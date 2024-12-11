В Україні з’явився новий агрегатор на ринку електроенергії: хто ним став

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) ліцензувала компанію з групи KNESS як агрегатора на ринку електроенергії.

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Про це повідомляє пресслужба KNESS.

Агрегатор – суб’єкт (учасник ринку електричної енергії), що надає послуги з управління потужністю виробників/споживачів/операторів установок зберігання енергії для надання допоміжних послуг та/або послуг з балансування.

Зазначається, що ліцензія видана Вінницькому ТОВ "Несс Смарт Пауер" (Kness Smart Power). Воно входить у групу KNESS – міжнародну група компаній, що розробляє технології та впроваджує рішення в галузі відновлюваної енергетики.

Як пояснюють в компанії, отримання ліцензії є першим кроком для початку роботи нового учасника ринку електроенергії — агрегатора, а також в цілому сприятиме розвитку розподіленої генерації у країні.

"Агрегатор є важливою ланкою в диспетчеризації, оскільки здійснює управління потужністю розподілених об’єктів, споживання, виробництва, зберігання енергії. Для активних споживачів, що мають у власності генеруючі потужності та/або установку зберігання енергії, це дасть можливість отримати додаткові доходи, а для оператора системи передачі – більше балансуючих потужностей та спрощення структури диспетчерського управління малопотужними електроустановками", - уточнюють в KNESS

Зауважимо, згідно з законодавством, агрегація – ліцензований вид діяльності на ринку електричної енергії, що здійснює суб’єкт господарювання, пов’язана з об’єднанням електроустановок, призначених для виробництва та/або споживання, та/або зберігання електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії, надання допоміжних послуг та/або послуг з балансування на ринку електричної енергії.

Про KNESS

KNESS - це міжнародна група компаній, яка була заснована в Україні в 2009 році. Компанія розробляє технології та втілює проекти відновлюваної і традиційної енергетики. Також KNESS виробляє металоконструкції для кріплення фотоелектричних модулів на експорт під реалізацію сонячних електростанцій у Європі.

У 2023 році компанія відкрила KNESS Baltic та почала будувати сонячні електростанції на умовах EPC на ринку Латвії. У 2021 році компанія вийшла на ринок Польщі, відкривши своє представництво.

Kness Smart Power – входить до Української групи компаній KNESS, яка протягом десяти років своєї роботи в енергетичному секторі зарекомендувала себе як надійний бізнес партнер для багатьох підприємств України та за її межами.

Основним напрямком діяльності компанії – об’єднання електроустановок, призначених для виробництва, споживання та зберігання електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії та надання допоміжних послуг з балансування на ринку електричної енергії.

Kness Smart Power – ліцензований агрегатор та працює на території усіх операторів систем розподілу.