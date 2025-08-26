KNESS завершила строительство УЗЭ емкостью 100 МВт-час

Группа компаний KNESS завершила строительство системы накопления электроэнергии емкостью 100 МВт-ч и тестирует его управление. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

"Группа компаний KNESS на финальной стадии реализации одного из крупнейших портфелей проектов установок хранения энергии в разрезе предоставления вспомогательных услуг для поддержки стабильности украинской энергосистемы. Все проекты УЗЭ сейчас построены и введены в эксплуатацию (т.е. по всем проектам получены сертификаты о завершении строительных работ). МВт-час", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время команда KNESS работает над рыночной интеграцией установок хранения энергии, которая включает в себя полноценное управление УЗЭ с помощью собственной Energy management system (EMS). Реализация проектов является результатом проведённого спецаукциона на закупку вспомогательных услуг оператором системы передачи.

В пресс-службе отметили, что один из проектов установок хранения электроэнергии был реализован на технологическом решении KNESS. Речь идет об установке хранения энергии, разработанной командой RnD KNESS "от ячейки" и прототипа до готового технологического решения, производимого мощностями группы компаний KNESS специально для работы на рынке вспомогательных услуг Украины. Установка уже прошла сертификацию от оператора системы передачи, что говорит о ее технической готовности предоставлять услуги резерва поддержки частоты (РПЧ) по результатам соответствующих испытаний.

Энергетические компании готовятся к запуску установок хранения электроэнергии по тендеру "Укрэнерго"

В середине августа 2024 года компания "Укрэнерго" провела долгосрочный специальный аукцион на закупку РПЧ на 5 лет для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Он предусматривал закупку РПЧ на 99 МВт.

Условиями предусмотрено, что победители аукциона уже приступят к работе в октябре 2025 года. Таким образом, Украина получит больше новых энергетических проектов уже довольно скоро. В текущих условиях дефицита и прогнозируемого роста потребностей в балансирующих мощностях в виде промышленных накопителей электроэнергии.

По состоянию на конец августа 2025 г. часть компаний-победителей уже построила мощности для выполнения обязательств перед заказчиком. В частности, в компании ОККО построили и запустили УЗЭ мощностью 20 МВт в феврале. В ДТЭК на запрос Delo.ua ответили, что по состоянию на конец августа специалисты компании ДТЭК ВИЭ выполняют поэтапный ввод в эксплуатацию и проведение испытаний УЗЭ на соответствие требованиям КСП. Начало эксплуатации накопителей ДТЭК ВИЭ планирует с 1 октября, как и предусмотрено требованиями аукциона.