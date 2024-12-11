В Украине появился новый агрегатор на рынке электроэнергии: кто им стал

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), лицензировала компанию из группы KNESS как агрегатора на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба KNESS.

Агрегатор – субъект (участник рынка электрической энергии), предоставляющий услуги по управлению мощностью производителей/потребителей/операторов установок хранения энергии для предоставления вспомогательных услуг и/или балансировочных услуг.

Отмечается, что лицензия выдана Винницкому ООО "Несс Смарт Пауэр" (Kness Smart Power).

Как объясняют в компании, получение лицензии является первым шагом к началу работы нового участника рынка электроэнергии — агрегатора, а также в целом будет способствовать развитию распределенной генерации в стране.

"Агрегатор является важным звеном в диспетчеризации, поскольку осуществляет управление мощностью распределенных объектов, потребления, производства, хранения энергии. Для активных потребителей, имеющих в собственности генерирующие мощности и/или установку хранения энергии, это позволит получить дополнительные доходы, а для оператора системы передачи – больше балансирующих мощностей и упрощение структуры диспетчерского управления маломощными электроустановками", — уточняют в KNESS.

Заметим, согласно законодательству, агрегация – лицензированный вид деятельности на рынке электрической энергии, осуществляющий предприятие, связанное с объединением электроустановок, предназначенных для производства и/или потребления, и/или хранения электрической энергии с целью покупки- продажи электрической энергии, предоставление вспомогательных услуг и/или услуг по балансировке на рынке электрической энергии.

Про KNESS

KNESS – это международная группа компаний, которая была основана в Украине в 2009 году. Компания разрабатывает технологии и реализует проекты возобновляемой и традиционной энергетики. KNESS также производит металлоконструкции для крепления фотоэлектрических модулей на экспорт под реализацию солнечных электростанций в Европе.

В 2023 году компания открыла KNESS Baltic и начала строить солнечные электростанции на условиях EPC на рынке Латвии. В 2021 году компания вышла на рынок Польши, открыв свое представительство.

Kness Smart Power – входит в Украинскую группу компаний KNESS, которая в течение десяти лет своей работы в энергетическом секторе зарекомендовала себя как надежный бизнес-партнер для многих предприятий Украины и за ее пределами.

Основное направление деятельности компании – объединение электроустановок, предназначенных для производства, потребления и хранения электрической энергии с целью купли-продажи электрической энергии и предоставления вспомогательных услуг по балансировке на рынке электрической энергии.

Kness Smart Power – лицензированный агрегатор и работает на территории всех операторов систем распределения.