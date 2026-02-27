KNESS построила 140 МВт·ч систем хранения энергии и инвестировала $40 млн

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

В 2025 году компания KNESS построила установки хранения энергии общей мощностью 140 МВт·ч. Об этом в комментарии Delo.ua в рамках спецпроекта "4 года великой войны — 4 урока выдержки" рассказал соучредитель и CEO компании Сергей Шакалов.

"KNESS реализовал свыше 140 МВт·ч емкости установок хранения энергии, которые с октября 2025 года качественно предоставляют услуги по резерву поддержки частоты (РПЧ) и автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧс). Это один из крупнейших комплексов установок хранения энергии в Украине, который команда KNESS успешно реализовала всего за год в рамках выгранных в 2024 году спецаукционов", — сказал Шакалов.

По его словам, в эти проекты KNESS инвестировала ориентировочно $40 млн, привлекая собственное, партнерское и банковское финансирование.

Адаптация к вызовам войны

Шакалов рассказал, что с начала полномасштабной войны компании удалось стабилизировать бизнес благодаря "риск-менеджменту, кристаллизации управленческих моделей и сценарному планированию в горизонтах optimistic, realistic, pessimistic". Параллельно в KNESS пересмотрели бизнес-модели, изменили акценты в продуктовых направлениях, а также трансформировались для ускоренного выхода на европейский рынок.

"Мы сохранили инвестиционные программы, а также разработали новые бизнес-модели в сфере энергетики. Например, внедрили решение, в рамках которого KNESS выступает в роли инвестора в СЭС или УЗЭ для электрообеспечения предприятия. Кроме того, мы реализовали один из крупнейших портфелей проектов установок хранения энергии (УЗЭ) для поддержки энергосистемы Украины", — отметил топ-менеджер.

Также компания запустила агрегированную группу для управления маломощными электрообъектами. Параллельно другие ключевые направления бизнеса продолжают активно развиваться как в Украине, так и за рубежом.

О KNESS

KNESS – международная группа компаний, основанная в Украине в 2009 году. Компания разрабатывает технологии и реализует проекты в сфере возобновляемой и традиционной энергетики. Также KNESS производит металлоконструкции для крепления фотоэлектрических модулей на экспорт – для строительства солнечных электростанций в Европе.

В 2023 году компания открыла KNESS Baltic и начала строить солнечные электростанции на условиях EPC на рынке Латвии. В 2021 году KNESS вышла на рынок Польши, открыв там свое представительство.

Украинская компания KNESS реализовала "под ключ" еще три солнечных электростанции в Латвии, которые уже производят чистую энергию. Общая пиковая мощность объектов составляет 16,4 МВт.

KNESS Smart Power входит в группу компаний KNESS. Основное направление деятельности — объединение электроустановок, предназначенных для производства, потребления и хранения электрической энергии, с целью купли-продажи электроэнергии и предоставления вспомогательных услуг по балансировке на рынке электрической энергии. Это — лицензированный агрегатор и работает на территории всех операторов систем распределения.