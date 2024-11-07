Українська компанія побудувала три сонячних електростанції у Латвії

Українська компанія KNESS реалізувала “під ключ” ще три сонячних електростанції у Латвії, які вже виробляють чисту енергію. Загальна пікова потужність об’єктів становить 16,4 МВт.

Про це повідомила пресслужба KNESS.

Зазначається, що об’єкти знаходяться поблизу міст Дундага, Віляка та Добеле.

Очікується, що побудовані сонячні електростанції орієнтовно в середньому за рік вироблятимуть приблизно 16,95 ГВт*год електроенергії, забезпечуючи скорочення викидів вуглекислого газу щорічно на 16 652 тонни.

Повідомляється, що станції побудовані на металоконструкціях власного виробництва, яке знаходиться в Україні.

Інвестором проєктів стала компанія Volterra Energy Group.

Про KNESS

KNESS - це міжнародна група компаній, яка була заснована в Україні в 2009 році. Компанія розробляє технології та втілює проекти відновлюваної і традиційної енергетики.

У 2023 році компанія відкрила KNESS Baltic та почала будувати сонячні електростанції на умовах EPC на ринку Латвії.

Також KNESS виробляє металоконструкції для кріплення фотоелектричних модулів на експорт під реалізацію сонячних електростанцій у Європі.

У 2021 році компанія вийшла на ринок Польщі, відкривши своє представництво.