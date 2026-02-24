Запланована подія 2

KNESS побудувала СЕС у Латвії потужністю 62,8 МВт

сонячна електростанція
KNESS реалізувала ще проєкт 62,8 МВт СЕС у Латвії / Depositphotos

Компанія KNESS збільшила портфель реалізованих сонячних проєктів у Латвії на 62,8 МВт за участі свого регіонального підрозділу KNESS Baltic. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба KNESS.

Зазначається, що нова сонячна електростанція складається з каскаду окремих ділянок, розташованих на складному рельєфі. Горбиста та болотиста місцевість значно ускладнювала доступ і роботу будівельної техніки під час реалізації проєкту.

Попри це, команда KNESS Baltic виконала повний комплекс будівельно-монтажних робіт на частині об’єкта. Також фахівці компанії провели пусконалагоджувальні роботи та випробування, необхідні для введення в експлуатацію всієї сонячної електростанції.

Завдяки реалізації проєкту станція вже генерує електроенергію та постачає її до енергосистеми Латвії, сприяючи збільшенню частки відновлюваних джерел енергії у структурі виробництва електроенергії країни.

Загальна встановлена потужність сонячних електростанцій, реалізованих KNESS у Балтійському регіоні, наразі досягла 143 МВт.

Про KNESS

KNESS - це міжнародна група компаній, яка була заснована в Україні в 2009 році. Компанія розробляє технології та втілює проекти відновлюваної і традиційної енергетики. Також KNESS виробляє металоконструкції для кріплення фотоелектричних модулів на експорт під реалізацію сонячних електростанцій у Європі.

У 2023 році компанія відкрила KNESS Baltic та почала будувати сонячні електростанції на умовах EPC на ринку Латвії. У 2021 році компанія вийшла на ринок Польщі, відкривши своє представництво.

Українська компанія KNESS реалізувала “під ключ” ще три сонячних електростанції у Латвії, які вже виробляють чисту енергію. Загальна пікова потужність об’єктів становить 16,4 МВт.

Kness Smart Power – входить до Української групи компаній KNESS, яка протягом десяти років своєї роботи в енергетичному секторі зарекомендувала себе як надійний бізнес партнер для багатьох підприємств України та за її межами.

Основним напрямком діяльності компанії – об’єднання електроустановок, призначених для виробництва, споживання та зберігання електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії та надання допоміжних послуг з балансування на ринку електричної енергії.

Kness Smart Power – ліцензований агрегатор та працює на території усіх операторів систем розподілу.

Автор:
Світлана Манько