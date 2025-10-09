ТОП 100 частных плательщиков налогов 2025: рейтинг

Delo.ua представляет результаты своего исследования — рейтинг "ТОП 100 частных налогоплательщиков 2025". Мы провели объективную оценку реального вклада частного бизнеса, учитывая все фактически уплаченные налоги и сборы — от налога на прибыль и НДС до акцизов, ЕСВ и военного сбора. Узнайте, кто из лидеров частного сектора — от энергетических гигантов и крупнейших ритейлеров до табачных корпораций — стал настоящей финансовой опорой бюджета в 2024 году и первом полугодии 2025-го, демонстрируя максимальную ответственность перед страной.

1. Филипп Моррис Украина

Отрасль: производство и продажа табачных изделий

Год основания: 1994

Количество работников: 890

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 52,2 млрд грн *

* Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 28,9 млрд грн *

* Чистый доход от реализации за 2024 год: 52 млрд.

52 млрд. Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 29,3 млрд грн

* включает данные двух юр.лиц

2. Группа ДТЭК

Отрасль: энергетика

Год основания: 2005

Количество работников: 55000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 41 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 24,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

3. BAT Украина

Отрасль: производство и продажа табачных изделий

Год основания: 1993

Количество работников: 800

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 38,1 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 21,5 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 42,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 21,4 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (включает два юридических лица)

4. Группа " Империал Брендс" в Украине

Отрасль : производство и продажа табачных изделий

Год основания: 1994

Количество работников: 644

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 31,4 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 12,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,3 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,5 млрд грн

5. Корпорация АТБ

Отрасль: продовольственный ритейл

Год основания: 2003

Количество работников: 59 000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 28,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 18 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 208,9 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 117,2 млрд грн*

По данным аналитической системы YouControl (данные по ООО "АТБ-Маркет")

6. JTI Украина

Отрасль: производство и продажа табачных изделий

Год основания: 1999

Количество работников: 865

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 28 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за И полугодие 2025 года : 21,1 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

н/д Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

н/д Доля налогов в структуре расходов: в среднем 80%

7. ОККО

Отрасль: нефтяной ритейл

Год основания: 1999

Количество работников: 10500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 21,2 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 11 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 88,3 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 43,2 млрд грн

8. Группа Метинвест

Отрасль: металлургия

Год основания: 2006

Количество работников: около 50000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 19,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 9,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год : н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

9. Сеть АЗК WOG

Отрасль : нефтяной ритейл

Год основания : 2000

Количество работников: почти 7000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 15,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 8,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 55,2 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 27,4 млрд грн

10. UPG

Отрасль : нефтяной ритейл

Год основания: 2003

Количество работников: 4600

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 14 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 8 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 38,4 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 18,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

11. Киевстар

Отрасль: телеком

Год основания: 1997

Количество работников: более 4000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 12,3 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 6,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 36,6 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 21,1 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

12. Группа NOVA

Отрасль : логистика

Год основания: 2001

Количество работников: более 30 000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 12,2 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 7,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 54,2 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 29,8 млрд грн

13. Fozzy Group

Отрасль: продовольственный ритейл

Год основания: 1997

Количество работников: 50000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 9,1 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 7,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 139,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 78,2 млрд грн*

*Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua

14. Группа ТАС

Отрасль: финансово-промышленная группа (включая более 130 компаний)

Год основания: 1998

Количество работников: 10 989

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 8,71 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

15. Группа компаний "Эпицентр"

Отрасль: ритейл

Год основания: 2003

Количество работников: 36133

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 8,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 77,6 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 39 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl. (данные по ООО "Эпицентр К")

16. МХП

Отрасль: производство пищевых продуктов

Год основания: 1998

Количество работников: 31370 (Украина)

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 7,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,2 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 17 млрд грн

17. ПУМБ

Отрасль: финансы

Год основания: 1991

Количество работников: около 7000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,9 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,6 млрд грн

18. Райффайзен Банк

Отрасль: финансы

Год основания: 1992

Количество работников: около 5500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,8 млрд грн

Чистая прибыль после налогообложения за 2024 год: 4,3 млрд. грн.

Чистая прибыль после налогообложения за I полугодие 2025 года: 4,7 млрд грн

19. АрселорМиттал Кривой Рог

Отрасль : металлургия

Год основания: 1934

Количество работников: около 20 000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,7 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 64,6 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 33,8 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

20. Аврора

Отрасль : непродовольственный ритейл

Год основания : 2017

Количество работников: 15927

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,4 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 3,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 37,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 21,7 млрд. грн.

Доля налогов до выручки за 2024 год: 16,3%

Доля налогов до выручки за I полугодие 2025: 17,5 %

21. Vodafone Украина

Отрасль: телеком

Год основания: 1992

Количество работников: 4294

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,1 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 3,6 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 24,4 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 13,5 млрд грн

22. Группа компаний Kernel

Отрасль: АПК

Год основания: 1995

Количество работников: 9667

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

23. Interpipe

Отрасль: металлургия

Год основания: 1990

Количество работников: 9500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,5 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,6 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 44 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 24 млрд грн

24. UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Отрасль: финансы

Год основания: 1990

Количество работников: 4827

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,47 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,7 млрд грн

Доход от реализации за 2024 год: 18,6 млрд. грн.

Доход от реализации за I полугодие 2025: 9,6 млрд грн

25. BAYADERA GROUP

Отрасль : производство и дистрибуция алкогольных напитков

производство и дистрибуция алкогольных напитков Год основания : 1991

Количество работников : 3497

Сумма налоговых платежей за 2024 год : 5 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,6 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год : 12,7 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года : 6,6 млрд грн

26. Креди Агриколь Банк

Отрасль: финансы

Год основания: 1993

Количество работников: 2327

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,9 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,3 млрд грн

Чистый доход за 2024 год: 9,3 млрд грн

Чистый доход за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов в 2024 году: 65%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 47 %

27. ОТП Банк

Отрасль : финансы

Год основания: 1998

Количество работников: 2122*

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,2 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,4 млрд грн

Чистый доход за 2024 год: 10,3 млрд. грн.

Чистый доход за I полугодие 2025: 5,5 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 55% **

*по состоянию на 31.08.2025

**с учетом того, что в 2024 году налог на прибыль был 50%

28. Группа АВТ

Отрасль: авторитейл

Год основания: 1997

Количество работников: 466

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,3 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

29. Сеть магазинов EVA

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 2002

Количество работников: около 14 000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,2 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,5 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации по И полугодие 2025: 14,8 млрд грн

30. Winner Group Ukraine

Отрасль: авторитейл

Год основания: 1992

Количество работников: 752

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 2,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,1 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,4 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 27%

31. Карлсберг Украина

Отрасль : производство напитков

производство напитков Год основания : 1996

Количество работников : более 1400

Сумма налоговых платежей за 2024 год : 3,4 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,5 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д

32. MTI Групп

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 1991

Количество работников: 2770

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,4 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,5 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

33. МЕТРО Кэш энд Керри Украина

Отрасль: продовольственный ритейл

Год основания: 2002

Количество работников: 3200

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,1 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 28,8 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 15,5 млрд грн*

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 10,6%

*По данным аналитической системы YouControl

34. Ferrexpo

Отрасль: металлургия

Год основания: 1960

Количество работников: 8000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,1 млрд грн*

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 39,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,9 млрд грн

*Данные NV

35. Оболонь

Отрасль: производство напитков

Год основания: 1980

Количество работников: 2161

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3 млрд грн*

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,8 млрд грн**

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 6,7 млрд грн**

*Данные "Украинская правда"

**Данные аналитической системы YouControl

36. Global Spirits

Отрасль : производство и продажа алкогольных напитков

Год основания : 1998

Количество работников : 4230

Сумма налоговых платежей за 2024 год : 2,9 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,1 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год : 4,7 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года : 2 млрд грн

37. Group DF

Отрасль: диверсифицированная группа

Год основания: 2007

Количество работников: более 10 000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,9 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

38. Группа компаний "НОВУС"

Отрасль: продовольственная ритейл

Год основания: 2008

Количество работников: 7128

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,8 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 29 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 : 16,3 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

39. МакДональдз Юкрейн

Отрасль: общепит

Год основания: 1997

Количество работников: 11400

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,7 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 9,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

40. AMIC ENERGY

Отрасль : нефтяной ритейл

Год основания : 1999

Количество работников : 1740

Сумма налоговых платежей за 2024 год : 2,5 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год : 10,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 5,4 млрд грн

41. Астарта

Отрасль: АПК

Год основания: 1993

Количество работников: 7025

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,3 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,5 млрд грн

Чистый доход от реализации по I полугодие 2025 года: 1 0,3 млрд грн

42. Группа Розетка

Отрасль: ритейл

Год основания: 2005

Количество работников: 5828

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,2 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,4 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 29,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 13,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (данные по ООО "РОЗЕТКА. УА")

43. Банк "Пивденний"

Отрасль: финансы

Год основания: 1993

Количество работников: 1689

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,0 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,7 млрд грн

Финансовый результат до налогообложения за 2024 год: 3,4 млрд грн

Финансовый результат для налогообложения за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов: 35,4%

44. Comfy

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 2010

Количество работников: 4581

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 35 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 15,8 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год : 29,3%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 35%

45. Nemiroff Vodka Limited

Отрасль : производство и продажа алкогольных напитков

Год основания: 1992

Количество работников: 656

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,96 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,3 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 60,6%

46. Кредобанк

Отрасль: финансы

Год основания: 1990

Количество работников: 1624

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,9 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,98 млн грн

Чистый доход за 2024 год: 1,2 млрд грн

Чистый доход за I полугодие 2025: 0,5 млрд грн

47. Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед

Отрасль: производство напитков

производство напитков Год основания: 1992

Количество работников: 1206

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,75 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,3 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,8 млрд грн

48. Группа компаний "Агропросперис"

Отрасль: АПК

Год основания: 2007

Количество работников: 3200

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

49. Группа Параллель

Отрасль: нефтяной ритейл

Год основания: 1995

Количество работников: 408

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,72 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 9,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 2,3%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 8,2%

50. VARUS

Отрасль: продовольственный ритейл

Год основания: 2003

Количество работников: 6739

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,7 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,96 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 20 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 11,3 млрд грн

51. Continental Farmers Group

Отрасль: АПК

Год основания: 2019

Количество работников: 2500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,6 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

52. Укртелеком

Отрасль: телеком

Год основания: 1993

Количество работников: 5900

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,3 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,78 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,3 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,3 млрд грн*

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год : 11%

*По данным аналитической системы YouContro l

53. Фармак

Отрасль: фармацевтика

Год основания: 1925

Количество работников: 2963

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,3 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,7 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 10,8 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 5,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

54. Nestlé Ukraine

Отрасль: производство пищевых продуктов

Год основания: 1994

Количество работников: 4620

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,29 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,61 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,9 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 10 млрд грн*

* Данные аналитической системы YouControl

55. Группа компаний IDS Ukraine

Отрасль: производство и продажа напитков

Год основания: 1996

Количество работников: более 3000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,15 млрд. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 492,6 млн грн

492,6 млн грн Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,5 млрд грн

56. EPAM в Украине*

Отрасль: IT

Год основания: 2005

Количество работников: 9350

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,6 млрд грн

*Включает данные по двум юридическим лицам

57. ALVIVA GROUP

Отрасль : производство пищевых продуктов

Год основания : 2023

Количество работников : 6100

Сумма налоговых платежей за 2024 год : 1 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,6 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за 2024 год : 9 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 : н/д

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год : 16%

58. Фокстрот

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 1994

Количество работников: 3043

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 999,3 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 504,3 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,9 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 7,3 млрд грн

59. Укрпроминвест-Агро

Отрасль: АПК

Год основания: 2002

Количество работников: 4600

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 986 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

60. Еврокар

Отрасль: автопроизводство

Год основания: 2000

Количество работников: 274

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 966 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 662 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,8 млрд грн

61. JYSK Украина

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 2004

Количество работников: 971

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 936,9 млн. грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,7 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,5 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

62. Сеть аптек "Подорожник"

Отрасль: фармацевтический ритейл

Год основания: 1999

Количество работников: 12500

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 910 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 587,7 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,8 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 3,1%

63. DCH Steel*

Отрасль: металлургия

Год основания: 1995

Количество работников: 2620

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 903,4 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 347,8 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,7 млрд грн**

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн**

*Включает данные (ЧАО "ДМЗ" и ЧАО "Сухая Балка")

**По данным аналитической системы YouControl (ЧАО "ДМЗ" и ЧАО "Сухая Балка")

64. SOCAR Energy Ukraine

Отрасль: нефтяной ритейл

Год основания: 2008

Количество работников: 2000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 875,6 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 524 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,2 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

65. Henkel в Украине*

Отрасль: химпром

Год основания: 1998

Количество работников: 582

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 857,6 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 375,6 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,0 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 3,5 млрд грн

*Включает данные двух юр.лиц

66. BROCARD

Отрасль: непродовольственный ритейл

Год основания: 1997

Количество работников: 1620

1620 Сумма налоговых платежей за 2024 год: 798 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 562 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,7 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,4 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон")

67. Группа компаний VIDI

Отрасль: авторитейл

Год основания: 1994

Количество работников: 1473

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 763,1 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 489,1 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,1 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,4 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 4,5%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 5,6%

68. НИБУЛОН

Отрасль: АПК

Год основания: 1991

Количество работников: 3000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 715 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 336 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 29,7 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 12,3 млрд грн

69. Группа Лемтранса

Отрасль: логистика

Год основания: 1999

Количество работников: более 950

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 712,9 млрд грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 357,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 8,0 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 4,4 млрд грн

70. Uklon

Отрасль: IT

Год основания: 2010

Количество работников: более 800

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 680 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 494 млн грн

Доход за 2024 год: 2,6 млрд грн*

Доход за I полугодие 2025: н/д

* Данные группы компаний VEON

71. Кормотех

Отрасль: производство пищевых продуктов

Год основания: 2003

Количество работников: 976

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 668 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 332,8 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,9 млрд грн

72. Сеть "Рукавичка"

Отрасль: ритейл

Год основания: 2003

Количество работников: 3000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 610,2 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 348,4 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,6 млрд грн*

*Данные аналитической системы YouControl (ООО "Львовхолод")

73. Acino, part of Arcera в Украине*

Отрасль: фармацевтика

Год основания: "Фарма Старт" – 1998, "Асино Украина" – 2015

Количество работников: 873

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 596,4 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 411,5 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,3 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн

*Включает данные двух юридических лиц (ООО "Фарма Старт" и ООО "Асино Украина")

74. Фармацевтическая фирма "Дарница"

Отрасль: фармацевтика

Год основания: 1930

1930 Количество работников: 1190

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 590 млн грн

590 млн грн Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 298,9 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд грн*

6,9 млрд грн* Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,7 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

75. Медицинская сеть "Добробут"

Отрасль: медицинские услуги

медицинские услуги Год основания: 2001

2001 Количество работников: 3200

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 577,8 млн. грн.

577,8 млн. грн. Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 400,2 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,4 млрд. грн.

3,4 млрд. грн. Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,1 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 15,9%

15,9% Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 18,3%

76. Сентравис Продакшн Юкрейн

Отрасль: металлургия

Год основания: 2000

Количество работников: 1424

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 548,7 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025-го: 311,5 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 1,83%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 1,85%

77. Glovo

Отрасль: посредничество в торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями

Год основания: 2018

Количество работников: 106*

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 538,8 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 431,8 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

78. БРСМ-Нафта

Отрасль: нефтяной ритейл

Год основания: 1992

1992 Количество работников: 4642

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 479,3 млн грн

479,3 млн грн Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 2231,8 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,0 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,1 млрд грн

10,1 млрд грн Доля налогов в структуре расходов в 2025 году: 23%

79. Данон Украина

Отрасль: производство пищевых продуктов

Год основания: 1998

Количество работников: 782

782 Сумма налоговых платежей за 2024 год: 459 млн. грн.

459 млн. грн. Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 320,5 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,1 млрд грн

5,1 млрд грн Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 3 млрд грн

80. ARX Украина*

Отрасль : страхование

Год основания : 2003

Количество работников : 876

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 448,5 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 235 млн грн

Чистые заработанные страховые премии за 2024 год: 4,3 млрд грн**

Чистые заработанные страховые премии за I полугодие 2025 : 2,5 млрд грн**

*включает данные СК ARX и ARX Live

**По данным аналитической системы YouControl

81. Тева в Украине

Отрасль: фармацевтика

Год основания: 1997

Количество работников: 389

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 446,1 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 287 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,8 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,4 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов: 35%

82. Монделис Украина

Отрасль: производство пищевых продуктов

Год основания: 1994

Количество работников: 1000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 430 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 9,5 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 5,1 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

83. Лаборатория "Синево"

Отрасль: медицинские услуги

Год основания: 2006

2006 Количество работников: 2530

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 414,6 млн грн

414,6 млн грн Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 263,6 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,1 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (включает данные двух юр.лиц)

84. Западный Буг

Отрасль: АПК

Год основания: 2003

Количество работников: 670*

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 408,8 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,5 млрд грн*

5,5 млрд грн* Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,8 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

85. Медицинская лаборатория ДЕЛА

Отрасль: медицина, лабораторная диагностика

медицина, лабораторная диагностика Год основания: 1998

Количество работников: более 2000

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 380,9 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 271,6 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,7 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,7 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

86. Avesterra Group

Отрасль: производство пищевых продуктов

Год основания: 2015

Количество работников: 1525

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 321,9 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 194,9 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,2 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов в среднем: 8-10%

87. Линде Газ Украина

Отрасль: производство промышленных газов

Год основания: 2000

Количество работников: 92

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 319,1 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 156,4 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,3 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,3 млрд грн

88. Страховая компания ИНГО

Отрасль: страхование

Год основания: 1994

Количество работников: 619

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 263,7 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 166,8 млн грн

Чистые заработанные страховые премии за 2024 год: 2,7 млрд грн

Чистые заработанные страховые премии за I полугодие 2025 года: 1,7 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год : 10%

89. Группа компаний RDS

Отрасль : строительство дорог

Год основания: 2005

Количество работников: 1340

1340 Сумма налоговых платежей за 2024 год: 248,2 млн грн

248,2 млн грн Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 92 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,4 млрд грн

90. ИнтерХим

Отрасль: фармацевтика

Год основания: 1992

1992 Количество работников: 953

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 227,8 млн грн

227,8 млн грн Сумма налоговых платежей за полгода 2025: 123,4 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,2 млрд грн

1,2 млрд грн Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,6 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов в 2024 году : 23,2%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 20,5%

91. Группа компаний Cygnet

Отрасль: АПК

АПК Год основания: 2011

2011 Количество работников: 700 *

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 225,3 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 142,8 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,5 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,8 млрд грн*

* Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua

92. Гудвелли Украина

Отрасль: АПК

Год основания: 1994

Количество работников: 704*

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180,1 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,2 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,1 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

93. Группа "Агротрейд"

Отрасль: АПК

Год основания: 1998

Количество работников: 970

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д

Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,5 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн

94. MOYO

Отрасль : непродовольственный ритейл

Год основания: 2009

Количество работников: 843

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 155,8 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 94,5 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,4 млрд. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 17,6%

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 20,5%

95. Киеврезина

Отрасль: производство резиновых изделий

Год основания: 2007

2007 Количество работников: 356

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 141,2 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 58,8 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,2 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,78 млрд грн

0,78 млрд грн Доля налогов в структуре расходов: 5,8%

96. Fractal*

Отрасль: IT

Год основания: 2010

Количество работников: 394

Сумма налоговых платежей за 2024 год: 92,5 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 71,7 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 511,7 млн. грн.

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 312,3 млн грн

Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 18,5%

* Прежнее название - Netpeak

97. Ciklum

Отрасль: IT

IT Год основания: 2002

2002 Количество работников: 1950

1950 Сумма налоговых платежей за 2024 год: 82 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 43,1 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,6 млрд грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн

98. Sanofi в Украине

Отрасль: фармацевтика

фармацевтика Год основания: 2007

2007 Количество работников: 121

121 Сумма налоговых платежей за 2024 год: 71,2 млн грн

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 83,6 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,9 млрд грн*

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

99. KSG Agro

Отрасль: АПК

Год основания: 2010

2010 Количество работников: около 300

300 Сумма налоговых платежей за 2024 год: 55,8 млн. грн.

Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 32,4 млн грн

Чистый доход от реализации за 2024 год: 886,3 млн грн

Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 390,3 млн грн

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 6,3%

100. Мейкап Трейдинг