У Міненерго пояснили, як здійснюється розподіл електроенергії між областями та хто за це відповідає

Через обстріли з боку Росії зараз у державі є регіони зі значним рівнем енергодефіциту. А оскільки енергосистема України – об’єднана, то проблема дефіциту потужності стосується її загалом, а не окремих частин. Міненерго роз’яснило причини вимушених відключень та особливості розподілу електроенергії між областями України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Для збалансування енергосистеми та рівномірного розподілу електроенергії запроваджено графіки відключення електроенергії як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Як діють обмеження по областях?

Як зазначили в Міненерго, проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях.

Проте енергосистема України не проєктувалась з урахуванням воєнних дій. Можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів є досить обмеженими.

Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.

При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі пошкоджені.

Хто відповідає за графіки погодинних відключень?

Під час застосування обмежень чітко визначено функції трьох ключових суб’єктів:

НЕК "Укренерго": як оператор системи передачі, визначає обсяг обмежень (кількість черг) для кожного регіону в конкретну годину;

ОСР (Оператори системи розподілу): складають графіки відключень споживачів (6 черг/12 підчерг), погоджують їх з ОВА та відповідають за дотримання принципу справедливості розподілу обмежень (загальна тривалість знеструмлень, зміна денних і нічних відключень). Графіки оприлюднюються на сайтах ОСР;

Держенергонагляд: здійснює контроль за дотриманням цієї справедливості.

Чи може імпорт вирішити проблему енергодефіциту?

Імпорт електроенергії є дуже важливим чинником забезпечення балансу. Проте, покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію, також обмежується можливостями магістральної та розподільчих мереж, зважаючи на географію інтерконекторів.

Незважаючи на це, "Укренерго" вже погодило збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії у грудні до рівня 2300 МВт.

Зауважимо, у жовтні 2025 року Україна значно збільшила імпорт електроенергії – його обсяги зросли у 2,5 раза порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 360 тис. МВт-год. Це зростання відбулося на тлі посилених потреб та обмежень у власній генерації, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури. Загалом, у порівнянні з жовтнем 2024 року, імпорт електроенергії в країну зріс удвічі.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.