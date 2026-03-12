KNESS збудувала СЕС потужністю 1,2 МВт з установкою зберігання енергії: що відомо про проєкт

Компанія KNESS завершила реалізацію гібридного енергетичного проєкту за EPC-контрактом. Об’єкт поєднує наземну сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 1,2 МВт та установку зберігання енергії (УЗЕ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Технічні характеристики

За розрахунками, станція вироблятиме понад 1 440 084 кВтгод електроенергії щороку. Установка зберігання енергії має ємність 5 МВтгод. Це дозволяє накопичувати ресурс і використовувати його, коли сонячна генерація знижується або зростає споживання у мережі.

Реалізація та обладнання

Проєкт виконано у форматі повного циклу. Команда KNESS забезпечила проєктування, постачання комплектуючих, будівництво та введення в експлуатацію. Для монтажу фотоелектричних модулів використали металоконструкції власного виробництва KNESS. Систему зберігання енергії впровадили у партнерстві з виробником Hithium Energy Storage.

Управління та обслуговування

Подальша експлуатація об’єкта відбуватиметься за О&M-контрактом. Фахівці KNESS забезпечуватимуть:

комплексне технічне обслуговування;

комерційне управління та облік електроенергії;

прогнозування обсягів виробітку СЕС.

Для аналізу роботи та управління накопичувачем RnD-центр KNESS розробив спеціалізовану систему EMS (Energy Management System). Новий енергооб’єкт також увійде до складу балансуючої групи компанії для інтеграції в ринок електроенергії.

Гібридні проєкти на основі відновлюваних джерел енергії дозволяють створювати стійку та гнучку енергосистему за рахунок поєднання генерації з технологіями накопичення.

Довідково

KNESS — це міжнародна група компаній, заснована в Україні (штаб-квартира у Вінниці), яка спеціалізується на відновлюваній та традиційній енергетиці. Компанія розробляє інноваційні технології, проектує та будує сонячні електростанції (СЕС), а також постачає електроенергію для бізнесу, забезпечуючи повний цикл енергетичних рішень.

Основні напрямки діяльності: проектування, інженерія, будівництво промислових сонячних електростанцій та об'єктів електроенергетики, а також виготовлення обладнання для сонячних електростанцій та постачання електроенергії (у тому числі з відновлюваних джерел) для B2B клієнтів.

Нагадаємо, у 2025 році компанія KNESS побудувала установки зберігання енергії загальною потужністю 140 МВт·год.