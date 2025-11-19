Запланована подія 2

Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии с 11 ноября: что известно

электросети
Украина прекратила экспорт электроэнергии / Shutterstock

Украина полностью приостановила экспорт электроэнергии с 11 ноября 2025 года. До этой даты экспорт осуществлялся только на минимальном уровне и в отдельные часы суток.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные консалтинговой компании ЕxРro.

Экспорт электроэнергии

С середины ноября 2025 г. объемы экспорта электроэнергии из Украины достигли нулевой отметки. Это говорит о приоритетности обеспечения внутренних потребностей потребителей.

Сообщения о якобы "увеличении экспорта в Молдову" не соответствуют действительности. Эти неверные данные, вероятно, возникли из-за технического сбоя на платформе ENTSO-E Transparency Platform. В настоящее время "ложные" объемы для Молдовы уже исправлены, и платформа отражает фактическую ситуацию – отсутствие экспорта.

Общий объем экспорта за первые 11 дней ноября составил суммарно всего 5,2 тыс. МВт*ч, из которых в Молдову было поставлено только 471 МВт*ч.

Импорт электроэнергии

В отличие от экспорта Украина продолжает импортировать электроэнергию, покрывая внутренние потребности круглосуточно.

За период с 1 по 18 ноября страна уже суммарно импортировала 233 тыс. МВт*ч электроэнергии. Импорт из Молдовы составил 10,2 тыс. МВт*ч, что составляет около 4% от общего объема поставок.

Ранее в "Укрэнерго" объяснили, что импорт электроэнергии – это важный фактор обеспечения баланса между имеющейся в энергосистеме мощностью и уровнем энергопотребления, но он не может решить проблему энергодефицита и отменить необходимость отключения света.

Автор:
Татьяна Ковальчук