюк заявил, что новое направление pet food компания будет развивать благодаря опыту, инновациям и операционной эффективности, которые уже стали основой развития МХП.

По его словам, несмотря на международное расширение, инвестиции в Украину остаются приоритетом для компании. Во время полномасштабной войны МХП открыл новое предприятие в Днепре, приобрел компанию "Украинский мясной хутор" и приступил к развитию производства биометана.

МХП также отмечает, что многолетний опыт в производстве продуктов питания, контроль качества сырья и высокие производственные стандарты станут основой и для нового направления производства кормов для домашних животных.

О компании

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, имеющая производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Акции компании представлены на Лондонской фондовой бирже.

МХП объединяет более 38 тысяч работников в Украине и за рубежом и входит в список лучших работодателей Украины по версии Forbes. В течение 2022-2025 годов компания уплатила 28,5 млрд грн налогов.

Продукция МХП экспортируется в более чем 80 стран мира. По данным WattPoultry, компания является одним из лидеров по производству курятины в Европе. Также МХП развивает более 15 брендов пищевых продуктов и вместе с партнерами управляет несколькими сетями, в частности, магазинами "Мясомаркет" и заведениями Döner Маркет.

Земельный банк компании составляет 350 тысяч гектаров в 12 областях Украины.