Птицефабрика Добкиных на Волыни планирует увеличить мощность до 12,4 млн бройлеров в год

Агрохолдинг Avesterra Group планирует увеличить мощности своей птицефабрики в Когильном Владимирского района Волынской области. Ежегодный объем выращивания кур-бройлеров вырастет с 2,3 млн до 12,4 млн голов, то есть в 5,5 раза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Согласно сообщению о плановой деятельности "Луцкой аграрной компании", проект расширения предусматривает использование соседнего земельного участка площадью 18,8 га. На этой территории планируется построить:

28 новых птичников;

хранилища для хранения комбикорма;

санпропускник;

прочие производственные объекты.

В настоящее время предприятие занимает территорию 7,6 га, где расположены 12 птичников и вспомогательные технические сооружения.

Общая мощность предприятия после завершения работ вырастет в 5,5 раза. В описании проекта указано: "Планируемая деятельность будет иметь положительное социально-экономическое влияние, заключающееся в создании дополнительных рабочих мест, пополнении государственного и местных бюджетов за счет налогов и сборов".

О Avesterra Group

Avesterra Group - это украинская группа компаний, образованная 1 марта 2025 года на базе "Владимир-Волынской птицефабрики", которая специализируется на птицеводстве, выращивании зерновых и агропереработке. Она входит в топ-5 производителей курятины в Украине, выпуская продукцию под брендами "Эпикур", "Чебатурочка" и Delika.

В состав группы, кроме "Владимир-Волынской птицефабрик", входят "Владимир-Волынский комбикормовый завод" и "Луцкая аграрная компания", которая специализируется на промышленном выращивании птицы для внутреннего рынка и переработки.

Интегрированный цикл Avesterra Group включает выращивание кормов, инкубацию, выращивание птицы, убой, переработку и логистику.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами ООО "Траст "Авестера Груп" являются братья Михаил Добкин (эксголов Харькова), Дмитрий Добкин (народный депутат от бывшей Партии регионов) и Елена Добкина.

Напомним, в марте агрохолдинг Avesterra Group открыл на Волыни новую производственную площадку, состоящую из 20 птичников. Общая сумма инвестиций в этот объект составила 15 млн. евро.