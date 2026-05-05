Птахофабрика Добкіних на Волині планує збільшить потужність до 12,4 млн бройлерів на рік

Агрохолдинг Avesterra Group планує збільшити потужності своєї птахофабрики у селі Когильне Володимирського району Волинської області. Щорічний обсяг вирощування курей-бройлерів зросте з 2,3 млн до 12,4 млн голів, тобто у 5,5 раза.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Згідно з повідомленням про планову діяльність "Луцької аграрної компанії", проєкт розширення передбачає використання сусідньої земельної ділянки площею 18,8 га. На цій території планують збудувати:

28 нових пташників;

сховища для зберігання комбікорму;

санпропускник;

інші виробничі об’єкти.

На цей час підприємство займає територію 7,6 га, де розташовано 12 пташників та допоміжні технічні споруди.

Загальна потужність підприємства після завершення робіт зросте в 5,5 раза. В описі проєкту зазначено: "Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний вплив, що полягає у створенні додаткових робочих місць, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів".

Про Avesterra Group

Avesterra Group — це українська група компаній, утворена 1 березня 2025 року на базі "Володимир-Волинської птахофабрики", яка спеціалізується на птахівництві, вирощуванні зернових та агропереробці. Вона входить у топ-5 виробників курятини в Україні, випускаючи продукцію під брендами "Епікур", "Чебатурочка" та Delika.

До складу групи окрім "Володимир-Волинської птахофабрик" входять "Володимир-Волинський комбікормовий завод" та "Луцька аграрна компанія", яка спеціалізується на промисловому вирощуванні птиці для внутрішнього ринку та переробки.

Інтегрований цикл Avesterra Group охоплює вирощування кормів, інкубацію, вирощування птиці, забій, переробку та логістику.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Траст "Авестера Груп" є брати Михайло Добкін (ексголова Харкова), Дмитро Добкін (народний депутат від колишньої Партії регіонів) і Олена Добкіна.

Нагадаємо, у березні агрохолдинг Avesterra Group відкрив на Волині новий виробничий майданчик, що складається з 20 пташників. Загальна сума інвестицій у цей об'єкт склала 15 млн євро.