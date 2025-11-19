Україна повністю припинила експорт електроенергії з 11 листопада: що відомо

Україна повністю припинила експорт електроенергії з 11 листопада 2025 року. До цієї дати експорт здійснювався лише на мінімальному рівні й лише в окремі години доби.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на дані консалтингової компанії ЕxРro.

Експорт електроенергії

З середини листопада 2025 року обсяги експорту електроенергії з України досягли нульової позначки. Це свідчить про пріоритетність забезпечення внутрішніх потреб споживачів.

Повідомлення про нібито "збільшення експорту до Молдови" не відповідають дійсності. Ці невірні дані, ймовірно, виникли через технічний збій на платформі ENTSO-E Transparency Platform. Наразі "помилкові" обсяги для Молдови вже виправлено, і платформа відображає фактичну ситуацію – відсутність експорту.

Загальний обсяг експорту за перші 11 днів листопада склав сумарно лише 5,2 тис. МВт*год, з яких до Молдови було поставлено лише 471 МВт*год.

Імпорт електроенергії

На відміну від експорту, Україна продовжує імпортувати електроенергію, покриваючи внутрішні потреби цілодобово.

За період з 1 по 18 листопада країна вже сумарно імпортувала 233 тис. МВт*год електроенергії. Імпорт із Молдови склав 10,2 тис. МВт*год, що становить близько 4% від загального обсягу постачань.

Раніше в "Укренерго" пояснили, що імпорт електроенергії – це важливий фактор забезпечення балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем енергоспоживання, але він не може вирішити проблему енергодефіциту та скасувати необхідність відключень світла.