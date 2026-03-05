Запланована подія 2

Агрохолдинг Avesterra Group запустив на Волині 20 нових пташників за 15 млн євро

Агрохолдинг Avesterra Group відкрив 20 пташників на Волині / Фото: Avesterra Group

Агрохолдинг Avesterra Group відкрив на Волині новий виробничий майданчик, що складається з 20 пташників. Загальна сума інвестицій у цей об'єкт склала 15 млн євро. Нові приміщення збудовані на території 19 гектарів, а площа забудови перевищує 55 тис. м².

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Виробничі процеси на майданчику повністю автоматизовані. У пташниках встановлено обладнання німецької компанії Big Dutchman, яке керує системами напування, годівлі, вентиляції та мікроклімату. Побудова об'єктів відповідає європейським нормам біобезпеки та утримання птиці.

На сьогодні птахівничий напрям холдингу включає 12 виробничих бригад і 120 пташників. Загальна потужність підприємств дозволяє вирощувати до 35,1 млн голів птиці на рік, при цьому разова посадка перевищує 5 млн голів.

Власник Avesterra Group Дмитро Добкін повідомив: "Ми інвестували у цей майданчик 15 млн євро, і це лише перший крок. До 2028 року плануємо побудувати шість таких виробничих майданчиків по 20 пташників кожен та інвестувати загалом близько 100 млн євро. Це дозволить повністю завантажити наші виробничі потужності та вийти на виробництво близько чверті мільйона бройлерів на добу".

Проєкт на Волині є частиною довгострокового плану модернізації виробництва. Протягом наступних років компанія планує розширити мережу майданчиків та запустити об'єкти супутньої інфраструктури, включаючи інкубатори та енергетичні потужності.

За словами Добкіна, група у найближчі п’ять років планує інвестувати у розвиток близько 300 млн євро, це — нові виробничі потужності, інкубатори, батьківські стада та біометановий газовий завод.

Про Avesterra Group

Avesterra Groupце українська група компаній, утворена 1 березня 2025 року на базі "Володимир-Волинської птахофабрики", яка спеціалізується на птахівництві, вирощуванні зернових та агропереробці. Вона входить у топ-5 виробників курятини в Україні, випускаючи продукцію під брендами "Епікур", "Чебатурочка" та Delika.

До складу групи окрім "Володимир-Волинської птахофабрик" входять "Луцька аграрна компанія" та "Володимир-Волинський комбікормовий завод".

Інтегрований цикл Avesterra Group охоплює вирощування кормів, інкубацію, вирощування птиці, забій, переробку та логістику.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Траст "Авестера Груп" є брати Михайло Добкін (ексголова Харкова), Дмитро Добкін (народний депутат від колишньої Партії регіонів) і Олена Добкіна.

Нагадаємо, за результами дослідження  Delo.ua компанія Avesterra Group увійшла в

"ТОП 100 приватних платників податків 2025 року".

Автор:
Тетяна Ковальчук