Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,03

EUR

48,79

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,19

42,13

EUR

49,07

48,91

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна повністю припинила експорт електроенергії з 11 листопада: що відомо

електромережі
Україна припинила експорт електроенергії / Shutterstock

Україна повністю припинила експорт електроенергії з 11 листопада 2025 року. До цієї дати експорт здійснювався лише на мінімальному рівні й лише в окремі години доби.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на дані консалтингової компанії ЕxРro.

Експорт електроенергії

З середини листопада 2025 року обсяги експорту електроенергії з України досягли нульової позначки. Це свідчить про пріоритетність забезпечення внутрішніх потреб споживачів.

Повідомлення про нібито "збільшення експорту до Молдови" не відповідають дійсності. Ці невірні дані, ймовірно, виникли через технічний збій на платформі ENTSO-E Transparency Platform. Наразі "помилкові" обсяги для Молдови вже виправлено, і платформа відображає фактичну ситуацію – відсутність експорту.

Загальний обсяг експорту за перші 11 днів листопада склав сумарно лише 5,2 тис. МВт*год, з яких до Молдови було поставлено лише 471 МВт*год.

Імпорт електроенергії

На відміну від експорту, Україна продовжує імпортувати електроенергію, покриваючи внутрішні потреби цілодобово.

За період з 1 по 18 листопада країна вже сумарно імпортувала 233 тис. МВт*год електроенергії. Імпорт із Молдови склав 10,2 тис. МВт*год, що становить близько 4% від загального обсягу постачань.

Раніше в "Укренерго" пояснили, що імпорт електроенергії – це важливий фактор забезпечення балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем енергоспоживання, але він не може вирішити проблему енергодефіциту та скасувати необхідність відключень світла.

Автор:
Тетяна Ковальчук