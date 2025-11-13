В Минэнерго объяснили, как осуществляется распределение электроэнергии между областями и кто за это отвечает

Из-за обстрелов со стороны России сейчас в государстве есть регионы со значительным уровнем энергодефицита. А поскольку энергосистема Украины объединена, то проблема дефицита мощности касается ее в целом, а не отдельных частей. Минэнерго разъяснило причины вынужденных отключений и особенности распределения электроэнергии между областями Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для сбалансирования энергосистемы и равномерного распределения электроэнергии введены графики отключения электроэнергии как для бытовых потребителей, так и для бизнеса.

Как действуют ограничения по областям?

Проблема энергодефицита создает необходимость покрытия потребления в пострадавших регионах за счет объектов генерации в других областях.

Однако энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий. Возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

Чтобы частично разгрузить магистральные сети, приходится вводить ограничения в регионах по пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.

При этом в части областей, по которым такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать регионам, где генерация и сети повреждены.

Кто отвечает за графики почасовых отключений?

При применении ограничений четко определены функции трех ключевых субъектов:

НЭК "Укрэнерго": как оператор системы передачи, определяет объем ограничений (количество очередей) для каждого региона в конкретный час;

ОСР (Операторы системы распределения): составляют графики отключений потребителей (6 очередей/12 подчерг), согласовывают их с ОВА и отвечают за соблюдение принципа справедливости распределения ограничений (общая продолжительность обесточений, смена дневных и ночных отключений). Графики публикуются на сайтах ОСР;

Госэнергонадзор: осуществляет контроль за соблюдением этой справедливости.

Может ли импорт решить проблему энергодефицита?

Импорт электроэнергии является важнейшим фактором обеспечения баланса. Тем не менее, покрытие дефицита мощности в регионах, потерявших собственное поколение, также ограничивается возможностями магистральной и распределительных сетей, учитывая географию интерконнекторов.

Несмотря на это, "Укрэнерго" уже согласовало увеличение максимальной мощности импорта электроэнергии в декабре до уровня 2300 МВт.

Отметим, что в октябре 2025 года Украина значительно увеличила импорт электроэнергии – его объемы выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 360 тыс. МВт-час. Этот рост произошел на фоне усиленных потребностей и ограничений в собственной генерации, вызванных обстрелами энергетической инфраструктуры. В целом по сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в страну вырос вдвое.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.