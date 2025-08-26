KNESS завершила будівництво УЗЕ ємністю 100 МВт-год

Група компаній KNESS завершила будівництво системи накопичення електроенергії ємністю 100 МВт-год та тестує його управління. Про це Delo.ua повідомили в пресслужбі компанії.

"Група компаній KNESS на фінальній стадії реалізації одного із найбільших портфелів проєктів установок зберігання енергії у розрізі надання допоміжних послуг для підтримки стабільності української енергосистеми. Усі проєкти УЗЕ наразі побудовані та введені в експлуатацію (тобто, по усім проєктам отримано сертифікати про завершення будівельних робіт). Загальна ємність вказаних проєктів складає понад 100 МВт-год", — повідомили в пресслужбі.

Наразі команда KNESS працює над ринковою інтеграцією установок зберігання енергії, що включає повноцінне управління УЗЕ за допомогою власної Energy management system (EMS). Реалізація проєктів є результатом проведеного спецаукціону на закупівлю допоміжних послуг оператором системи передачі.

В пресслужбі зауважили, що один із проєктів установок зберігання електроенергії був реалізований на технологічному рішенні KNESS. Мова йде про установку зберігання енергії, яка розроблена командою RnD KNESS “від комірки” й прототипу до готового технологічного рішення, виробленого потужностями групи компаній KNESS спеціально для роботи на ринку допоміжних послуг України. Установка вже пройшла сертифікацію від оператора системи передачі, що говорить про її технічну готовність надавати послуги з резерву підтримки частоти (РПЧ) за результатами відповідних випробувань.

Енергетичні компанії готуються до запуску установок зберігання електроенергії за тендером з "Укренерго"

В середині серпня 2024 компанія "Укренерго" провела довгостроковий спеціальний аукціон на закупівлю РПЧ на 5 років для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Він передбачав закупівлю РПЧ на 99 МВт.

Умовами передбачено, що переможці аукціону вже розпочнуть свою роботу у жовтні 2025 року. Таким чином Україна отримає більше нових енергетичних проєктів вже досить скоро. В поточних умовах дефіциту і прогнозованого зростання потреб у балансуючих потужностях у вигляді промислових накопичувачів електроенергії.

Станом на кінець серпня 2025 частина компаній-переможців вже побудувала потужності для виконання забов'язань перед замовником. Зокрема в компанії ОККО побудували та запустили УЗЕ потужністю 20 МВт у лютому. В ДТЕК на запит Delo.ua відповіли, що станом на кінець серпня спеціалісти компанії ДТЕК ВДЕ виконують поетапне введення в експлуатацію і проведення випробувань УЗЕ на відповідність вимогам КСП. Початок експлуатації накопичувачів ДТЕК ВДЕ планує з 1 жовтня, як і передбачено вимогами аукціону.