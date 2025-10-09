- Тип
ТОП 100 приватних платників податків 2025: рейтинг
Delo.ua представляє результати свого дослідження - рейтинг "ТОП 100 приватних платників податків 2025 року". Ми провели об'єктивну оцінку реального вкладу приватного бізнесу з огляду на всі фактично сплачені податки та збори — від податку на прибуток та ПДВ до акцизів, ЄСВ та військового збору. Дізнайтеся, хто з лідерів приватного сектора — від енергетичних гігантів та найбільших рітейлерів до тютюнових корпорацій — став справжньою фінансовою опорою бюджету 2024 року та першого півріччя 2025-го, демонструючи максимальну відповідальність перед країною.
1. Філіп Морріс Україна
- Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 890
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 52,2 млрд грн*
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 28,9 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 52 млрд
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,3 млрд грн
*включає дані двох юр.осіб
2. Група ДТЕК
- Галузь: енергетика
- Рік заснування: 2005
- Кількість працівників: 55000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 41 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 24,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
3. BAT Україна
- Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
- Рік заснування: 1993
- Кількість працівників: 800
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 38,1 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 21,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 42,7 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,4 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl (включає дві юридичні особи)
4. Група "Імперіал Брендс" в Україні
- Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 644
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 31,4 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 12,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,5 млрд грн
5. Корпорація АТБ
- Галузь: продовольчий ритейл
- Рік заснування: 2003
- Кількість працівників: 59 000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 28,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 18 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 208,9 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 117,2 млрд грн*
За даними аналітичної системи YouControl (дані по ТОВ "АТБ-Маркет")
6. JTI Україна
- Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
- Рік заснування: 1999
- Кількість працівників: 865
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 28 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 21,1 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
- Частка податків у структурі витрат: в середньому 80%
7. ОККО
- Галузь: нафтовий ритейл
- Рік заснування: 1999
- Кількість працівників: 10500
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 21,2 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року 11 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 88,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 43,2 млрд грн
8. Група Метінвест
- Галузь: металургія
- Рік заснування: 2006
- Кількість працівників: близько 50000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 19,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 9,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
9. Мережа АЗК WOG
- Галузь: нафтовий ритейл
- Рік заснування: 2000
- Кількість працівників: майже 7000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 15,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 8,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 55,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 27,4 млрд грн
10. UPG
- Галузь: нафтовий ритейл
- Рік заснування: 2003
- Кількість працівників: 4600
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 14 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 38,4 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,9 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
11. Київстар
- Галузь: телеком
- Рік заснування: 1997
- Кількість працівників: понад 4000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 12,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 6,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 36,6 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,1 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
12. Група NOVA
- Галузь: логістика
- Рік заснування: 2001
- Кількість працівників: понад 30 000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 12,2 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 7,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 54,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,8 млрд грн
13. Fozzy Group
- Галузь: продовольчий ритейл
- Рік заснування: 1997
- Кількість працівників: 50000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 9,1 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 7,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 139,7 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 78,2 млрд грн*
*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua
14. Група ТАС
- Галузь: фінансово-промислова група (включає понад 130 компаній)
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 10 989
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 8,71 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
15. Група компаній "Епіцентр"
- Галузь: ритейл
- Рік заснування: 2003
- Кількість працівників: 36133
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 8,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 4,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 77,6 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 39 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl. (Дані по ТОВ "Епіцентр К")
16. МХП
- Галузь: виробництво харчових продуктів
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 31370 (Україна)
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 7,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 4,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 17 млрд грн
17. ПУМБ
- Галузь: фінанси
- Рік заснування: 1991
- Кількість працівників: близько 7000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,9 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 4,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн
18. Райффайзен Банк
- Галузь: фінанси
- Рік заснування: 1992
- Кількість працівників: близько 5500
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,8 млрд грн
- Чистий прибуток після оподаткування за 2024 рік: 4,3 млрд грн
- Чистий прибуток після оподаткування за І півріччя 2025 року: 4,7 млрд грн
19. АрселорМіттал Кривий Ріг
- Галузь: металургія
- Рік заснування: 1934
- Кількість працівників: близько 20 000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,7 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 4,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 64,6 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 33,8 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
20. Аврора
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 2017
- Кількість працівників: 15927
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,4 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025- року: 3,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 37,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,7 млрд грн
- Частка податків до виторгу за 2024 рік: 16,3%
- Частка податків до виторгу за І півріччя 2025 року: 17,5 %
21. Vodafone Україна
- Галузь: телеком
- Рік заснування: 1992
- Кількість працівників: 4294
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,1 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 24,4 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 13,5 млрд грн
22. Група компаній Kernel
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1995
- Кількість працівників: 9667
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
23. Interpipe
- Галузь: металургія
- Рік заснування:1990
- Кількість працівників: 9500
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,5 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,6 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 44 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 24 млрд грн
24. UKRSIBBANK BNP Parinas Group
- Галузь: фінанси
- Рік заснування: 1990
- Кількість працівників: 4827
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,47 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн
- Дохід від реалізації за 2024 рік: 18,6 млрд грн
- Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 9,6 млрд грн
25. BAYADERA GROUP
- Галузь: виробництво та дистрибуція алкогольних напоїв
- Рік заснування: 1991
- Кількість працівників: 3497
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 5 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,6 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,7 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 6,6 млрд грн
26. Креді Агріколь Банк
- Галузь: фінанси
- Рік заснування: 1993
- Кількість працівників: 2327
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,9 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,3 млрд грн
- Чистий дохід за 2024 рік: 9,3 млрд грн
- Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат у 2024 році: 65 %
- Частка податків у структурі витрат, за І півріччя 2025 року: 47 %
27. ОТП Банк
- Галузь: фінанси
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 2122*
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,2 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,4 млрд грн
- Чистий дохід за 2024 рік: 10,3 млрд грн
- Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 5,5 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 55 %**
*станом на 31.08.2025
**з урахуванням того, що у 2024 році податок на прибуток був 50%
28. Група АВТ
- Галузь: авторитейл
- Рік заснування: 1997
- Кількість працівників: 466
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
29. Мережа магазинів EVA
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 2002
- Кількість працівників: близько 14 000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,2 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 14,8 млрд грн
30. Winner Group Ukraine
- Галузь: авторитейл
- Рік заснування: 1992
- Кількість працівників: 752
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,1 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,4 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 27%
31. Карлсберг Україна
- Галузь: виробництво напоїв
- Рік заснування: 1996
- Кількість працівників: понад 1400
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,4 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
32. MTI Груп
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 1991
- Кількість працівників: 2770
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,4 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
33. МЕТРО Кеш енд Керрі Україна
- Галузь: продовольчий ритейл
- Рік заснування: 2002
- Кількість працівників: 3200
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,1 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 28,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 15,5 млрд грн*
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 10,6 %
*За даними аналітичної системи YouControl
34. Ferrexpo
- Галузь: металургія
- Рік заснування: 1960
- Кількість працівників: 8000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,1 млрд грн*
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 39,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,9 млрд грн
*Дані NV
35. Оболонь
- Галузь: виробництво напоїв
- Рік заснування: 1980
- Кількість працівників: 2161
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 3 млрд грн*
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,8 млрд грн**
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 6,7 млрд грн**
*Дані "Українська правда"
**Дані аналітичної системи YouControl
36. Global Spirits
- Галузь: виробництво та продаж алкогольних напоїв
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 4230
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,9 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,1 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,7 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2 млрд грн
37. Group DF
- Галузь: диверсифікована група
- Рік заснування: 2007
- Кількість працівників: понад 10 000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,9 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
38. Група компаній "НОВУС"
- Галузь: продовольчий ритейл
- Рік заснування: 2008
- Кількість працівників: 7128
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 16,3 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
39. МакДональдз Юкрейн
- Галузь: громадське харчування
- Рік заснування: 1997
- Кількість працівників: 11400
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,7 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 9,9 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
40. AMIC ENERGY
- Галузь: нафтовий ритейл
- Рік заснування: 1999
- Кількість працівників: 1740
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,5 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 10,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,4 млрд грн
41. Астарта
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1993
- Кількість працівників: 7025
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,3 млрд грн
42. Група Розетка
- Галузь: ритейл
- Рік заснування: 2005
- Кількість працівників: 5828
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,2 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,4 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29,7 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 13,9 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl (дані по ТОВ "РОЗЕТКА. УА")
43. Банк "Південний"
- Галузь: фінанси
- Рік заснування: 1993
- Кількість працівників: 1689
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,0 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн
- Фінансовий результат до оподаткування за 2024 рік: 3,4 млрд грн
- Фінансовий результат до оподаткування за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат: 35,4%
44. Comfy
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 2010
- Кількість працівників: 4581
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 35 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 15,8 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 29,3 %
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 35%
45. Nemiroff Vodka Limited
- `Галузь: виробництво та продаж алкогольних напоїв
- Рік заснування: 1992
- Кількість працівників: 656
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 2 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,96 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 60,6%
46. Кредобанк
- Галузь: фінанси
- Рік заснування: 1990
- Кількість працівників: 1624
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,9 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,98 млн грн
- Чистий дохід за 2024 рік: 1,2 млрд грн
- Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 0,5 млрд грн
47. Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед
- Галузь: виробництво напоїв
- Рік заснування: 1992
- Кількість працівників: 1206
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,75 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,8 млрд грн
48. Група компаній "Агропросперіс"
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2007
- Кількість працівників: 3200
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року 1,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
49. Группа Параллель
- Галузь: нафтовий ритейл
- Рік заснування: 1995
- Кількість працівників: 408
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,72 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 9,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 2,3%
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 8,2%
50. VARUS
- Галузь: продовольчий ритейл
- Рік заснування: 2003
- Кількість працівників: 6739
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,7 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,96 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 20 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 11,3 млрд грн
51. Continental Farmers Group
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2019
- Кількість працівників: 2500
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
52. Укртелеком
- Галузь: телеком
- Рік заснування: 1993
- Кількість працівників: 5900
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,78 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,3 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,3 млрд грн*
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 11 %
*За даними аналітичної системи YouControl
53. Фармак
- Галузь: фармацевтика
- Рік заснування: 1925
- Кількість працівників: 2963
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,7 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 10,8 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,9 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
54. Nestlé Ukraine
- Галузь: виробництво харчових продуктів
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 4620
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,29 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,61 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,9 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10 млрд грн*
*Дані аналітичної системи YouControl
55. Група компаній IDS Ukraine
- Галузь: виробництво та продаж напоїв
- Рік заснування: 1996
- Кількість працівників: понад 3000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,15 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 492,6 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн
56. EPAM в Україні*
- Галузь: IT
- Рік заснування: 2005
- Кількість працівників: 9350
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,6 млрд грн
*Включає дані щодо двох юридичних осіб
57. ALVIVA GROUP
- Галузь: виробництво харчових продуктів
- Рік заснування: 2023
- Кількість працівників: 6100
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 1 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,6 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 16%
58. Фокстрот
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 3043
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 999,3 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 504,3 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 7,3 млрд грн
59. Укрпромінвест-Агро
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2002
- Кількість працівників: 4600
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 986 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
60. Єврокар
- Галузь: автовиробництво
- Рік заснування: 2000
- Кількість працівників: 274
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 966 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 662 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,8 млрд грн
61. JYSK Україна
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 2004
- Кількість працівників: 971
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 936,9 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,7 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
62. Мережа аптек "Подорожник"
- Галузь: фармацевтичний ритейл
- Рік заснування: 1999
- Кількість працівників: 12500
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 910 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 587,7 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,8 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 3,1%
63. DCH Steel*
- Галузь: металургія
- Рік заснування: 1995
- Кількість працівників: 2620
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 903,4 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 347,8 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,7 млрд грн**
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн**
*Включає дані (ПРАТ "ДМЗ" та ПРАТ "Суха Балка")
**За даними аналітичної системи YouControl (ПРАТ "ДМЗ" та ПРАТ "Суха Балка")
64. SOCAR Energy Ukraine
- Галузь: нафтовий ритейл
- Рік заснування: 2008
- Кількість працівників: 2000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 875,6 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 524 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,2 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,9 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
65. Henkel в Україні*
- Галузь: хімпром
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 582
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 857,6 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 375,6 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,0 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн
*Включає дані двох юр.осіб
66. BROCARD
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 1997
- Кількість працівників: 1620
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 798 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 562 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,7 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,4 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl (ТОВ"Брокард-Україна" та ТОВ"Егзагон")
67. Група компаній VIDI
- Галузь: авторитейл
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 1473
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 763,1 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 489,1 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,1 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,4 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 4,5%
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 5,6%
68. НІБУЛОН
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1991
- Кількість працівників: 3000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 715 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 336 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29,7 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 12,3 млрд грн
69. Група Лемтранс
- Галузь: логістика
- Рік заснування: 1999
- Кількість працівників: понад 950
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 712,9 млрд грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 357,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 8,0 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн
70. Uklon
- Галузь: IT
- Рік заснування: 2010
- Кількість працівників: понад 800
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 680 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 494 млн грн
- Дохід за 2024 рік: 2,6 млрд грн*
- Дохід за І півріччя 2025 року: н/д
* Дані групи компаній VEON
71. Кормотех
- Галузь: виробництво харчових продуктів
- Рік заснування: 2003
- Кількість працівників: 976
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 668 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 332,8 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,9 млрд грн
72. Мережа "Рукавичка"
- Галузь: ритейл
- Рік заснування: 2003
- Кількість працівників: 3000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 610, 2 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 348,4 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,7 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн*
*Дані аналітичної системи YouControl (ТОВ "Львівхолод")
73. Acino, part of Arcera в Україні*
- Галузь: фармацевтика
- Рік заснування: "Фарма Старт" - 1998, "Асіно Україна" - 2015
- Кількість працівників: 873
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 596,4 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 411,5 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн
*Включає дані двох юридичних осіб (ТОВ "Фарма Старт" та ТОВ "Асіно Україна")
74. Фармацевтична фірма "Дарниця"
- Галузь: фармацевтика
- Рік заснування: 1930
- Кількість працівників: 1190
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 590 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 298,9 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
75. Медична мережа "Добробут"
- Галузь: медичні послуги
- Рік заснування: 2001
- Кількість працівників: 3200
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 577,8 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 400,2 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,4 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,1 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 15,9 %
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 18,3%
76. Сентравіс Продакшн Юкрейн
- Галузь: металургія
- Рік заснування: 2000
- Кількість працівників: 1424
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 548,7 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025-го: 311,5 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 1,83 %
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 1,85%
77. Glovo
- Галузь: посередництво у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- Рік заснування: 2018
- Кількість працівників: 106*
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 538,8 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 431,8 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,7 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
78. БРСМ-Нафта
- Галузь: нафтовий ритейл
- Рік заснування: 1992
- Кількість працівників: 4642
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 479,3 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2231,8 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,0 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,1 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат у 2025 році: 23%
79. Данон Україна
- Галузь: виробництво харчових продуктів
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 782
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 459 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 320,5 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,1 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3 млрд грн
80. ARX Україна*
- Галузь: страхування
- Рік заснування: 2003
- Кількість працівників: 876
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 448,5 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 235 млн грн
- Чисті зароблені страхові премії за 2024 рік: 4,3 млрд грн**
- Чисті зароблені страхові премії за І півріччя 2025 року: 2,5 млрд грн**
*включає дані СК ARX та ARX Live
**За даними аналітичної системи YouControl
81. Тева в Україні
- Галузь: фармацевтика
- Рік заснування: 1997
- Кількість працівників: 389
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 446,1 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 287 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,8 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,4 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат: 35%
82. Монделіс Україна
- Галузь: виробництво харчових продуктів
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 1000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 430 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 9,5 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,1 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
83. Лабораторія "Сінево"
- Галузь: медичні послуги
- Рік заснування: 2006
- Кількість працівників: 2530
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 414,6 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 263,6 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,1 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року:1,9 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl (включає дані двох юр.осіб)
84. Західний Буг
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2003
- Кількість працівників: 670*
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 408,8 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,5 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,8 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
85. Медична лабораторія ДІЛА
- Галузь: медицина, лабораторна діагностика
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: понад 2000
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 380,9 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 271,6 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,7 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
86. Avesterra Group
- Галузь: виробництво харчових продуктів
- Рік заснування: 2015
- Кількість працівників: 1525
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 321,9 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 194,9 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,2 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат в середньому: 8-10 %
87. Лінде Газ Україна
- Галузь: виробництво промислових газів
- Рік заснування: 2000
- Кількість працівників: 92
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 319,1 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 156,4 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,3 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,3 млрд грн
88. Страхова компанія ІНГО
- Галузь: страхування
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 619
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 263,7 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 166,8 млн грн
- Чисті зароблені страхові премії за 2024 рік: 2,7 млрд грн
- Чисті зароблені страхові премії за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 10%
89. Група компаній RDS
- Галузь: будівництво доріг
- Рік заснування: 2005
- Кількість працівників: 1340
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 248,2 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 92 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,4 млрд грн
90. ІнтерХім
- Галузь: фармацевтика
- Рік заснування: 1992
- Кількість працівників: 953
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 227,8 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2025 року: 123,4 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 1,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,6 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат у 2024 році: 23,2%
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 20,5%
91. Група компаній Cygnet
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2011
- Кількість працівників: 700*
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 225,3 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 142,8 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,5 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,8 млрд грн*
*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua
92. Гудвеллі Україна
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1994
- Кількість працівників: 704*
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 180,1 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,2 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,1 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
93. Група "Агротрейд"
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 1998
- Кількість працівників: 970
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 180 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,5 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн
94. MOYO
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 2009
- Кількість працівників: 843
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 155,8 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 94,5 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,4 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,5 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 17,6%
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 20,5%
95. Київгума
- Галузь: виробництво гумових виробів
- Рік заснування: 2007
- Кількість працівників: 356
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 141,2 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 58,8 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,78 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат: 5,8 %
96. Fractal*
- Галузь: IT
- Рік заснування: 2010
- Кількість працівників: 394
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 92,5 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 71,7 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 511,7 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 312,3 млн грн
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 18,5%
* Колишня назва - Netpeak
97. Ciklum
- Галузь: IT
- Рік заснування: 2002
- Кількість працівників: 1950
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 82 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 43,1 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,6 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн
98. Sanofi в Україні
- Галузь: фармацевтика
- Рік заснування: 2007
- Кількість працівників: 121
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 71,2 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 83,6 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 1,9 млрд грн*
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,9 млрд грн*
*За даними аналітичної системи YouControl
99. KSG Agro
- Галузь: АПК
- Рік заснування: 2010
- Кількість працівників: близько 300
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 55,8 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 32,4 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 886,3 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 390,3 млн грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 6,3%
100. Мейкап Трейдінг
- Галузь: непродовольчий ритейл
- Рік заснування: 2009
- Кількість працівників: 349
- Сума податкових платежів за 2024 рік: 51,6 млн грн
- Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 40,7 млн грн
- Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,2 млрд грн
- Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,4 млрд грн
- Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 6,6 %
- Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 9,2 %