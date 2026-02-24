KNESS построила СЭС в Латвии мощностью 62,8 МВт

Компания KNESS увеличила портфель реализуемых солнечных проектов в Латвии на 62,8 МВт с участием своего регионального подразделения KNESS Baltic.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба KNESS.

Новая солнечная электростанция состоит из каскада отдельных участков, расположенных на сложном рельефе. Холмистая и болотистая местность значительно усложняла доступ и работу строительной техники при реализации проекта.

При этом команда KNESS Baltic выполнила полный комплекс строительно-монтажных работ на части объекта. Также специалисты компании провели пусконаладочные работы и испытания, необходимые для ввода в эксплуатацию всей солнечной электростанции.

Благодаря реализации проекта, станция уже генерирует электроэнергию и поставляет ее в энергосистему Латвии, способствуя увеличению доли возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии страны.

Общая установленная мощность солнечных электростанций, реализованных KNESS в Балтийском регионе, достигла 143 МВт.

О KNESS

KNESS – это международная группа компаний, которая была основана в Украине в 2009 году. Компания разрабатывает технологии и реализует проекты возобновляемой и традиционной энергетики. KNESS также производит металлоконструкции для крепления фотоэлектрических модулей на экспорт под реализацию солнечных электростанций в Европе.

В 2023 году компания открыла KNESS Baltic и начала строить солнечные электростанции на условиях EPC на рынке Латвии. В 2021 году компания вышла на рынок Польши, открыв свое представительство.

Украинская компания KNESS реализовала "под ключ" еще три солнечных электростанции в Латвии, которые уже производят чистую энергию. Общая пиковая мощность объектов составляет 16,4 МВт.

Kness Smart Power – входит в Украинскую группу компаний KNESS, которая в течение десяти лет своей работы в энергетическом секторе зарекомендовала себя как надежный бизнес-партнер для многих предприятий Украины и за ее пределами.

Основное направление деятельности компании – объединение электроустановок, предназначенных для производства, потребления и хранения электрической энергии с целью купли-продажи электрической энергии и предоставления вспомогательных услуг по балансировке на рынке электрической энергии.

Kness Smart Power – лицензированный агрегатор и работает на территории всех операторов систем распределения.