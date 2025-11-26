Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,46

42,37

EUR

49,28

49,14

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

KNESS расширяет экспорт электроэнергии через платформу "Укрэнерго"

Электроэнергия
Экспорт электроэнергии в Молдову и Румынию

Компания "НЕСС Смарт Пауэр", входящая в Группу KNESS, получила возможность участвовать в аукционах по распределению пропускной способности межгосударственных связей на платформе "Укрэнерго" (EAP).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Платформа "Укрэнерго" обеспечивает проведение операций по распределению пропускной способности на румынском и молдавском направлениях, что создает возможности экспорта электроэнергии украинскими компаниями. В этом контексте KNESS постепенно расширяет свою деятельность на внешних рынках.

По информации ExPro, одна из компаний группы "КНЕСС Энерджи" в период с августа по октябрь 2025 года осуществляла поставки электроэнергии в Молдову. За три месяца объем экспорта составил почти 9 тысяч МВтч, что свидетельствует о наращивании присутствия KNESS на направлении трансграничной торговли электроэнергией.

Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии с 11 ноября 2025 года. До этой даты экспорт осуществлялся только на минимальном уровне и в отдельные часы суток.

Также сообщалось, что в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.

Автор:
Ольга Опенько