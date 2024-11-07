Украинская компания построила три солнечных электростанции в Латвии

Украинская компания KNESS реализовала "под ключ" еще три солнечных электростанции в Латвии, которые уже производят чистую энергию. Общая пиковая мощность объектов составляет 16,4 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба KNESS.

Объекты находятся вблизи городов Дундага, Виляка и Добеле.

Ожидается, что построенные солнечные электростанции ориентировочно в среднем за год будут производить около 16,95 ГВт*ч электроэнергии, обеспечивая сокращение выбросов углекислого газа ежегодно на 16 652 тонны.

Сообщается, что станции построены на металлоконструкциях собственного производства, находящегося в Украине.

Инвестором проектов стала компания Volterra Energy Group.

Про KNESS

KNESS – это международная группа компаний, которая была основана в Украине в 2009 году. Компания разрабатывает технологии и реализует проекты возобновляемой и традиционной энергетики.

В 2023 году компания открыла KNESS Baltic и начала строить солнечные электростанции на условиях EPC на рынке Латвии.

KNESS также производит металлоконструкции для крепления фотоэлектрических модулей на экспорт под реализацию солнечных электростанций в Европе.

В 2021 году компания вышла на рынок Польши, открыв свое представительство.