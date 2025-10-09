ТОП 100 приватних платників податків 2025: рейтинг

Delo.ua представляє результати свого дослідження - рейтинг "ТОП 100 приватних платників податків 2025 року". Ми провели об'єктивну оцінку реального вкладу приватного бізнесу з огляду на всі фактично сплачені податки та збори — від податку на прибуток та ПДВ до акцизів, ЄСВ та військового збору. Дізнайтеся, хто з лідерів приватного сектора — від енергетичних гігантів та найбільших рітейлерів до тютюнових корпорацій — став справжньою фінансовою опорою бюджету 2024 року та першого півріччя 2025-го, демонструючи максимальну відповідальність перед країною.

1. Філіп Морріс Україна

Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 890

Сума податкових платежів за 2024 рік: 52,2 млрд грн *

* Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 28,9 млрд грн *

* Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 52 млрд

52 млрд Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,3 млрд грн

*включає дані двох юр.осіб

2. Група ДТЕК

Галузь: енергетика

Рік заснування: 2005

Кількість працівників: 55000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 41 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 24,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

3. BAT Україна

Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів

Рік заснування: 1993

Кількість працівників: 800

Сума податкових платежів за 2024 рік: 38,1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 21,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 42,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,4 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (включає дві юридичні особи)

4. Група " Імперіал Брендс" в Україні

Галузь : виробництво та продаж тютюнових виробів

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 644

Сума податкових платежів за 2024 рік: 31,4 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 12,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,5 млрд грн

5. Корпорація АТБ

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 59 000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 28,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 18 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 208,9 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 117,2 млрд грн*

За даними аналітичної системи YouControl (дані по ТОВ "АТБ-Маркет")

6. JTI Україна

Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів

Рік заснування: 1999

Кількість працівників: 865

Сума податкових платежів за 2024 рік: 28 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 21,1 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

н/д Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

н/д Частка податків у структурі витрат: в середньому 80%

7. ОККО

Галузь: нафтовий ритейл

Рік заснування: 1999

Кількість працівників: 10500

Сума податкових платежів за 2024 рік: 21,2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року 11 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 88,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 43,2 млрд грн

8. Група Метінвест

Галузь: металургія

Рік заснування: 2006

Кількість працівників: близько 50000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 19,8 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 9,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік : н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

9. Мережа АЗК WOG

Галузь : нафтовий ритейл

Рік заснування : 2000

Кількість працівників: майже 7000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 15,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 8,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 55,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 27,4 млрд грн

10. UPG

Галузь : нафтовий ритейл

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 4600

Сума податкових платежів за 2024 рік: 14 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 38,4 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

11. Київстар

Галузь: телеком

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: понад 4000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 12,3 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 6,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 36,6 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,1 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

12. Група NOVA

Галузь : логістика

Рік заснування: 2001

Кількість працівників: понад 30 000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 12,2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 7,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 54,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,8 млрд грн

13. Fozzy Group

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: 50000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 9,1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 7,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 139,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 78,2 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua

14. Група ТАС

Галузь: фінансово-промислова група (включає понад 130 компаній)

Рік заснування: 1998

Кількість працівників: 10 989

Сума податкових платежів за 2024 рік: 8,71 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

15. Група компаній "Епіцентр"

Галузь: ритейл

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 36133

Сума податкових платежів за 2024 рік: 8,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 4,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 77,6 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 39 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl. (Дані по ТОВ "Епіцентр К")

16. МХП

Галузь: виробництво харчових продуктів

Рік заснування: 1998

Кількість працівників: 31370 (Україна)

Сума податкових платежів за 2024 рік: 7,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 4,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 17 млрд грн

17. ПУМБ

Галузь: фінанси

Рік заснування: 1991

Кількість працівників: близько 7000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,9 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 4,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн

18. Райффайзен Банк

Галузь: фінанси

Рік заснування: 1992

Кількість працівників: близько 5500

Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,8 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 2,8 млрд грн

Чистий прибуток після оподаткування за 2024 рік: 4,3 млрд грн

Чистий прибуток після оподаткування за І півріччя 2025 року: 4,7 млрд грн

19. АрселорМіттал Кривий Ріг

Галузь : металургія

Рік заснування: 1934

Кількість працівників: близько 20 000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,7 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 4,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 64,6 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 33,8 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

20. Аврора

Галузь : непродовольчий ритейл

Рік заснування : 2017

Кількість працівників: 15927

Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,4 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025- року : 3,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 37,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,7 млрд грн

Частка податків до виторгу за 2024 рік: 16,3%

Частка податків до виторгу за І півріччя 2025 року: 17,5 %

21. Vodafone Україна

Галузь: телеком

Рік заснування: 1992

Кількість працівників: 4294

Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 3,6 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 24,4 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 13,5 млрд грн

22. Група компаній Kernel

Галузь: АПК

Рік заснування: 1995

Кількість працівників: 9667

Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,8 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

23. Interpipe

Галузь: металургія

Рік заснування: 1990

Кількість працівників: 9500

Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,5 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 2,6 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 44 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 24 млрд грн

24. UKRSIBBANK BNP Parinas Group

Галузь: фінанси

Рік заснування: 1990

Кількість працівників: 4827

Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,47 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,7 млрд грн

Дохід від реалізації за 2024 рік: 18,6 млрд грн

Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 9,6 млрд грн

25. BAYADERA GROUP

Галузь : виробництво та дистрибуція алкогольних напоїв

виробництво та дистрибуція алкогольних напоїв Рік заснування : 1991

Кількість працівників : 3497

Сума податкових платежів за 2024 рік : 5 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 2,6 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік : 12,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року : 6,6 млрд грн

26. Креді Агріколь Банк

Галузь: фінанси

Рік заснування: 1993

Кількість працівників: 2327

Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,9 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,3 млрд грн

Чистий дохід за 2024 рік: 9,3 млрд грн

Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн

Частка податків у структурі витрат у 2024 році: 65 %

Частка податків у структурі витрат, за І півріччя 2025 року: 47 %

27. ОТП Банк

Галузь : фінанси

Рік заснування: 1998

Кількість працівників: 2122*

Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,4 млрд грн

Чистий дохід за 2024 рік: 10,3 млрд грн

Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 5,5 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 55 %**

*станом на 31.08.2025

**з урахуванням того, що у 2024 році податок на прибуток був 50%

28. Група АВТ

Галузь: авторитейл

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: 466

Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,3 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

29. Мережа магазинів EVA

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 2002

Кількість працівників: близько 14 000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 2,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 14,8 млрд грн

30. Winner Group Ukraine

Галузь: авторитейл

Рік заснування: 1992

Кількість працівників: 752

Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 2,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,1 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,4 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 27%

31. Карлсберг Україна

Галузь : виробництво напоїв

виробництво напоїв Рік заснування : 1996

Кількість працівників : понад 1400

Сума податкових платежів за 2024 рік : 3,4 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

32. MTI Груп

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 1991

Кількість працівників: 2770

Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,4 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

33. МЕТРО Кеш енд Керрі Україна

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 2002

Кількість працівників: 3200

Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 28,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 15,5 млрд грн*

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 10,6 %

*За даними аналітичної системи YouControl

34. Ferrexpo

Галузь: металургія

Рік заснування: 1960

Кількість працівників: 8000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,1 млрд грн*

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 39,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,9 млрд грн

*Дані NV

35. Оболонь

Галузь: виробництво напоїв

Рік заснування: 1980

Кількість працівників: 2161

Сума податкових платежів за 2024 рік: 3 млрд грн*

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,8 млрд грн**

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 6,7 млрд грн**

*Дані "Українська правда"

**Дані аналітичної системи YouControl

36. Global Spirits

Галузь : виробництво та продаж алкогольних напоїв

Рік заснування : 1998

Кількість працівників : 4230

Сума податкових платежів за 2024 рік : 2,9 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,1 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік : 4,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року : 2 млрд грн

37. Group DF

Галузь: диверсифікована група

Рік заснування: 2007

Кількість працівників: понад 10 000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,9 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

38. Група компаній "НОВУС"

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 2008

Кількість працівників: 7128

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,8 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 16,3 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

39. МакДональдз Юкрейн

Галузь: громадське харчування

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: 11400

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 9,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

40. AMIC ENERGY

Галузь : нафтовий ритейл

Рік заснування : 1999

Кількість працівників : 1740

Сума податкових платежів за 2024 рік : 2,5 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік : 10,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,4 млрд грн

41. Астарта

Галузь: АПК

Рік заснування: 1993

Кількість працівників: 7025

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,3 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1 0,3 млрд грн

42. Група Розетка

Галузь: ритейл

Рік заснування: 2005

Кількість працівників: 5828

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,4 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 13,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (дані по ТОВ "РОЗЕТКА. УА")

43. Банк "Південний"

Галузь: фінанси

Рік заснування: 1993

Кількість працівників: 1689

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,0 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1,7 млрд грн

Фінансовий результат до оподаткування за 2024 рік: 3,4 млрд грн

Фінансовий результат до оподаткування за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн

Частка податків у структурі витрат: 35,4%

44. Comfy

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 2010

Кількість працівників: 4581

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 1 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 35 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 15,8 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік : 29,3 %

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 35%

45. Nemiroff Vodka Limited

`Галузь : виробництво та продаж алкогольних напоїв

Рік заснування: 1992

Кількість працівників: 656

Сума податкових платежів за 2024 рік: 2 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 0,96 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 60,6%

46. Кредобанк

Галузь: фінанси

Рік заснування: 1990

Кількість працівників: 1624

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,9 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 0,98 млн грн

Чистий дохід за 2024 рік: 1,2 млрд грн

Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 0,5 млрд грн

47. Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед

Галузь: виробництво напоїв

виробництво напоїв Рік заснування: 1992

Кількість працівників: 1206

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 0,75 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,8 млрд грн

48. Група компаній "Агропросперіс"

Галузь: АПК

Рік заснування: 2007

Кількість працівників: 3200

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року 1,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

49. Группа Параллель

Галузь: нафтовий ритейл

Рік заснування: 1995

Кількість працівників: 408

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 0,72 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 9,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 2,3%

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 8,2%

50. VARUS

Галузь: продовольчий ритейл

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 6739

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,7 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,96 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 20 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 11,3 млрд грн

51. Continental Farmers Group

Галузь: АПК

Рік заснування: 2019

Кількість працівників: 2500

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,6 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

52. Укртелеком

Галузь: телеком

Рік заснування: 1993

Кількість працівників: 5900

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,3 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 0,78 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,3 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,3 млрд грн*

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік : 11 %

*За даними аналітичної системи YouControl

53. Фармак

Галузь: фармацевтика

Рік заснування: 1925

Кількість працівників: 2963

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,3 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 10,8 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

54. Nestlé Ukraine

Галузь: виробництво харчових продуктів

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 4620

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,29 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року : 0,61 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,9 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl

55. Група компаній IDS Ukraine

Галузь: виробництво та продаж напоїв

Рік заснування: 1996

Кількість працівників: понад 3000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,15 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 492,6 млн грн

492,6 млн грн Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн

56. EPAM в Україні*

Галузь: IT

Рік заснування: 2005

Кількість працівників: 9350

Сума податкових платежів за 2024 рік: 1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,6 млрд грн

*Включає дані щодо двох юридичних осіб

57. ALVIVA GROUP

Галузь : виробництво харчових продуктів

Рік заснування : 2023

Кількість працівників : 6100

Сума податкових платежів за 2024 рік : 1 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,6 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік : 9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік : 16%

58. Фокстрот

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 3043

Сума податкових платежів за 2024 рік: 999,3 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 504,3 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 7,3 млрд грн

59. Укрпромінвест-Агро

Галузь: АПК

Рік заснування: 2002

Кількість працівників: 4600

Сума податкових платежів за 2024 рік: 986 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

60. Єврокар

Галузь: автовиробництво

Рік заснування: 2000

Кількість працівників: 274

Сума податкових платежів за 2024 рік: 966 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 662 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,8 млрд грн

61. JYSK Україна

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 2004

Кількість працівників: 971

Сума податкових платежів за 2024 рік: 936,9 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

62. Мережа аптек "Подорожник"

Галузь: фармацевтичний ритейл

Рік заснування: 1999

Кількість працівників: 12500

Сума податкових платежів за 2024 рік: 910 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 587,7 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,8 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 3,1%

63. DCH Steel*

Галузь: металургія

Рік заснування: 1995

Кількість працівників: 2620

Сума податкових платежів за 2024 рік: 903,4 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 347,8 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,7 млрд грн**

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн**

*Включає дані (ПРАТ "ДМЗ" та ПРАТ "Суха Балка")

**За даними аналітичної системи YouControl (ПРАТ "ДМЗ" та ПРАТ "Суха Балка")

64. SOCAR Energy Ukraine

Галузь: нафтовий ритейл

Рік заснування: 2008

Кількість працівників: 2000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 875,6 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 524 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,2 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

65. Henkel в Україні*

Галузь: хімпром

Рік заснування: 1998

Кількість працівників: 582

Сума податкових платежів за 2024 рік: 857,6 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 375,6 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,0 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн

*Включає дані двох юр.осіб

66. BROCARD

Галузь: непродовольчий ритейл

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: 1620

1620 Сума податкових платежів за 2024 рік: 798 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 562 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,4 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (ТОВ"Брокард-Україна" та ТОВ"Егзагон")

67. Група компаній VIDI

Галузь: авторитейл

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 1473

Сума податкових платежів за 2024 рік: 763,1 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 489,1 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,1 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,4 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 4,5%

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 5,6%

68. НІБУЛОН

Галузь: АПК

Рік заснування: 1991

Кількість працівників: 3000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 715 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 336 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29,7 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 12,3 млрд грн

69. Група Лемтранс

Галузь: логістика

Рік заснування: 1999

Кількість працівників: понад 950

Сума податкових платежів за 2024 рік: 712,9 млрд грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 357,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 8,0 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн

70. Uklon

Галузь: IT

Рік заснування: 2010

Кількість працівників: понад 800

Сума податкових платежів за 2024 рік: 680 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 494 млн грн

Дохід за 2024 рік: 2,6 млрд грн*

Дохід за І півріччя 2025 року: н/д

* Дані групи компаній VEON

71. Кормотех

Галузь: виробництво харчових продуктів

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 976

Сума податкових платежів за 2024 рік: 668 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 332,8 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,9 млрд грн

72. Мережа "Рукавичка"

Галузь: ритейл

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 3000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 610, 2 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 348,4 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl (ТОВ "Львівхолод")

73. Acino, part of Arcera в Україні*

Галузь: фармацевтика

Рік заснування: "Фарма Старт" - 1998, "Асіно Україна" - 2015

Кількість працівників: 873

Сума податкових платежів за 2024 рік: 596,4 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 411,5 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн

*Включає дані двох юридичних осіб (ТОВ "Фарма Старт" та ТОВ "Асіно Україна")

74. Фармацевтична фірма "Дарниця"

Галузь: фармацевтика

Рік заснування: 1930

1930 Кількість працівників: 1190

Сума податкових платежів за 2024 рік: 590 млн грн

590 млн грн Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 298,9 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн*

6,9 млрд грн* Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

75. Медична мережа "Добробут"

Галузь: медичні послуги

медичні послуги Рік заснування: 2001

2001 Кількість працівників: 3200

Сума податкових платежів за 2024 рік: 577,8 млн грн

577,8 млн грн Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 400,2 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,4 млрд грн

3,4 млрд грн Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,1 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 15,9 %

15,9 % Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 18,3%

76. Сентравіс Продакшн Юкрейн

Галузь: металургія

Рік заснування: 2000

Кількість працівників: 1424

Сума податкових платежів за 2024 рік: 548,7 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025-го: 311,5 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 1,83 %

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 1,85%

77. Glovo

Галузь: посередництво у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Рік заснування: 2018

Кількість працівників: 106*

Сума податкових платежів за 2024 рік: 538,8 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 431,8 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

78. БРСМ-Нафта

Галузь: нафтовий ритейл

Рік заснування: 1992

1992 Кількість працівників: 4642

Сума податкових платежів за 2024 рік: 479,3 млн грн

479,3 млн грн Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2231,8 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,0 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,1 млрд грн

10,1 млрд грн Частка податків у структурі витрат у 2025 році: 23%

79. Данон Україна

Галузь: виробництво харчових продуктів

Рік заснування: 1998

Кількість працівників: 782

782 Сума податкових платежів за 2024 рік: 459 млн грн

459 млн грн Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 320,5 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,1 млрд грн

5,1 млрд грн Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3 млрд грн

80. ARX Україна*

Галузь : страхування

Рік заснування : 2003

Кількість працівників : 876

Сума податкових платежів за 2024 рік : 448,5 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 235 млн грн

Чисті зароблені страхові премії за 2024 рік : 4,3 млрд грн**

Чисті зароблені страхові премії за І півріччя 2025 року: 2,5 млрд грн**

*включає дані СК ARX та ARX Live

**За даними аналітичної системи YouControl

81. Тева в Україні

Галузь: фармацевтика

Рік заснування: 1997

Кількість працівників: 389

Сума податкових платежів за 2024 рік: 446,1 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 287 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,8 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,4 млрд грн

Частка податків у структурі витрат: 35%

82. Монделіс Україна

Галузь: виробництво харчових продуктів

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 1000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 430 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 9,5 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,1 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

83. Лабораторія "Сінево"

Галузь: медичні послуги

Рік заснування: 2006

2006 Кількість працівників: 2530

Сума податкових платежів за 2024 рік: 414,6 млн грн

414,6 млн грн Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 263,6 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,1 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року:1,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (включає дані двох юр.осіб)

84. Західний Буг

Галузь: АПК

Рік заснування: 2003

Кількість працівників: 670*

Сума податкових платежів за 2024 рік: 408,8 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,5 млрд грн*

5,5 млрд грн* Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,8 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

85. Медична лабораторія ДІЛА

Галузь: медицина, лабораторна діагностика

медицина, лабораторна діагностика Рік заснування: 1998

Кількість працівників: понад 2000

Сума податкових платежів за 2024 рік: 380,9 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 271,6 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,7 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

86. Avesterra Group

Галузь: виробництво харчових продуктів

Рік заснування: 2015

Кількість працівників: 1525

Сума податкових платежів за 2024 рік: 321,9 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 194,9 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,2 млрд грн

Частка податків у структурі витрат в середньому: 8-10 %

87. Лінде Газ Україна

Галузь: виробництво промислових газів

Рік заснування: 2000

Кількість працівників: 92

Сума податкових платежів за 2024 рік: 319,1 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 156,4 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,3 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,3 млрд грн

88. Страхова компанія ІНГО

Галузь: страхування

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 619

Сума податкових платежів за 2024 рік: 263,7 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 166,8 млн грн

Чисті зароблені страхові премії за 2024 рік: 2,7 млрд грн

Чисті зароблені страхові премії за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік : 10%

89. Група компаній RDS

Галузь : будівництво доріг

Рік заснування: 2005

Кількість працівників: 1340

1340 Сума податкових платежів за 2024 рік: 248,2 млн грн

248,2 млн грн Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 92 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,4 млрд грн

90. ІнтерХім

Галузь: фармацевтика

Рік заснування: 1992

1992 Кількість працівників: 953

Сума податкових платежів за 2024 рік: 227,8 млн грн

227,8 млн грн Сума податкових платежів за півроку 2025 року: 123,4 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 1,2 млрд грн

1,2 млрд грн Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,6 млрд грн

Частка податків у структурі витрат у 2024 році : 23,2%

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 20,5%

91. Група компаній Cygnet

Галузь: АПК

АПК Рік заснування: 2011

2011 Кількість працівників: 700 *

Сума податкових платежів за 2024 рік: 225,3 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 142,8 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,5 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,8 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua

92. Гудвеллі Україна

Галузь: АПК

Рік заснування: 1994

Кількість працівників: 704*

Сума податкових платежів за 2024 рік: 180,1 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,2 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,1 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

93. Група "Агротрейд"

Галузь: АПК

Рік заснування: 1998

Кількість працівників: 970

Сума податкових платежів за 2024 рік: 180 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,5 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн

94. MOYO

Галузь : непродовольчий ритейл

Рік заснування: 2009

Кількість працівників: 843

Сума податкових платежів за 2024 рік: 155,8 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 94,5 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,4 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,5 млрд грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 17,6%

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 20,5%

95. Київгума

Галузь: виробництво гумових виробів

Рік заснування: 2007

2007 Кількість працівників: 356

Сума податкових платежів за 2024 рік: 141,2 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 58,8 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,2 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,78 млрд грн

0,78 млрд грн Частка податків у структурі витрат: 5,8 %

96. Fractal*

Галузь: IT

Рік заснування: 2010

Кількість працівників: 394

Сума податкових платежів за 2024 рік: 92,5 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 71,7 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 511,7 млн грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 312,3 млн грн

Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 18,5%

* Колишня назва - Netpeak

97. Ciklum

Галузь: IT

IT Рік заснування: 2002

2002 Кількість працівників: 1950

1950 Сума податкових платежів за 2024 рік: 82 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 43,1 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,6 млрд грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн

98. Sanofi в Україні

Галузь: фармацевтика

фармацевтика Рік заснування: 2007

2007 Кількість працівників: 121

121 Сума податкових платежів за 2024 рік: 71,2 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 83,6 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 1,9 млрд грн*

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

99. KSG Agro

Галузь: АПК

Рік заснування: 2010

2010 Кількість працівників: близько 300

300 Сума податкових платежів за 2024 рік: 55,8 млн грн

Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 32,4 млн грн

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 886,3 млн грн

Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 390,3 млн грн

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 6,3%

100. Мейкап Трейдінг