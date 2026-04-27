Потужність установок зберігання енергії в Україні за останній час зросла у 300 разів: яка причина

В Україні спостерігається стрімке зростання потужності установок зберігання енергії (УЗЕ). Якщо у 2024 році цей показник становив 2 МВт, то станом на квітень 2026 року він досяг 600 МВт.

Причини та інструменти розвитку

Головним чинником зростання стала необхідність балансування сонячних електростанцій (СЕС). Оскільки СЕС виробляють значні надлишки енергії в денні години, установки зберігання дозволяють переносити ці обсяги на період підвищеного вечірнього споживання.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час заходу Energy Storage Day 2026 пояснив: "Уже зараз видно, що СЕС не можуть ефективно функціонувати без УЗЕ, оскільки вони створюють великий профіцит у денні години. УЗЕ допомагають переносити цю е/е на час підвищеного споживання".

Стрімкому розвитку галузі сприяли такі фактори:

проведення аукціонів "Укренерго" на надання допоміжних послуг;

наявність гарантій оплати за послуги з боку системного оператора;

зниження вартості обладнання на світових ринках;

створення законодавчої бази для прозорого інвестування.

Технічні деталі підключення

Наразі видано технічні умови на підключення ще 1,4 ГВт нових потужностей зберігання. Частина об'єктів підключена безпосередньо до мереж "Укренерго", інша — до мереж операторів системи розподілу (обленерго).

За словами Зайченка, спрощена система підключення до обленерго має свої особливості, зокрема відсутність зобов’язання передавати телеметрію в режимі реального часу, що ускладнює моніторинг показників виробництва та споживання.

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус також підтвердив, що успішність проєктів забезпечена як світовою динамікою цін на технології, так і умовами, які дозволяють бізнесу ефективно планувати капіталовкладення.

Раніше повідомлялося, що через наслідки російських обстрілів та зростаючий попит на потужності енергосистемі України знадобиться близько 9,5 ГВт нової генерації. Держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з’явилися швидко і саме там, де вони найбільше потрібні.