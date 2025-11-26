Запланована подія 2

KNESS розширює експорт електроенергії через платформу "Укренерго"

Електроенергія
Експорт електроенергії до Молдови

Компанія “НЕСС Смарт Пауер”, що входить до Групи KNESS, отримала можливість брати участь в аукціонах з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на платформі “Укренерго” (EAP).

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Платформа "Укренерго" забезпечує проведення операцій із розподілу пропускної спроможності на румунському та молдовському напрямках, що створює можливості для експорту електроенергії українськими компаніями. У цьому контексті Група KNESS поступово розширює свою діяльність на зовнішніх ринках.

За інформацією ExPro, одна з компаній групи "КНЕСС Енерджі" у період з серпня по жовтень 2025 року здійснювала постачання електроенергії до Молдови. За три місяці обсяг експорту становив майже 9 тисяч МВт·год, що свідчить про нарощування присутності KNESS на напрямі транскордонної торгівлі електроенергією.

Нагадаємо, Україна повністю припинила експорт електроенергії з 11 листопада 2025 року. До цієї дати експорт здійснювався лише на мінімальному рівні й лише в окремі години доби.

Також повідомлялось, що унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.

Автор:
Ольга Опенько