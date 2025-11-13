Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Міненерго пояснили, як здійснюється розподіл електроенергії між областями та хто за це відповідає

віключення світла, відключення електроенергії, лампочка
Міненерго роз’яснило причини дефіциту електроенергії. / Shutterstock

Через обстріли з боку Росії зараз у державі є регіони зі значним рівнем енергодефіциту. А оскільки енергосистема України – об’єднана, то проблема дефіциту потужності стосується її загалом, а не окремих частин. Міненерго роз’яснило причини вимушених відключень та особливості розподілу електроенергії між областями України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Для збалансування енергосистеми та рівномірного розподілу електроенергії запроваджено графіки відключення електроенергії як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Як діють обмеження по областях?

Як зазначили в Міненерго, проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях.

Проте енергосистема України не проєктувалась з урахуванням воєнних дій. Можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів є досить обмеженими.

Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.

При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі пошкоджені.

Хто відповідає за графіки погодинних відключень?

Під час застосування обмежень чітко визначено функції трьох ключових суб’єктів:

  • НЕК "Укренерго": як оператор системи передачі, визначає обсяг обмежень (кількість черг) для кожного регіону в конкретну годину; 
  • ОСР (Оператори системи розподілу): складають графіки відключень споживачів (6 черг/12 підчерг), погоджують їх з ОВА та відповідають за дотримання принципу справедливості розподілу обмежень (загальна тривалість знеструмлень, зміна денних і нічних відключень). Графіки оприлюднюються на сайтах ОСР;
  • Держенергонагляд: здійснює контроль за дотриманням цієї справедливості.

Чи може імпорт вирішити проблему енергодефіциту?

Імпорт електроенергії є дуже важливим чинником забезпечення балансу. Проте, покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію, також обмежується можливостями магістральної та розподільчих мереж, зважаючи на географію інтерконекторів.

Незважаючи на це, "Укренерго" вже погодило збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії у грудні до рівня 2300 МВт.

Зауважимо, у жовтні 2025 року Україна значно збільшила імпорт електроенергії – його обсяги зросли у 2,5 раза порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 360 тис. МВт-год. Це зростання відбулося на тлі посилених потреб та обмежень у власній генерації, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури. Загалом, у порівнянні з жовтнем 2024 року, імпорт електроенергії в країну зріс удвічі.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Ковальчук