ТОП 100 приватних платників податків 2025, рейтинг
ТОП 100 приватних платників податків 2025: рейтинг
Змінити мову
ТОП 100 приватних платників податків 2025: рейтинг

Delo.ua представляє результати свого дослідження - рейтинг "ТОП 100 приватних платників податків 2025 року". Ми провели об'єктивну оцінку реального вкладу приватного бізнесу з огляду на всі фактично сплачені податки та збори — від податку на прибуток та ПДВ до акцизів, ЄСВ та військового збору. Дізнайтеся, хто з лідерів приватного сектора — від енергетичних гігантів та найбільших рітейлерів до тютюнових корпорацій — став справжньою фінансовою опорою бюджету 2024 року та першого півріччя 2025-го, демонструючи максимальну відповідальність перед країною.

1. Філіп Морріс Україна

  • Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 890
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 52,2 млрд грн*
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 28,9 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 52 млрд
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,3 млрд грн

*включає дані двох юр.осіб

2. Група ДТЕК

  • Галузь: енергетика
  • Рік заснування: 2005
  • Кількість працівників: 55000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 41 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 24,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

3. BAT Україна

BAT Україна
  • Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
  • Рік заснування: 1993
  • Кількість працівників: 800
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 38,1 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 21,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 42,7 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,4 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (включає дві юридичні особи)

4. Група "Імперіал Брендс" в Україні

Імперіал Брендс
  • Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 644
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 31,4 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 12,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,5 млрд грн

5. Корпорація АТБ

АТБ
  • Галузь: продовольчий ритейл
  • Рік заснування: 2003 
  • Кількість працівників: 59 000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 28,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 18 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 208,9 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 117,2 млрд грн*

За даними аналітичної системи YouControl (дані по ТОВ "АТБ-Маркет")

6. JTI Україна

JTI Україна
  • Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів
  • Рік заснування: 1999
  • Кількість працівників: 865
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 28 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 21,1 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
  • Частка податків у структурі витрат: в середньому 80%

7. ОККО

Сеть АЗК ОККО
  • Галузь: нафтовий ритейл 
  • Рік заснування: 1999
  • Кількість працівників: 10500 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 21,2 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року 11 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 88,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 43,2 млрд грн

8. Група Метінвест

Группа Метинвест
  • Галузь: металургія
  • Рік заснування: 2006
  • Кількість працівників: близько 50000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 19,8 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 9,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

9. Мережа АЗК WOG

WOG
  • Галузь: нафтовий ритейл
  • Рік заснування: 2000
  • Кількість працівників: майже 7000 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 15,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 8,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 55,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 27,4 млрд грн

10. UPG

UPG
  • Галузь: нафтовий ритейл
  • Рік заснування: 2003 
  • Кількість працівників: 4600
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 14 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 38,4 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

11. Київстар

Киевстар
  • Галузь: телеком
  • Рік заснування: 1997
  • Кількість працівників: понад 4000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 12,3 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 6,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 36,6 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,1 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

12. Група NOVA

Нова Пошта
  • Галузь: логістика
  • Рік заснування: 2001
  • Кількість працівників: понад 30 000 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 12,2 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 7,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 54,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 29,8 млрд грн

13. Fozzy Group

Fozzy Group
  • Галузь: продовольчий ритейл
  • Рік заснування: 1997
  • Кількість працівників: 50000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 9,1 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 7,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 139,7 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 78,2 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua

14. Група ТАС

ТАС
  • Галузь: фінансово-промислова група (включає понад 130 компаній)
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 10 989
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 8,71 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

15. Група компаній "Епіцентр"

  • Галузь: ритейл
  • Рік заснування: 2003
  • Кількість працівників: 36133
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 8,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 4,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 77,6 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 39 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl. (Дані по ТОВ "Епіцентр К")

16. МХП

МХП
  • Галузь: виробництво харчових продуктів
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 31370 (Україна)
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 7,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: 4,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 17 млрд грн

17. ПУМБ

ПУМБ
  • Галузь: фінанси
  • Рік заснування: 1991
  • Кількість працівників: близько 7000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,9 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: 4,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн

18. Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
  • Галузь: фінанси
  • Рік заснування: 1992
  • Кількість працівників: близько 5500
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,8 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,8 млрд грн
  • Чистий прибуток після оподаткування за 2024 рік: 4,3 млрд грн
  • Чистий прибуток після оподаткування за І півріччя 2025  року: 4,7 млрд грн

19. АрселорМіттал Кривий Ріг

АрселорМиттал Кривой Рог
  • Галузь: металургія
  • Рік заснування: 1934
  • Кількість працівників: близько 20 000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,7 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 4,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 64,6 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 33,8 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

20. Аврора

Сеть Аврора
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 2017
  • Кількість працівників:  15927
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,4 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025- року: 3,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 37,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 21,7 млрд грн
  • Частка податків до виторгу за 2024 рік: 16,3%
  • Частка податків до виторгу за І півріччя 2025 року: 17,5 %

21. Vodafone Україна

Vodafone
  • Галузь: телеком
  • Рік заснування: 1992
  • Кількість працівників: 4294
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 6,1 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 24,4 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 13,5 млрд грн

22. Група компаній Kernel

Kernel
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 1995
  • Кількість працівників: 9667
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,8 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д 

23. Interpipe

Интерпайп
  • Галузь: металургія
  • Рік заснування:1990
  • Кількість працівників: 9500 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,5 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: 2,6 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 44 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 24 млрд грн 

24. UKRSIBBANK BNP Parinas Group

UKRSIBBANK
  • Галузь: фінанси
  • Рік заснування: 1990
  • Кількість працівників: 4827
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 5,47 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн
  • Дохід від реалізації за 2024 рік: 18,6 млрд грн
  • Дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 9,6 млрд грн

25. BAYADERA GROUP

BAYADERA
  • Галузьвиробництво та дистрибуція алкогольних напоїв
  • Рік заснування: 1991
  • Кількість працівників: 3497
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 5 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,6 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,7 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 6,6 млрд грн

26. Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
  • Галузь: фінанси
  • Рік заснування: 1993
  • Кількість працівників: 2327
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,9 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,3 млрд грн
  • Чистий дохід за 2024 рік: 9,3 млрд грн
  • Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат у 2024 році: 65 %
  • Частка податків у структурі витрат, за І півріччя 2025 року: 47 %

27. ОТП Банк

ОТП Банк
  • Галузь: фінанси
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 2122*
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,2 млрд грн
  • Сума податкових платежів за  І півріччя 2025 року: 1,4 млрд грн
  • Чистий дохід за 2024 рік: 10,3 млрд грн
  • Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 5,5 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 55 %**

*станом на 31.08.2025
**з урахуванням того, що у 2024 році податок на прибуток був 50%

28. Група АВТ

АВТ
  • Галузь: авторитейл
  • Рік заснування: 1997
  • Кількість працівників: 466
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,3 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,9  млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

29. Мережа магазинів EVA

EVA
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 2002
  • Кількість працівників: близько 14 000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 4,2 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 14,8 млрд грн

30. Winner Group Ukraine

Winner
  • Галузь: авторитейл
  • Рік заснування: 1992
  • Кількість працівників: 752
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2,2  млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,1 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,4 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 27%

31. Карлсберг Україна

PJSC Carlsberg Украина
  • Галузь: виробництво напоїв
  • Рік заснування: 1996
  • Кількість працівниківпонад 1400
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,4 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року1,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

32. MTI Груп

MTI Груп
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 1991
  • Кількість працівників: 2770
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,4 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

33. МЕТРО Кеш енд Керрі Україна

METRO Украина
  • Галузь: продовольчий ритейл 
  • Рік заснування: 2002
  • Кількість працівників: 3200
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,1 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д  
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 28,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 15,5 млрд грн*
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 10,6 %

*За даними аналітичної системи YouControl

34. Ferrexpo

Ferrexpo
  • Галузь: металургія
  • Рік заснування: 1960
  • Кількість працівників: 8000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 3,1 млрд грн*
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 39,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025  року: 18,9 млрд грн

*Дані NV

35. Оболонь

Оболонь
  • Галузь: виробництво напоїв
  • Рік заснування: 1980
  • Кількість працівників: 2161
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 3 млрд грн*
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 12,8 млрд грн**
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 6,7 млрд грн**

*Дані "Українська правда"
**Дані аналітичної системи YouControl

36. Global Spirits

Global Spirits
  • Галузь: виробництво та продаж алкогольних напоїв
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 4230 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,9 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: 1,1 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,7 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2 млрд грн

37. Group DF

Group DF
  • Галузь: диверсифікована група
  • Рік заснування: 2007
  • Кількість працівників: понад 10 000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,9 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

38. Група компаній "НОВУС"

Novus
  • Галузь: продовольчий ритейл
  • Рік заснування: 2008
  • Кількість працівників: 7128
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,8 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,9  млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 16,3 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

39. МакДональдз Юкрейн 

МакДональдз
  • Галузь: громадське харчування
  • Рік заснування: 1997
  • Кількість працівників: 11400
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,7 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 9,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

40. AMIC ENERGY

AMIC
  • Галузь: нафтовий ритейл
  • Рік заснування: 1999
  • Кількість працівників: 1740
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,5 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,2  млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 10,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,4 млрд грн

41. Астарта

Астарта-Киев
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 1993
  • Кількість працівників: 7025
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,3 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,3  млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 26,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,3 млрд грн

42. Група Розетка

ROZETKA
  • Галузь: ритейл
  • Рік заснування: 2005
  • Кількість працівників: 5828
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,2 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: 1,4 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29,7 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 13,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (дані по ТОВ "РОЗЕТКА. УА")

43. Банк "Південний"

Банк Южный
  • Галузь: фінанси
  • Рік заснування: 1993
  • Кількість працівників: 1689 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2,0 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн
  • Фінансовий результат до оподаткування за 2024 рік: 3,4 млрд грн
  • Фінансовий результат до оподаткування за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат: 35,4% 

44. Comfy

Comfy
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 2010
  • Кількість працівників: 4581
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 1 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 35 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 15,8 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 29,3 %
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 35%

45. Nemiroff Vodka Limited

Nemiroff
  • `Галузь: виробництво та продаж алкогольних напоїв
  • Рік заснування: 1992
  • Кількість працівників: 656
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 2 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,96  млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 60,6%

46. Кредобанк

Кредобанк
  • Галузь: фінанси 
  • Рік заснування: 1990
  • Кількість працівників: 1624
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,9 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,98  млн грн
  • Чистий дохід за 2024 рік: 1,2 млрд грн
  • Чистий дохід за І півріччя 2025 року: 0,5 млрд грн

47. Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед

Кока-Кола
  • Галузь: виробництво напоїв
  • Рік заснування: 1992
  • Кількість працівників: 1206
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,75 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,8 млрд грн

48. Група компаній "Агропросперіс"

Агропросперіс
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2007 
  • Кількість працівників: 3200
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року 1,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

49. Группа Параллель

Параллель
  • Галузь: нафтовий ритейл
  • Рік заснування: 1995
  • Кількість працівників: 408
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,8  млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,72 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 9,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 2,3%
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 8,2%

50. VARUS

Сеть супермаркетов VARUS
  • Галузь: продовольчий ритейл 
  • Рік заснування: 2003
  • Кількість працівників: 6739
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,7 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,96 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 20 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 11,3 млрд грн

51. Continental Farmers Group

Континентал Фармерз Групп
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2019
  • Кількість працівників: 2500
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,6 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік:  н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

52. Укртелеком

Укртелеком
  • Галузь: телеком
  • Рік заснування: 1993
  • Кількість працівників: 5900
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,3 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,78 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,3 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,3 млрд грн*
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 11 %

*За даними аналітичної системи YouControl

53. Фармак

Farmak
  • Галузь: фармацевтика
  • Рік заснування: 1925
  • Кількість працівників: 2963
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,3 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,7 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 10,8 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

54. Nestlé Ukraine

Nestlé
  • Галузь: виробництво харчових продуктів
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 4620
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,29 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,61 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,9 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025  року: 10 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl

55. Група компаній IDS Ukraine

IDS
  • Галузь: виробництво та продаж напоїв
  • Рік заснування: 1996
  • Кількість працівників: понад 3000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1,15 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 492,6 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн

56. EPAM в Україні*

EPAM
  • Галузь: IT
  • Рік заснування: 2005
  • Кількість працівників: 9350
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 18,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,6 млрд грн

*Включає дані щодо двох юридичних осіб

57. ALVIVA GROUP

ALVIVA GROUP
  • Галузь: виробництво харчових продуктів
  • Рік заснування: 2023
  • Кількість працівників: 6100
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 1 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 0,6 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 16%

58. Фокстрот

Фокстрот
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 3043
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 999,3 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 504,3  млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 14,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 7,3 млрд грн
укрпромінвест-Агро

59. Укрпромінвест-Агро

  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2002
  • Кількість працівників: 4600
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 986 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: н/д

60. Єврокар

Єврокар
  • Галузь: автовиробництво
  • Рік заснування: 2000
  • Кількість працівників: 274
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 966 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 662 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,8 млрд грн

61. JYSK Україна

JYSK
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 2004
  • Кількість працівників: 971
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 936,9 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,7 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

62. Мережа аптек "Подорожник"

Мережа аптек Подорожник
  • Галузь: фармацевтичний ритейл
  • Рік заснування: 1999
  • Кількість працівників: 12500
  • Сума податкових платежів за 2024 рік:  910 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року:  587,7  млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 31,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 18,8 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік:  3,1%

63. DCH Steel*

DCH Steel
  • Галузь: металургія
  • Рік заснування: 1995
  • Кількість працівників: 2620
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 903,4 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025  року: 347,8 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,7 млрд грн**
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн**

*Включає дані (ПРАТ "ДМЗ" та ПРАТ "Суха Балка")
**За даними аналітичної системи YouControl (ПРАТ "ДМЗ" та ПРАТ "Суха Балка")

64. SOCAR Energy Ukraine

SOCAR Energy Ukraine
  • Галузь: нафтовий ритейл
  • Рік заснування: 2008
  • Кількість працівників: 2000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 875,6 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 524 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,2 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

65. Henkel в Україні*

Henkel
  • Галузь: хімпром
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 582
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 857,6 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 375,6  млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,0 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,5 млрд грн

*Включає дані двох юр.осіб

66. BROCARD

BROCARD
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 1997
  • Кількість працівників: 1620 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 798 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 562 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,7 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,4 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (ТОВ"Брокард-Україна" та ТОВ"Егзагон")

67. Група компаній VIDI

VIDI
  • Галузь: авторитейл
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 1473
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 763,1 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 489,1 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 16,1 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 8,4 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 4,5%
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 5,6%

68. НІБУЛОН

НІБУЛОН
  • Галузь: АПК 
  • Рік заснування: 1991  
  • Кількість працівників: 3000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 715 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 336 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 29,7 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 12,3 млрд грн

69. Група Лемтранс

Лемтранс
  • Галузь: логістика
  • Рік заснування: 1999
  • Кількість працівників: понад 950
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 712,9 млрд грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 357,3  млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 8,0 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн

70. Uklon

Uklon
  • Галузь: IT
  • Рік заснування: 2010
  • Кількість працівників: понад 800
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 680 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 494 млн грн
  • Дохід за 2024 рік: 2,6 млрд грн*
  • Дохід за І півріччя 2025 року: н/д

* Дані групи компаній VEON

71. Кормотех

Кормотех
  • Галузь: виробництво харчових продуктів
  • Рік заснування: 2003 
  • Кількість працівників: 976
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 668 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 332,8  млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,9 млрд грн

72. Мережа "Рукавичка"

Кормотех
  • Галузь: ритейл
  • Рік заснування: 2003
  • Кількість працівників: 3000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 610, 2 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 348,4 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,7 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3,6 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl (ТОВ "Львівхолод")

73. Acino, part of Arcera в Україні*

Acino
  • Галузь: фармацевтика
  • Рік заснування: "Фарма Старт" - 1998, "Асіно Україна" - 2015
  • Кількість працівників: 873
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 596,4 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя  2025 року: 411,5  млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 4,4 млрд грн

*Включає дані двох юридичних осіб (ТОВ "Фарма Старт" та ТОВ "Асіно Україна")

74. Фармацевтична фірма "Дарниця"

Фармацевтическая компания Дарница
  • Галузь: фармацевтика
  • Рік заснування: 1930
  • Кількість працівників: 1190
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 590 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 298,9 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

75. Медична мережа "Добробут"

Добробут
  • Галузь: медичні послуги
  • Рік заснування: 2001
  • Кількість працівників: 3200 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 577,8 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 400,2 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,4 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,1 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 15,9 %
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025  року: 18,3%

76. Сентравіс Продакшн Юкрейн

Сентравіс
  • Галузь: металургія
  • Рік заснування: 2000
  • Кількість працівників: 1424 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 548,7 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025-го: 311,5 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 1,83 %
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 1,85%

77. Glovo

Glovo
  • Галузь: посередництво у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • Рік заснування: 2018
  • Кількість працівників: 106* 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 538,8 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 431,8  млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,7 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

78. БРСМ-Нафта

БРСМ-Нафта
  • Галузь: нафтовий ритейл
  • Рік заснування: 1992
  • Кількість працівників: 4642
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 479,3 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 2231,8 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 7,0 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 10,1 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат у 2025 році: 23%

79. Данон Україна

Данон
  • Галузь: виробництво харчових продуктів
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 782
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 459 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 320,5 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,1 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 3 млрд грн

80. ARX Україна* 

ARX
  • Галузь: страхування
  • Рік заснування: 2003
  • Кількість працівників: 876
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 448,5 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 235 млн грн
  • Чисті зароблені страхові премії за 2024 рік: 4,3 млрд грн**
  • Чисті зароблені страхові премії за І півріччя 2025 року: 2,5 млрд грн**

*включає дані СК ARX та ARX Live
**За даними аналітичної системи YouControl

81. Тева в Україні

Тева Україна
  • Галузь: фармацевтика 
  • Рік заснування: 1997
  • Кількість працівників: 389
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 446,1 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 287  млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,8 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя  2025 року: 2,4 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат: 35%

82. Монделіс Україна

Монделис Украина
  • Галузь: виробництво харчових продуктів
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 1000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 430 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 9,5 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 5,1 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

83. Лабораторія "Сінево"

Синево
  • Галузь: медичні послуги
  • Рік заснування: 2006 
  • Кількість працівників: 2530
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 414,6 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 263,6 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,1 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року:1,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl (включає дані двох юр.осіб)

84. Західний Буг

Західний Буг
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2003
  • Кількість працівників: 670* 
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 408,8 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 5,5 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,8 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

85. Медична лабораторія ДІЛА

Медична лабораторія ДЕЛА
  • Галузь: медицина, лабораторна діагностика
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: понад 2000
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 380,9 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 271,6 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,7 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

86. Avesterra Group

Avesterra
  • Галузь: виробництво харчових продуктів
  • Рік заснування: 2015
  • Кількість працівників: 1525
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 321,9  млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 194,9  млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,2 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат в середньому: 8-10 %

87. Лінде Газ Україна

Лінде Газ Україна
  • Галузь: виробництво промислових газів
  • Рік заснування: 2000
  • Кількість працівників: 92
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 319,1 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 156,4 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,3 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,3 млрд грн

88. Страхова компанія ІНГО

ІНГО
  • Галузь: страхування
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 619
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 263,7 млн грн
  • Сума податкових платежів за  І півріччя 2025 року: 166,8  млн грн
  • Чисті зароблені страхові премії за 2024 рік: 2,7 млрд грн
  • Чисті зароблені страхові премії за  І півріччя 2025 року: 1,7 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 10%

89. Група компаній RDS

RDS
  • Галузь: будівництво доріг
  • Рік заснування: 2005 
  • Кількість працівників: 1340
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 248,2 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 92 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,9 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,4 млрд грн

90. ІнтерХім

ІнтерХім
  • Галузь: фармацевтика
  • Рік заснування: 1992
  • Кількість працівників: 953
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 227,8 млн грн
  • Сума податкових платежів за півроку 2025 року: 123,4 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 1,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,6 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат у 2024 році: 23,2%
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 20,5%

91. Група компаній Cygnet

Cygnet
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2011
  • Кількість працівників: 700*
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 225,3 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 142,8 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,5 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,8 млрд грн*

*Дані аналітичної системи YouControl та розрахунки Delo.ua

92. Гудвеллі Україна

Гудвеллі
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 1994
  • Кількість працівників: 704*
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 180,1 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,2 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,1 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

93. Група "Агротрейд"

Агротрейд
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 1998
  • Кількість працівників: 970
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 180 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: н/д 
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 6,5 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,7 млрд грн

94. MOYO 

moyo
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 2009
  • Кількість працівників: 843
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 155,8 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 94,5 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,4 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,5 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 17,6%
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 20,5%

95. Київгума

Київгума
  • Галузь: виробництво гумових виробів
  • Рік заснування: 2007
  • Кількість працівників: 356
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 141,2 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 58,8 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 2,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,78 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат: 5,8 %

96. Fractal*

Fractal
  • Галузь: IT
  • Рік заснування: 2010
  • Кількість працівників: 394
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 92,5 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 71,7 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 511,7 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 312,3 млн грн
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 18,5%

* Колишня назва - Netpeak

97. Ciklum

Ciklum
  • Галузь: IT
  • Рік заснування: 2002
  • Кількість працівників: 1950
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 82 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 43,1 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 3,6 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 1,6 млрд грн

98. Sanofi в Україні

Sanofi
  • Галузь: фармацевтика
  • Рік заснування: 2007 
  • Кількість працівників: 121
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 71,2 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 83,6 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 1,9 млрд грн*
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 0,9 млрд грн*

*За даними аналітичної системи YouControl

99. KSG Agro

KSG Agro
  • Галузь: АПК
  • Рік заснування: 2010
  • Кількість працівників: близько 300
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 55,8 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 32,4 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 886,3 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 390,3 млн грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 6,3%

100. Мейкап Трейдінг

Мейкап Трейдінг
  • Галузь: непродовольчий ритейл
  • Рік заснування: 2009
  • Кількість працівників: 349
  • Сума податкових платежів за 2024 рік: 51,6 млн грн
  • Сума податкових платежів за І півріччя 2025 року: 40,7 млн грн
  • Чистий дохід від реалізації за 2024 рік: 4,2 млрд грн
  • Чистий дохід від реалізації за І півріччя 2025 року: 2,4 млрд грн
  • Частка податків у структурі витрат за 2024 рік: 6,6 %
  • Частка податків у структурі витрат за І півріччя 2025 року: 9,2 %