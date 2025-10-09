Запланована подія 2

ТОП 100 частных плательщиков налогов 2025, рейтинг
ТОП 100 частных плательщиков налогов 2025: рейтинг / Delo.ua
ТОП 100 частных плательщиков налогов 2025: рейтинг

Delo.ua представляет результаты своего исследования — рейтинг "ТОП 100 частных налогоплательщиков 2025". Мы провели объективную оценку реального вклада частного бизнеса, учитывая все фактически уплаченные налоги и сборы — от налога на прибыль и НДС до акцизов, ЕСВ и военного сбора. Узнайте, кто из лидеров частного сектора — от энергетических гигантов и крупнейших ритейлеров до табачных корпораций — стал настоящей финансовой опорой бюджета в 2024 году и первом полугодии 2025-го, демонстрируя максимальную ответственность перед страной.

1. Филипп Моррис Украина

  • Отрасль: производство и продажа табачных изделий
  • Год основания: 1994
  • Количество работников: 890
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 52,2 млрд грн *
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 28,9 млрд грн *
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 52 млрд.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 29,3 млрд грн

* включает данные двух юр.лиц

2. Группа ДТЭК

  • Отрасль: энергетика
  • Год основания: 2005
  • Количество работников: 55000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 41 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 24,3 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

3. BAT Украина

BAT Україна
  • Отрасль: производство и продажа табачных изделий
  • Год основания: 1993
  • Количество работников: 800
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 38,1 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 21,5 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 42,7 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 21,4 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (включает два юридических лица)

4. Группа " Империал Брендс" в Украине

Імперіал Брендс
  • Отрасль : производство и продажа табачных изделий
  • Год основания: 1994
  • Количество работников: 644
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 31,4 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 12,8 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,3 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,5 млрд грн

5. Корпорация АТБ

АТБ
  • Отрасль: продовольственный ритейл
  • Год основания: 2003
  • Количество работников: 59 000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 28,6 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 18 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 208,9 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 117,2 млрд грн*

По данным аналитической системы YouControl (данные по ООО "АТБ-Маркет")

6. JTI Украина

JTI Україна
  • Отрасль: производство и продажа табачных изделий
  • Год основания: 1999
  • Количество работников: 865
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 28 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за И полугодие 2025 года : 21,1 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
  • Доля налогов в структуре расходов: в среднем 80%

7. ОККО

Сеть АЗК ОККО
  • Отрасль: нефтяной ритейл
  • Год основания: 1999
  • Количество работников: 10500
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 21,2 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 11 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 88,3 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 43,2 млрд грн

8. Группа Метинвест

Группа Метинвест
  • Отрасль: металлургия
  • Год основания: 2006
  • Количество работников: около 50000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 19,8 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 9,3 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год : н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

9. Сеть АЗК WOG

WOG
  • Отрасль : нефтяной ритейл
  • Год основания : 2000
  • Количество работников: почти 7000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 15,6 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 8,9 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 55,2 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 27,4 млрд грн

10. UPG

UPG
  • Отрасль : нефтяной ритейл
  • Год основания: 2003
  • Количество работников: 4600
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 14 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 8 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 38,4 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 18,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

11. Киевстар

Киевстар
  • Отрасль: телеком
  • Год основания: 1997
  • Количество работников: более 4000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 12,3 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 6,8 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 36,6 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 21,1 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

12. Группа NOVA

Нова Пошта
  • Отрасль : логистика
  • Год основания: 2001
  • Количество работников: более 30 000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 12,2 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 7,9 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 54,2 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 29,8 млрд грн

13. Fozzy Group

Fozzy Group
  • Отрасль: продовольственный ритейл
  • Год основания: 1997
  • Количество работников: 50000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 9,1 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 7,9 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 139,7 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 78,2 млрд грн*

*Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua

14. Группа ТАС

ТАС
  • Отрасль: финансово-промышленная группа (включая более 130 компаний)
  • Год основания: 1998
  • Количество работников: 10 989
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 8,71 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

15. Группа компаний "Эпицентр"

  • Отрасль: ритейл
  • Год основания: 2003
  • Количество работников: 36133
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 8,6 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 77,6 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 39 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl. (данные по ООО "Эпицентр К")

16. МХП

МХП
  • Отрасль: производство пищевых продуктов
  • Год основания: 1998
  • Количество работников: 31370 (Украина)
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 7,6 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,8 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,2 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 17 млрд грн

17. ПУМБ

ПУМБ
  • Отрасль: финансы
  • Год основания: 1991
  • Количество работников: около 7000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,9 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,9 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,6 млрд грн

18. Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
  • Отрасль: финансы
  • Год основания: 1992
  • Количество работников: около 5500
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,8 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,8 млрд грн
  • Чистая прибыль после налогообложения за 2024 год: 4,3 млрд. грн.
  • Чистая прибыль после налогообложения за I полугодие 2025 года: 4,7 млрд грн

19. АрселорМиттал Кривой Рог

АрселорМиттал Кривой Рог
  • Отрасль : металлургия
  • Год основания: 1934
  • Количество работников: около 20 000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,7 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 4,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 64,6 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 33,8 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

20. Аврора

Сеть Аврора
  • Отрасль : непродовольственный ритейл
  • Год основания : 2017
  • Количество работников: 15927
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,4 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 3,9 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 37,9 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 21,7 млрд. грн.
  • Доля налогов до выручки за 2024 год: 16,3%
  • Доля налогов до выручки за I полугодие 2025: 17,5 %

21. Vodafone Украина

Vodafone
  • Отрасль: телеком
  • Год основания: 1992
  • Количество работников: 4294
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 6,1 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 3,6 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 24,4 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 13,5 млрд грн

22. Группа компаний Kernel

Kernel
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 1995
  • Количество работников: 9667
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,8 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

23. Interpipe

Интерпайп
  • Отрасль: металлургия
  • Год основания: 1990
  • Количество работников: 9500
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,5 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,6 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 44 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 24 млрд грн

24. UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK
  • Отрасль: финансы
  • Год основания: 1990
  • Количество работников: 4827
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 5,47 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,7 млрд грн
  • Доход от реализации за 2024 год: 18,6 млрд. грн.
  • Доход от реализации за I полугодие 2025: 9,6 млрд грн

25. BAYADERA GROUP

BAYADERA
  • Отрасль: производство и дистрибуция алкогольных напитков
  • Год основания: 1991
  • Количество работников: 3497
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год : 5 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,6 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,7 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 6,6 млрд грн

26. Креди Агриколь Банк

Креді Агріколь Банк
  • Отрасль: финансы
  • Год основания: 1993
  • Количество работников: 2327
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,9 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,3 млрд грн
  • Чистый доход за 2024 год: 9,3 млрд грн
  • Чистый доход за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов в 2024 году: 65%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 47 %

27. ОТП Банк

ОТП Банк
  • Отрасль: финансы
  • Год основания: 1998
  • Количество работников: 2122*
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,2 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,4 млрд грн
  • Чистый доход за 2024 год: 10,3 млрд. грн.
  • Чистый доход за I полугодие 2025: 5,5 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 55% **

*по состоянию на 31.08.2025
 **с учетом того, что в 2024 году налог на прибыль был 50%

28. Группа АВТ

АВТ
  • Отрасль: авторитейл
  • Год основания: 1997
  • Количество работников: 466
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,3 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

29. Сеть магазинов EVA

EVA
  • Отрасль: непродовольственный ритейл
  • Год основания: 2002
  • Количество работников: около 14 000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 4,2 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,5 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,9 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации по И полугодие 2025: 14,8 млрд грн

30. Winner Group Ukraine

Winner
  • Отрасль: авторитейл
  • Год основания: 1992
  • Количество работников: 752
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,6 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 2,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,1 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,4 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 27%

31. Карлсберг Украина

PJSC Carlsberg Украина
  • Отрасль: производство напитков
  • Год основания: 1996
  • Количество работников: более 1400
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год : 3,4 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,3 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,5 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: н/д

32. MTI Групп

MTI Груп
  • Отрасль: непродовольственный ритейл
  • Год основания: 1991
  • Количество работников: 2770
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,4 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,5 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

33. МЕТРО Кэш энд Керри Украина

METRO Украина
  • Отрасль: продовольственный ритейл
  • Год основания: 2002
  • Количество работников: 3200
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,1 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 28,8 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 15,5 млрд грн*
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 10,6%

*По данным аналитической системы YouControl

34. Ferrexpo

Ferrexpo
  • Отрасль: металлургия
  • Год основания: 1960
  • Количество работников: 8000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3,1 млрд грн*
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 39,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,9 млрд грн

*Данные NV

35. Оболонь

Оболонь
  • Отрасль: производство напитков
  • Год основания: 1980
  • Количество работников: 2161
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 3 млрд грн*
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 12,8 млрд грн**
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 6,7 млрд грн**

*Данные "Украинская правда"
 **Данные аналитической системы YouControl

36. Global Spirits

Global Spirits
  • Отрасль: производство и продажа алкогольных напитков
  • Год основания: 1998
  • Количество работников: 4230
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,9 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,1 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,7 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 2 млрд грн

37. Group DF

Group DF
  • Отрасль: диверсифицированная группа
  • Год основания: 2007
  • Количество работников: более 10 000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,9 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

38. Группа компаний "НОВУС"

Novus
  • Отрасль: продовольственная ритейл
  • Год основания: 2008
  • Количество работников: 7128
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,8 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,9   млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 29 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 : 16,3 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

39. МакДональдз Юкрейн

МакДональдз
  • Отрасль: общепит
  • Год основания: 1997
  • Количество работников: 11400
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,6 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,7 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 9,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

40. AMIC ENERGY

AMIC
  • Отрасль: нефтяной ритейл
  • Год основания: 1999
  • Количество работников: 1740
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,5 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 10,8 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 5,4 млрд грн

41. Астарта

Астарта-Киев
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 1993
  • Количество работников: 7025
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,3 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,3 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 26,5 млрд грн
  • Чистый доход от реализации по полугодие 2025 года: 10,3 млрд грн

42. Группа Розетка

ROZETKA
  • Отрасль: ритейл
  • Год основания: 2005
  • Количество работников: 5828
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,2 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1,4 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 29,7 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 13,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (данные по ООО "РОЗЕТКА. УА")

43. Банк "Пивденний"

Банк Южный
  • Отрасль: финансы
  • Год основания: 1993
  • Количество работников: 1689
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2,0 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 1,7 млрд грн
  • Финансовый результат до налогообложения за 2024 год: 3,4 млрд грн
  • Финансовый результат для налогообложения за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов: 35,4%

44. Comfy

Comfy
  • Отрасль: непродовольственный ритейл
  • Год основания: 2010
  • Количество работников: 4581
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 1 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 35 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 15,8 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 29,3%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 35%

45. Nemiroff Vodka Limited

Nemiroff
  • Отрасль: производство и продажа алкогольных напитков
  • Год основания: 1992
  • Количество работников: 656
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 2 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,96 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,3 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 60,6%

46. Кредобанк

Кредобанк
  • Отрасль: финансы
  • Год основания: 1990
  • Количество работников: 1624
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,9 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,98 млн грн
  • Чистый доход за 2024 год: 1,2 млрд грн
  • Чистый доход за I полугодие 2025: 0,5 млрд грн

47. Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед

Кока-Кола
  • Отрасль: производство напитков
  • Год основания: 1992
  • Количество работников: 1206
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,75 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,3 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,8 млрд грн

48. Группа компаний "Агропросперис"

Агропросперіс
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 2007
  • Количество работников: 3200
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

49. Группа Параллель

Параллель
  • Отрасль: нефтяной ритейл
  • Год основания: 1995
  • Количество работников: 408
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,8 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : 0,72 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 9,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 2,3%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 8,2%

50. VARUS

Сеть супермаркетов VARUS
  • Отрасль: продовольственный ритейл
  • Год основания: 2003
  • Количество работников: 6739
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,7 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,96 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 20 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 11,3 млрд грн

51. Continental Farmers Group

Континентал Фармерз Групп
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 2019
  • Количество работников: 2500
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,6 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года : н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

52. Укртелеком

Укртелеком
  • Отрасль: телеком
  • Год основания: 1993
  • Количество работников: 5900
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,3 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,78 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,3 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,3 млрд грн*
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 11%

*По данным аналитической системы YouContro l

53. Фармак

Farmak
  • Отрасль: фармацевтика
  • Год основания: 1925
  • Количество работников: 2963
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,3 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 : 0,7 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 10,8 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 5,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

54. Nestlé Ukraine

Nestlé
  • Отрасль: производство пищевых продуктов
  • Год основания: 1994
  • Количество работников: 4620
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,29 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,61 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,9 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 10 млрд грн*

* Данные аналитической системы YouControl

55. Группа компаний IDS Ukraine

IDS
  • Отрасль: производство и продажа напитков
  • Год основания: 1996
  • Количество работников: более 3000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1,15 млрд. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 492,6 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,5 млрд грн

56. EPAM в Украине*

EPAM
  • Отрасль: IT
  • Год основания: 2005
  • Количество работников: 9350
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 18,9 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,6 млрд грн

*Включает данные по двум юридическим лицам

57. ALVIVA GROUP

ALVIVA GROUP
  • Отрасль : производство пищевых продуктов
  • Год основания: 2023
  • Количество работников: 6100
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 1 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 0,6 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 9 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 16%

58. Фокстрот

Фокстрот
  • Отрасль: непродовольственный ритейл
  • Год основания: 1994
  • Количество работников: 3043
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 999,3 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 504,3 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 14,9 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 7,3 млрд грн
укрпромінвест-Агро

59. Укрпроминвест-Агро

  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 2002
  • Количество работников: 4600
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 986 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: н/д
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: н/д

60. Еврокар

Єврокар
  • Отрасль: автопроизводство
  • Год основания: 2000
  • Количество работников: 274
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 966 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 662 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,8 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,8 млрд грн

61. JYSK Украина

JYSK
  • Отрасль: непродовольственный ритейл
  • Год основания: 2004
  • Количество работников: 971
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 936,9 млн. грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,7 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,5 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

62. Сеть аптек "Подорожник"

Мережа аптек Подорожник
  • Отрасль: фармацевтический ритейл
  • Год основания: 1999
  • Количество работников: 12500
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 910 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 587,7 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 31,8 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 18,8 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 3,1%

63. DCH Steel*

DCH Steel
  • Отрасль: металлургия
  • Год основания: 1995
  • Количество работников: 2620
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 903,4 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 347,8 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,7 млрд грн**
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн**

*Включает данные (ЧАО "ДМЗ" и ЧАО "Сухая Балка")
 **По данным аналитической системы YouControl (ЧАО "ДМЗ" и ЧАО "Сухая Балка")

64. SOCAR Energy Ukraine

SOCAR Energy Ukraine
  • Отрасль: нефтяной ритейл
  • Год основания: 2008
  • Количество работников: 2000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 875,6 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 524 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,2 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

65. Henkel в Украине*

Henkel
  • Отрасль: химпром
  • Год основания: 1998
  • Количество работников: 582
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 857,6 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 375,6 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,0 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 3,5 млрд грн

*Включает данные двух юр.лиц

66. BROCARD

BROCARD
  • Отрасль: непродовольственный ритейл
  • Год основания: 1997
  • Количество работников: 1620
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 798 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 562 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,7 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,4 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон")

67. Группа компаний VIDI

VIDI
  • Отрасль: авторитейл
  • Год основания: 1994
  • Количество работников: 1473
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 763,1 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 489,1 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 16,1 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 8,4 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 4,5%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 5,6%

68. НИБУЛОН

НІБУЛОН
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 1991
  • Количество работников: 3000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 715 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 336 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 29,7 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 12,3 млрд грн

69. Группа Лемтранса

Лемтранс
  • Отрасль: логистика
  • Год основания: 1999
  • Количество работников: более 950
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 712,9 млрд грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 357,3 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 8,0 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 4,4 млрд грн

70. Uklon

Uklon
  • Отрасль: IT
  • Год основания: 2010
  • Количество работников: более 800
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 680 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 494 млн грн
  • Доход за 2024 год: 2,6 млрд грн*
  • Доход за I полугодие 2025: н/д

* Данные группы компаний VEON

71. Кормотех

Кормотех
  • Отрасль: производство пищевых продуктов
  • Год основания: 2003
  • Количество работников: 976
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 668 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 332,8 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,3 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,9 млрд грн

72. Сеть "Рукавичка"

Кормотех
  • Отрасль: ритейл
  • Год основания: 2003
  • Количество работников: 3000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 610,2 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 348,4 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,7 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 3,6 млрд грн*

*Данные аналитической системы YouControl (ООО "Львовхолод")

73. Acino, part of Arcera в Украине*

Acino
  • Отрасль: фармацевтика
  • Год основания: "Фарма Старт" – 1998, "Асино Украина" – 2015
  • Количество работников: 873
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 596,4 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 411,5 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,3 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 4,4 млрд грн

*Включает данные двух юридических лиц (ООО "Фарма Старт" и ООО "Асино Украина")

74. Фармацевтическая фирма "Дарница"

Фармацевтическая компания Дарница
  • Отрасль: фармацевтика
  • Год основания: 1930
  • Количество работников: 1190
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 590 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 298,9 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,7 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

75. Медицинская сеть "Добробут"

Добробут
  • Отрасль: медицинские услуги
  • Год основания: 2001
  • Количество работников: 3200
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 577,8 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 400,2 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,4 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,1 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 15,9%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 18,3%

76. Сентравис Продакшн Юкрейн

Сентравіс
  • Отрасль: металлургия
  • Год основания: 2000
  • Количество работников: 1424
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 548,7 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025-го: 311,5 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 1,83%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 1,85%

77. Glovo

Glovo
  • Отрасль: посредничество в торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями
  • Год основания: 2018
  • Количество работников: 106*
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 538,8 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 431,8 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,7 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

78. БРСМ-Нафта

БРСМ-Нафта
  • Отрасль: нефтяной ритейл
  • Год основания: 1992
  • Количество работников: 4642
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 479,3 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 2231,8 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 7,0 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 10,1 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов в 2025 году: 23%

79. Данон Украина

Данон
  • Отрасль: производство пищевых продуктов
  • Год основания: 1998
  • Количество работников: 782
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 459 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 320,5 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,1 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025 года: 3 млрд грн

80. ARX Украина*

ARX
  • Отрасль: страхование
  • Год основания: 2003
  • Количество работников: 876
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 448,5 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 235 млн грн
  • Чистые заработанные страховые премии за 2024 год: 4,3 млрд грн**
  • Чистые заработанные страховые премии за I полугодие 2025: 2,5 млрд грн**

*включает данные СК ARX и ARX Live
 **По данным аналитической системы YouControl

81. Тева в Украине

Тева Україна
  • Отрасль: фармацевтика
  • Год основания: 1997
  • Количество работников: 389
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 446,1 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 287 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,8 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,4 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов: 35%

82. Монделис Украина

Монделис Украина
  • Отрасль: производство пищевых продуктов
  • Год основания: 1994
  • Количество работников: 1000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 430 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 9,5 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 5,1 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

83. Лаборатория "Синево"

Синево
  • Отрасль: медицинские услуги
  • Год основания: 2006
  • Количество работников: 2530
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 414,6 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 263,6 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,1 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl (включает данные двух юр.лиц)

84. Западный Буг

Західний Буг
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 2003
  • Количество работников: 670*
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 408,8 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 5,5 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,8 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

85. Медицинская лаборатория ДЕЛА

Медична лабораторія ДЕЛА
  • Отрасль: медицина, лабораторная диагностика
  • Год основания: 1998
  • Количество работников: более 2000
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 380,9 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 271,6 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,7 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,7 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

86. Avesterra Group

Avesterra
  • Отрасль: производство пищевых продуктов
  • Год основания: 2015
  • Количество работников: 1525
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 321,9 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 194,9 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,3 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,2 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов в среднем: 8-10%

87. Линде Газ Украина

Лінде Газ Україна
  • Отрасль: производство промышленных газов
  • Год основания: 2000
  • Количество работников: 92
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 319,1 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 156,4 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,3 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,3 млрд грн

88. Страховая компания ИНГО

ІНГО
  • Отрасль: страхование
  • Год основания: 1994
  • Количество работников: 619
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 263,7 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 166,8 млн грн
  • Чистые заработанные страховые премии за 2024 год: 2,7 млрд грн
  • Чистые заработанные страховые премии за I полугодие 2025 года: 1,7 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 10%

89. Группа компаний RDS

RDS
  • Отрасль: строительство дорог
  • Год основания: 2005
  • Количество работников: 1340
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 248,2 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 92 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,9 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,4 млрд грн

90. ИнтерХим

ІнтерХім
  • Отрасль: фармацевтика
  • Год основания: 1992
  • Количество работников: 953
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 227,8 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за полгода 2025: 123,4 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,6 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов в 2024 году: 23,2%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 20,5%

91. Группа компаний Cygnet

Cygnet
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 2011
  • Количество работников: 700*
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 225,3 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 142,8 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,5 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,8 млрд грн*

* Данные аналитической системы YouControl и расчеты Delo.ua

92. Гудвелли Украина

Гудвеллі
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 1994
  • Количество работников: 704*
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180,1 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,2 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,1 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

93. Группа "Агротрейд"

Агротрейд
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 1998
  • Количество работников: 970
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 180 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: н/д
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 6,5 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,7 млрд грн

94. MOYO

moyo
  • Отрасль: непродовольственный ритейл
  • Год основания: 2009
  • Количество работников: 843
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 155,8 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 94,5 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,4 млрд. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,5 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 17,6%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 20,5%

95. Киеврезина

Київгума
  • Отрасль: производство резиновых изделий
  • Год основания: 2007
  • Количество работников: 356
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 141,2 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 58,8 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 2,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,78 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов: 5,8%

96. Fractal*

Fractal
  • Отрасль: IT
  • Год основания: 2010
  • Количество работников: 394
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 92,5 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 71,7 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 511,7 млн. грн.
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 312,3 млн грн
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025 года: 18,5%

* Прежнее название - Netpeak

97. Ciklum

Ciklum
  • Отрасль: IT
  • Год основания: 2002
  • Количество работников: 1950
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 82 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 43,1 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 3,6 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 1,6 млрд грн

98. Sanofi в Украине

Sanofi
  • Отрасль: фармацевтика
  • Год основания: 2007
  • Количество работников: 121
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 71,2 млн грн
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025 года: 83,6 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 1,9 млрд грн*
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 0,9 млрд грн*

*По данным аналитической системы YouControl

99. KSG Agro

KSG Agro
  • Отрасль: АПК
  • Год основания: 2010
  • Количество работников: около 300
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 55,8 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 32,4 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 886,3 млн грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 390,3 млн грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 6,3%

100. Мейкап Трейдинг

Мейкап Трейдінг
  • Отрасль: непродовольственный ритейл
  • Год основания: 2009
  • Количество работников: 349
  • Сумма налоговых платежей за 2024 год: 51,6 млн. грн.
  • Сумма налоговых платежей за I полугодие 2025: 40,7 млн грн
  • Чистый доход от реализации за 2024 год: 4,2 млрд грн
  • Чистый доход от реализации за I полугодие 2025: 2,4 млрд грн
  • Доля налогов в структуре расходов за 2024 год: 6,6%
  • Доля налогов в структуре расходов за I полугодие 2025: 9,2%