Захист від блекаутів: в Україні сформують національний резерв автономної генерації

Уряд затвердив порядок формування та використання національного резерву децентралізованого запасу автономного обладнання генерації електроенергії (когенераційних установок) та обладнання мобільної розподіленої генерації тепло- та електроенергії. Цей крок дозволить громадам оперативно отримувати техніку у разі пошкодження інфраструктури через атаки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Порядок визначає механізм формування, зберігання, переміщення та використання мобільної техніки для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, аварій або обмежень електропостачання. Він передбачає:

визначення суб’єктів формування резерву на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях;

визначення механізму координації між центральними органами влади, місцевим самоврядуванням, Агентством відновлення та ДП "Відновлення критичної інфраструктури";

порядок безоплатної передачі обладнання або його використання на договірних засадах;

правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації обладнання.

"Ми формуємо системний механізм резервування мобільної генерації для громад і об’єктів критичної інфраструктури… Це частина підготовки держави та громад до наступного опалювального сезону", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше в Україні створили Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання. Для фінансування закупівель Агентству відновлення виділили 2,56 млрд грн із резервного фонду державного бюджету.

У межах програми вже придбано перші когенераційні установки для Києва та Харкова. Техніка призначена для аварійного живлення об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Фінансування заходів здійснюється за рахунок державного бюджету, включаючи резервний фонд, місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій та інших дозволених джерел.

Раніше повідомлялося, що громади України отримають фінансування для підключення 75 когенераційних установок. Загальна електрична потужність обладнання складає майже 100 МВт, а теплова — 107 МВт. На ці потреби Уряд спрямував 726,8 млн грн у межах реалізації Планів стійкості.