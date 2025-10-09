- Тип
ТОП 100 частных плательщиков налогов 2025: рейтинг
Delo.ua представляет результаты своего исследования — рейтинг "ТОП 100 частных налогоплательщиков 2025". Мы провели объективную оценку реального вклада частного бизнеса, учитывая все фактически уплаченные налоги и сборы — от налога на прибыль и НДС до акцизов, ЕСВ и военного сбора. Узнайте, кто из лидеров частного сектора — от энергетических гигантов и крупнейших ритейлеров до табачных корпораций — стал настоящей финансовой опорой бюджета в 2024 году и первом полугодии 2025-го, демонстрируя максимальную ответственность перед страной.
1. Филипп Моррис Украина
- Отрасль: производство и продажа табачных изделий
- Год основания: 1994
- Количество работников: 890
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 52,2 млрд грн *
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 28,9 млрд грн *
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 52 млрд.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 29,3 млрд грн
* включает данные двух юр.лиц
2. Группа ДТЭК
- Отрасль: энергетика
- Год основания: 2005
- Количество работников: 55000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 41 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 24,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
3. BAT Украина
- Отрасль: производство и продажа табачных изделий
- Год основания: 1993
- Количество работников: 800
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 38,1 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 21,5 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 42,7 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 21,4 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl (включает два юридических лица)
4. Группа " Империал Брендс" в Украине
- Отрасль : производство и продажа табачных изделий
- Год основания: 1994
- Количество работников: 644
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 31,4 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 12,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,3 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,5 млрд грн
5. Корпорация АТБ
- Отрасль: продовольственный ритейл
- Год основания: 2003
- Количество работников: 59 000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 28,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 18 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 208,9 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 117,2 млрд грн*
По данным аналитической системы YouControl (данные по ООО "АТБ-Маркет")
6. JTI Украина
- Отрасль: производство и продажа табачных изделий
- Год основания: 1999
- Количество работников: 865
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 28 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за И полугодие 2025 года : 21,1 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
- Доля налогов в структуре расходов: в среднем 80%
7. ОККО
- Отрасль: нефтяной ритейл
- Год основания: 1999
- Количество работников: 10500
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 21,2 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 11 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 88,3 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 43,2 млрд грн
8. Группа Метинвест
- Отрасль: металлургия
- Год основания: 2006
- Количество работников: около 50000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 19,8 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 9,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год : н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
9. Сеть АЗК WOG
- Отрасль : нефтяной ритейл
- Год основания : 2000
- Количество работников: почти 7000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 15,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 8,9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 55,2 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 27,4 млрд грн
10. UPG
- Отрасль : нефтяной ритейл
- Год основания: 2003
- Количество работников: 4600
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 14 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 38,4 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 18,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
11. Киевстар
- Отрасль: телеком
- Год основания: 1997
- Количество работников: более 4000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 12,3 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 6,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 36,6 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 21,1 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
12. Группа NOVA
- Отрасль : логистика
- Год основания: 2001
- Количество работников: более 30 000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 12,2 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 7,9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 54,2 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 29,8 млрд грн
13. Fozzy Group
- Отрасль: продовольственный ритейл
- Год основания: 1997
- Количество работников: 50000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 9,1 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 7,9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 139,7 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 78,2 млрд грн*
*Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua
14. Группа ТАС
- Отрасль: финансово-промышленная группа (включая более 130 компаний)
- Год основания: 1998
- Количество работников: 10 989
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 8,71 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
15. Группа компаний "Эпицентр"
- Отрасль: ритейл
- Год основания: 2003
- Количество работников: 36133
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 8,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 77,6 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 39 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl. (данные по ООО "Эпицентр К")
16. МХП
- Отрасль: производство пищевых продуктов
- Год основания: 1998
- Количество работников: 31370 (Украина)
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 7,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,2 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 17 млрд грн
17. ПУМБ
- Отрасль: финансы
- Год основания: 1991
- Количество работников: около 7000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,9 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,9 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,6 млрд грн
18. Райффайзен Банк
- Отрасль: финансы
- Год основания: 1992
- Количество работников: около 5500
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,8 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,8 млрд грн
- Чистая прибыль после налогообложения за 2024 год: 4,3 млрд. грн.
- Чистая прибыль после налогообложения за I полугодие 2025 года: 4,7 млрд грн
19. АрселорМиттал Кривой Рог
- Отрасль : металлургия
- Год основания: 1934
- Количество работников: около 20 000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,7 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 64,6 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 33,8 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
20. Аврора
- Отрасль : непродовольственный ритейл
- Год основания : 2017
- Количество работников: 15927
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,4 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 3,9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 37,9 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 21,7 млрд. грн.
- Доля налогов до выручки за 2024 год: 16,3%
- Доля налогов до выручки за I полугодие 2025: 17,5 %
21. Vodafone Украина
- Отрасль: телеком
- Год основания: 1992
- Количество работников: 4294
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,1 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 3,6 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 24,4 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 13,5 млрд грн
22. Группа компаний Kernel
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1995
- Количество работников: 9667
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,8 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
23. Interpipe
- Отрасль: металлургия
- Год основания: 1990
- Количество работников: 9500
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,5 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,6 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 44 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 24 млрд грн
24. UKRSIBBANK BNP Paribas Group
- Отрасль: финансы
- Год основания: 1990
- Количество работников: 4827
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,47 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,7 млрд грн
- Доход от реализации за 2024 год: 18,6 млрд. грн.
- Доход от реализации за I полугодие 2025: 9,6 млрд грн
25. BAYADERA GROUP
- Отрасль: производство и дистрибуция алкогольных напитков
- Год основания: 1991
- Количество работников: 3497
- Сумма налоговых платежей за 2024 год : 5 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,6 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,7 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 6,6 млрд грн
26. Креди Агриколь Банк
- Отрасль: финансы
- Год основания: 1993
- Количество работников: 2327
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,9 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,3 млрд грн
- Чистый доход за 2024 год: 9,3 млрд грн
- Чистый доход за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов в 2024 году: 65%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 47 %
27. ОТП Банк
- Отрасль: финансы
- Год основания: 1998
- Количество работников: 2122*
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,2 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,4 млрд грн
- Чистый доход за 2024 год: 10,3 млрд. грн.
- Чистый доход за I полугодие 2025: 5,5 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 55% **
*по состоянию на 31.08.2025
**с учетом того, что в 2024 году налог на прибыль был 50%
28. Группа АВТ
- Отрасль: авторитейл
- Год основания: 1997
- Количество работников: 466
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,3 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
29. Сеть магазинов EVA
- Отрасль: непродовольственный ритейл
- Год основания: 2002
- Количество работников: около 14 000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,2 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,5 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,9 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации по И полугодие 2025: 14,8 млрд грн
30. Winner Group Ukraine
- Отрасль: авторитейл
- Год основания: 1992
- Количество работников: 752
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,1 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,4 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 27%
31. Карлсберг Украина
- Отрасль: производство напитков
- Год основания: 1996
- Количество работников: более 1400
- Сумма налоговых платежей за 2024 год : 3,4 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,5 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д
32. MTI Групп
- Отрасль: непродовольственный ритейл
- Год основания: 1991
- Количество работников: 2770
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,4 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,5 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
33. МЕТРО Кэш энд Керри Украина
- Отрасль: продовольственный ритейл
- Год основания: 2002
- Количество работников: 3200
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,1 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 28,8 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 15,5 млрд грн*
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 10,6%
*По данным аналитической системы YouControl
34. Ferrexpo
- Отрасль: металлургия
- Год основания: 1960
- Количество работников: 8000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,1 млрд грн*
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 39,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,9 млрд грн
*Данные NV
35. Оболонь
- Отрасль: производство напитков
- Год основания: 1980
- Количество работников: 2161
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3 млрд грн*
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,8 млрд грн**
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 6,7 млрд грн**
*Данные "Украинская правда"
**Данные аналитической системы YouControl
36. Global Spirits
- Отрасль: производство и продажа алкогольных напитков
- Год основания: 1998
- Количество работников: 4230
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,9 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,1 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,7 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 2 млрд грн
37. Group DF
- Отрасль: диверсифицированная группа
- Год основания: 2007
- Количество работников: более 10 000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,9 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
38. Группа компаний "НОВУС"
- Отрасль: продовольственная ритейл
- Год основания: 2008
- Количество работников: 7128
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,8 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 29 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 : 16,3 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
39. МакДональдз Юкрейн
- Отрасль: общепит
- Год основания: 1997
- Количество работников: 11400
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,7 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 9,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
40. AMIC ENERGY
- Отрасль: нефтяной ритейл
- Год основания: 1999
- Количество работников: 1740
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,5 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 10,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 5,4 млрд грн
41. Астарта
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1993
- Количество работников: 7025
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,3 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,5 млрд грн
- Чистый доход от реализации по I полугодие 2025 года: 10,3 млрд грн
42. Группа Розетка
- Отрасль: ритейл
- Год основания: 2005
- Количество работников: 5828
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,2 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,4 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 29,7 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 13,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl (данные по ООО "РОЗЕТКА. УА")
43. Банк "Пивденний"
- Отрасль: финансы
- Год основания: 1993
- Количество работников: 1689
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,0 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,7 млрд грн
- Финансовый результат до налогообложения за 2024 год: 3,4 млрд грн
- Финансовый результат для налогообложения за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов: 35,4%
44. Comfy
- Отрасль: непродовольственный ритейл
- Год основания: 2010
- Количество работников: 4581
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 35 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 15,8 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 29,3%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 35%
45. Nemiroff Vodka Limited
- Отрасль: производство и продажа алкогольных напитков
- Год основания: 1992
- Количество работников: 656
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,96 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,3 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 60,6%
46. Кредобанк
- Отрасль: финансы
- Год основания: 1990
- Количество работников: 1624
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,9 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,98 млн грн
- Чистый доход за 2024 год: 1,2 млрд грн
- Чистый доход за I полугодие 2025: 0,5 млрд грн
47. Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед
- Отрасль: производство напитков
- Год основания: 1992
- Количество работников: 1206
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,75 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,3 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,8 млрд грн
48. Группа компаний "Агропросперис"
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2007
- Количество работников: 3200
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
49. Группа Параллель
- Отрасль: нефтяной ритейл
- Год основания: 1995
- Количество работников: 408
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,72 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 9,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 2,3%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 8,2%
50. VARUS
- Отрасль: продовольственный ритейл
- Год основания: 2003
- Количество работников: 6739
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,7 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,96 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 20 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 11,3 млрд грн
51. Continental Farmers Group
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2019
- Количество работников: 2500
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,6 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
52. Укртелеком
- Отрасль: телеком
- Год основания: 1993
- Количество работников: 5900
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,3 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,78 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,3 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,3 млрд грн*
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 11%
*По данным аналитической системы YouContro l
53. Фармак
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 1925
- Количество работников: 2963
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,3 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,7 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 10,8 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 5,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
54. Nestlé Ukraine
- Отрасль: производство пищевых продуктов
- Год основания: 1994
- Количество работников: 4620
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,29 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,61 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,9 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 10 млрд грн*
* Данные аналитической системы YouControl
55. Группа компаний IDS Ukraine
- Отрасль: производство и продажа напитков
- Год основания: 1996
- Количество работников: более 3000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,15 млрд. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 492,6 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,5 млрд грн
56. EPAM в Украине*
- Отрасль: IT
- Год основания: 2005
- Количество работников: 9350
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,6 млрд грн
*Включает данные по двум юридическим лицам
57. ALVIVA GROUP
- Отрасль : производство пищевых продуктов
- Год основания: 2023
- Количество работников: 6100
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,6 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 16%
58. Фокстрот
- Отрасль: непродовольственный ритейл
- Год основания: 1994
- Количество работников: 3043
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 999,3 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 504,3 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,9 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 7,3 млрд грн
59. Укрпроминвест-Агро
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2002
- Количество работников: 4600
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 986 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
60. Еврокар
- Отрасль: автопроизводство
- Год основания: 2000
- Количество работников: 274
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 966 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 662 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,8 млрд грн
61. JYSK Украина
- Отрасль: непродовольственный ритейл
- Год основания: 2004
- Количество работников: 971
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 936,9 млн. грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,7 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,5 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
62. Сеть аптек "Подорожник"
- Отрасль: фармацевтический ритейл
- Год основания: 1999
- Количество работников: 12500
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 910 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 587,7 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,8 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 3,1%
63. DCH Steel*
- Отрасль: металлургия
- Год основания: 1995
- Количество работников: 2620
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 903,4 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 347,8 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,7 млрд грн**
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн**
*Включает данные (ЧАО "ДМЗ" и ЧАО "Сухая Балка")
**По данным аналитической системы YouControl (ЧАО "ДМЗ" и ЧАО "Сухая Балка")
64. SOCAR Energy Ukraine
- Отрасль: нефтяной ритейл
- Год основания: 2008
- Количество работников: 2000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 875,6 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 524 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,2 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
65. Henkel в Украине*
- Отрасль: химпром
- Год основания: 1998
- Количество работников: 582
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 857,6 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 375,6 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,0 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 3,5 млрд грн
*Включает данные двух юр.лиц
66. BROCARD
- Отрасль: непродовольственный ритейл
- Год основания: 1997
- Количество работников: 1620
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 798 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 562 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,7 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,4 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl (ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон")
67. Группа компаний VIDI
- Отрасль: авторитейл
- Год основания: 1994
- Количество работников: 1473
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 763,1 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 489,1 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,1 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,4 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 4,5%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 5,6%
68. НИБУЛОН
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1991
- Количество работников: 3000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 715 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 336 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 29,7 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 12,3 млрд грн
69. Группа Лемтранса
- Отрасль: логистика
- Год основания: 1999
- Количество работников: более 950
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 712,9 млрд грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 357,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 8,0 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 4,4 млрд грн
70. Uklon
- Отрасль: IT
- Год основания: 2010
- Количество работников: более 800
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 680 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 494 млн грн
- Доход за 2024 год: 2,6 млрд грн*
- Доход за I полугодие 2025: н/д
* Данные группы компаний VEON
71. Кормотех
- Отрасль: производство пищевых продуктов
- Год основания: 2003
- Количество работников: 976
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 668 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 332,8 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,9 млрд грн
72. Сеть "Рукавичка"
- Отрасль: ритейл
- Год основания: 2003
- Количество работников: 3000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 610,2 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 348,4 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,7 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,6 млрд грн*
*Данные аналитической системы YouControl (ООО "Львовхолод")
73. Acino, part of Arcera в Украине*
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: "Фарма Старт" – 1998, "Асино Украина" – 2015
- Количество работников: 873
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 596,4 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 411,5 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,3 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн
*Включает данные двух юридических лиц (ООО "Фарма Старт" и ООО "Асино Украина")
74. Фармацевтическая фирма "Дарница"
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 1930
- Количество работников: 1190
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 590 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 298,9 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,7 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
75. Медицинская сеть "Добробут"
- Отрасль: медицинские услуги
- Год основания: 2001
- Количество работников: 3200
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 577,8 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 400,2 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,4 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,1 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 15,9%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 18,3%
76. Сентравис Продакшн Юкрейн
- Отрасль: металлургия
- Год основания: 2000
- Количество работников: 1424
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 548,7 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025-го: 311,5 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 1,83%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 1,85%
77. Glovo
- Отрасль: посредничество в торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями
- Год основания: 2018
- Количество работников: 106*
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 538,8 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 431,8 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,7 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
78. БРСМ-Нафта
- Отрасль: нефтяной ритейл
- Год основания: 1992
- Количество работников: 4642
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 479,3 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 2231,8 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,0 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,1 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов в 2025 году: 23%
79. Данон Украина
- Отрасль: производство пищевых продуктов
- Год основания: 1998
- Количество работников: 782
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 459 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 320,5 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,1 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 3 млрд грн
80. ARX Украина*
- Отрасль: страхование
- Год основания: 2003
- Количество работников: 876
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 448,5 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 235 млн грн
- Чистые заработанные страховые премии за 2024 год: 4,3 млрд грн**
- Чистые заработанные страховые премии за I полугодие 2025: 2,5 млрд грн**
*включает данные СК ARX и ARX Live
**По данным аналитической системы YouControl
81. Тева в Украине
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 1997
- Количество работников: 389
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 446,1 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 287 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,8 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,4 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов: 35%
82. Монделис Украина
- Отрасль: производство пищевых продуктов
- Год основания: 1994
- Количество работников: 1000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 430 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 9,5 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 5,1 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
83. Лаборатория "Синево"
- Отрасль: медицинские услуги
- Год основания: 2006
- Количество работников: 2530
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 414,6 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 263,6 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,1 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl (включает данные двух юр.лиц)
84. Западный Буг
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2003
- Количество работников: 670*
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 408,8 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,5 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,8 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
85. Медицинская лаборатория ДЕЛА
- Отрасль: медицина, лабораторная диагностика
- Год основания: 1998
- Количество работников: более 2000
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 380,9 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 271,6 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,7 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,7 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
86. Avesterra Group
- Отрасль: производство пищевых продуктов
- Год основания: 2015
- Количество работников: 1525
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 321,9 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 194,9 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,2 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов в среднем: 8-10%
87. Линде Газ Украина
- Отрасль: производство промышленных газов
- Год основания: 2000
- Количество работников: 92
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 319,1 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 156,4 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,3 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,3 млрд грн
88. Страховая компания ИНГО
- Отрасль: страхование
- Год основания: 1994
- Количество работников: 619
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 263,7 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 166,8 млн грн
- Чистые заработанные страховые премии за 2024 год: 2,7 млрд грн
- Чистые заработанные страховые премии за I полугодие 2025 года: 1,7 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 10%
89. Группа компаний RDS
- Отрасль: строительство дорог
- Год основания: 2005
- Количество работников: 1340
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 248,2 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 92 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,4 млрд грн
90. ИнтерХим
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 1992
- Количество работников: 953
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 227,8 млн грн
- Сумма налоговых платежей за полгода 2025: 123,4 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,6 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов в 2024 году: 23,2%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 20,5%
91. Группа компаний Cygnet
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2011
- Количество работников: 700*
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 225,3 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 142,8 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,5 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,8 млрд грн*
* Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua
92. Гудвелли Украина
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1994
- Количество работников: 704*
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180,1 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,2 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,1 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
93. Группа "Агротрейд"
- Отрасль: АПК
- Год основания: 1998
- Количество работников: 970
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,5 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн
94. MOYO
- Отрасль: непродовольственный ритейл
- Год основания: 2009
- Количество работников: 843
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 155,8 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 94,5 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,4 млрд. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 17,6%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 20,5%
95. Киеврезина
- Отрасль: производство резиновых изделий
- Год основания: 2007
- Количество работников: 356
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 141,2 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 58,8 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,78 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов: 5,8%
96. Fractal*
- Отрасль: IT
- Год основания: 2010
- Количество работников: 394
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 92,5 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 71,7 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 511,7 млн. грн.
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 312,3 млн грн
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 18,5%
* Прежнее название - Netpeak
97. Ciklum
- Отрасль: IT
- Год основания: 2002
- Количество работников: 1950
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 82 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 43,1 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,6 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн
98. Sanofi в Украине
- Отрасль: фармацевтика
- Год основания: 2007
- Количество работников: 121
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 71,2 млн грн
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 83,6 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,9 млрд грн*
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,9 млрд грн*
*По данным аналитической системы YouControl
99. KSG Agro
- Отрасль: АПК
- Год основания: 2010
- Количество работников: около 300
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 55,8 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 32,4 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 886,3 млн грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 390,3 млн грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 6,3%
100. Мейкап Трейдинг
- Отрасль: непродовольственный ритейл
- Год основания: 2009
- Количество работников: 349
- Сумма налоговых платежей за 2024 год: 51,6 млн. грн.
- Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 40,7 млн грн
- Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,2 млрд грн
- Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,4 млрд грн
- Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 6,6%
- Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 9,2%