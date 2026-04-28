"Укренерго" планує мінімізувати втрати електроенергії за допомогою установок зберігання

електромережі
"Укренерго" планує мінімізувати втрати електроенергії /Фото: НКРЕКП

НЕК "Укренерго" розробляє проєкт із мінімізації технологічних втрат електроенергії за допомогою промислових установок зберігання енергії (УЗЕ). Компанія планує розмістити накопичувачі на підстанціях для оптимізації витрат на закупівлю ресурсу для власних потреб системи передачі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Керівник Департаменту стратегічного планування та аналітики НЕК "Укренерго" Олександр Мартинюк під час конференції Energy Storage Day 2026 повідомив: "Ми порахували для себе кейс мінімізації цих витрат шляхом встановлення та використання УЗЕ на підстанціях".

Передбачена модель роботи полягає у заряджанні акумуляторів у години низького попиту та низьких цін на ринку, зокрема за наявності профіциту генерації. У пікові періоди, коли вартість електроенергії зростає, накопичений ресурс використовуватимуть для компенсації втрат.

Окрім прямої економії на закупівлях, компанія очікує низку технічних переваг. До них належать: зниження обсягів небалансів у системі; зменшення витрат на врегулювання дефіцитів; підвищення рівня надійності енергопостачання для об'єктів критичної інфраструктури компанії.

Нагадаємо, в Україні спостерігається стрімке зростання потужності установок зберігання енергії (УЗЕ). Якщо у 2024 році цей показник становив 2 МВт, то станом на квітень 2026 року він досяг 600 МВт. 

Автор:
Тетяна Ковальчук