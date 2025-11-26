KNESS расширяет экспорт электроэнергии через платформу "Укрэнерго"

Компания "НЕСС Смарт Пауэр", входящая в Группу KNESS, получила возможность участвовать в аукционах по распределению пропускной способности межгосударственных связей на платформе "Укрэнерго" (EAP).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Платформа "Укрэнерго" обеспечивает проведение операций по распределению пропускной способности на румынском и молдавском направлениях, что создает возможности экспорта электроэнергии украинскими компаниями. В этом контексте KNESS постепенно расширяет свою деятельность на внешних рынках.

По информации ExPro, одна из компаний группы "КНЕСС Энерджи" в период с августа по октябрь 2025 года осуществляла поставки электроэнергии в Молдову. За три месяца объем экспорта составил почти 9 тысяч МВтч, что свидетельствует о наращивании присутствия KNESS на направлении трансграничной торговли электроэнергией.

Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии с 11 ноября 2025 года. До этой даты экспорт осуществлялся только на минимальном уровне и в отдельные часы суток.

Также сообщалось, что в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.