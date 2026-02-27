KNESS побудувала 140 МВт·год систем зберігання енергії та інвестувала $40 млн

У 2025 році компанія KNESS побудувала установки зберігання енергії загальною потужністю 140 МВт·год. Про це в коментарі Delo.ua у межах спецпроєкту "4 роки великої війни — 4 уроки витримки" розповів співзасновник та CEO компанії Сергій Шакалов.

"KNESS реалізував понад 140 МВт·год ємності установок зберігання енергії, які з жовтня 2025 року якісно надають послуги з резерву підтримки частоти (РПЧ) та автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧс). Це один із найбільших комплексів установок зберігання енергії в Україні, який команда KNESS успішно реалізувала всього за рік у межах виграних у 2024 році спецаукціонів", — сказав Шакалов.

За його словами, у ці проєкти KNESS інвестувала орієнтовно $40 млн, залучивши власне, партнерське та банківське фінансування.

Адаптація до викликів війни

Шакалов розповів, що від початку повномасштабної війни компанії вдалося стабілізувати бізнес завдяки "ризик-менеджменту, кристалізації управлінських моделей і сценарному плануванню в горизонтах optimistic, realistic, pessimistic". Паралельно в KNESS переглянули бізнес-моделі, змінили акценти у продуктових напрямах, а також трансформувалися для прискореного виходу на європейський ринок.

"Ми зберегли інвестиційні програми, а також розробили нові бізнес-моделі у сфері енергетики. Наприклад, впровадили рішення, в межах якого KNESS виступає в ролі інвестора у СЕС або УЗЕ для електрозабезпечення підприємства. Крім того, ми реалізували один із найбільших портфелів проєктів установок зберігання енергії (УЗЕ) для підтримки енергосистеми України", — зазначив топменеджер.

Також компанія запустила агреговану групу для управління малопотужними електрооб’єктами. Паралельно інші ключові напрями бізнесу продовжують активно розвиватися як в Україні, так і за кордоном.

Про KNESS

KNESS — міжнародна група компаній, заснована в Україні у 2009 році. Компанія розробляє технології та реалізує проєкти у сфері відновлюваної й традиційної енергетики. Також KNESS виробляє металоконструкції для кріплення фотоелектричних модулів на експорт — для будівництва сонячних електростанцій у Європі.

У 2023 році компанія відкрила KNESS Baltic та почала будувати сонячні електростанції на умовах EPC на ринку Латвії. У 2021 році KNESS вийшла на ринок Польщі, відкривши там своє представництво.

Українська компанія KNESS реалізувала "під ключ" ще три сонячні електростанції у Латвії, які вже виробляють чисту енергію. Загальна пікова потужність об’єктів становить 16,4 МВт.

KNESS Smart Power входить до групи компаній KNESS. Основний напрям діяльності — об’єднання електроустановок, призначених для виробництва, споживання та зберігання електричної енергії, з метою купівлі-продажу електроенергії та надання допоміжних послуг із балансування на ринку електричної енергії. Це — ліцензований агрегатор і працює на території всіх операторів систем розподілу.